Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdi
Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi uchrashuvdan so‘ng Luka Modrich haqida iliq fikrlar bildirdi.
Uzoq yillar birga o‘ynagan ikki afsonaviy futbolchi JCH-2026 pley-offida bu safar raqib sifatida maydonga tushdi.
«Uni yuqori darajada ko‘rish juda yoqimli»
Ronaldu Modrichning hali ham eng yuqori saviyada futbol namoyish etayotganini alohida e’tirof etdi.
«Modrich bilan ko‘p yillar davomida birga o‘ynadim. Uning hali ham yuqori darajada harakat qilayotganini ko‘rish juda yoqimli», — dedi Ronaldu.
Krishtianu sobiq jamoadoshini tabrikladi
Portugaliyalik yulduz uchrashuvdan keyin Modrichni ajoyib faoliyati bilan tabriklaganini ma’lum qildi.
«Men uni ajoyib faoliyati bilan tabrikladim va kelajakda eng ezgu tilaklarimni bildirdim», — deya Ronalduning so‘zlarini keltirdi The Touchline nashri.
Portugaliya Ispaniya bilan o‘ynaydi
Portugaliya Xorvatiyani mag‘lub etib, Jahon chempionatining nimchorak finaliga yo‘l oldi.
Endilikda Ronaldu va uning jamoadoshlari 1/8 final bosqichida Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Xorvatiya uchun esa mazkur mag‘lubiyat JCH-2026dagi ishtirokning yakunlanishini anglatdi. Ronalduning Modrichga bildirgan hurmati esa ikki buyuk futbolchi o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro ehtiromni yana bir bor namoyon qildi.
…