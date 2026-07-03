Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdi
Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi borasida hozircha yakuniy qaror qabul qilmaganini ma’lum qildi.
U Xorvatiyaga qarshi o‘yindan so‘ng bu masalani musobaqa yakunlangach, oilasi bilan maslahatlashib hal qilishini ta’kidladi.
Faoliyatini yakunlashi mumkinligi aytilgandi
Avvalroq portugaliyalik yulduzning opasi Katya Aveyru Ronaldu JCH-2026dan keyin milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini aytgan edi.
Bu xabar muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Biroq futbolchining o‘zi hozircha aniq qarorga kelmaganini bildirdi.
«Bu haqda keyinroq aytaman»
Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, ayni paytda uning kelajagi haqida gapirishga hali erta.
«Hozir kelajagim haqida gapirishning ahamiyati yo‘q. Bu haqda keyinroq aytaman», — dedi portugaliyalik hujumchi.
Qaror oila bilan maslahatlashib qabul qilinadi
Krishtianu yakuniy qarorni g‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyin hissiyotga berilgan holda qabul qilmasligini ta’kidladi.
«G‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyin oilam bilan maslahatlashaman va eng to‘g‘ri qarorni qabul qilaman», — dedi u.
Ronaldu endi muhim qarorlarni shoshilinch va qiziqqonlik bilan qabul qilmasligini ham qo‘shimcha qildi.
«Hamma narsa xotirjamlik bilan hal etiladi»
Futbolchining ta’kidlashicha, uning kelajagiga oid masala bosim va kuchli hissiyotlar ta’sirida emas, xotirjam muhitda hal etiladi.
«Men endi hech qanday qarorni qiziqqonlik bilan qabul qilmayman. Hamma narsa xotirjamlik bilan hal etiladi», — dedi Ronaldu.
Hozirgi maqsad — mundialdan zavqlanish
Krishtianu ayni paytda kelajak haqida emas, Jahon chempionatidagi ishtirok va bugungi lahzalar haqida o‘ylayotganini bildirdi.
«Hozir esa bugungi lahzalardan zavqlanish kerak», — deya xulosa qildi u.
Shu tariqa, Ronalduning Portugaliya milliy jamoasidagi keyingi taqdiri JCH-2026 yakunlanganidan so‘ng ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
…