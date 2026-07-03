Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdi

·55·Sport
Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdi

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi uchrashuvdan so‘ng Luka Modrich haqida iliq fikrlar bildirdi.

Uzoq yillar birga o‘ynagan ikki afsonaviy futbolchi JCH-2026 pley-offida bu safar raqib sifatida maydonga tushdi.

«Uni yuqori darajada ko‘rish juda yoqimli»

Ronaldu Modrichning hali ham eng yuqori saviyada futbol namoyish etayotganini alohida e’tirof etdi.

«Modrich bilan ko‘p yillar davomida birga o‘ynadim. Uning hali ham yuqori darajada harakat qilayotganini ko‘rish juda yoqimli», — dedi Ronaldu.

Krishtianu sobiq jamoadoshini tabrikladi

Portugaliyalik yulduz uchrashuvdan keyin Modrichni ajoyib faoliyati bilan tabriklaganini ma’lum qildi.

«Men uni ajoyib faoliyati bilan tabrikladim va kelajakda eng ezgu tilaklarimni bildirdim», — deya Ronalduning so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.

Portugaliya Ispaniya bilan o‘ynaydi

Portugaliya Xorvatiyani mag‘lub etib, Jahon chempionatining nimchorak finaliga yo‘l oldi.

Endilikda Ronaldu va uning jamoadoshlari 1/8 final bosqichida Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Xorvatiya uchun esa mazkur mag‘lubiyat JCH-2026dagi ishtirokning yakunlanishini anglatdi. Ronalduning Modrichga bildirgan hurmati esa ikki buyuk futbolchi o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro ehtiromni yana bir bor namoyon qildi.

Kristianu RonalduLuka ModricPortugaliyaXroatiyaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiMartines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiBugun, 10:30Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiRonaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdiBugun, 10:28JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaJCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaBugun, 10:25Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi