Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdi

·79·Sport
Ronaldu kelajagi haqida muhim bayonot berdi

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi kelajagi borasida hozircha yakuniy qaror qabul qilmaganini ma’lum qildi.

U Xorvatiyaga qarshi o‘yindan so‘ng bu masalani musobaqa yakunlangach, oilasi bilan maslahatlashib hal qilishini ta’kidladi.

Faoliyatini yakunlashi mumkinligi aytilgandi

Avvalroq portugaliyalik yulduzning opasi Katya Aveyru Ronaldu JCH-2026dan keyin milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini aytgan edi.

Bu xabar muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Biroq futbolchining o‘zi hozircha aniq qarorga kelmaganini bildirdi.

«Bu haqda keyinroq aytaman»

Ronalduning so‘zlariga ko‘ra, ayni paytda uning kelajagi haqida gapirishga hali erta.

«Hozir kelajagim haqida gapirishning ahamiyati yo‘q. Bu haqda keyinroq aytaman», — dedi portugaliyalik hujumchi.

Qaror oila bilan maslahatlashib qabul qilinadi

Krishtianu yakuniy qarorni g‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyin hissiyotga berilgan holda qabul qilmasligini ta’kidladi.

«G‘alaba yoki mag‘lubiyatdan keyin oilam bilan maslahatlashaman va eng to‘g‘ri qarorni qabul qilaman», — dedi u.

Ronaldu endi muhim qarorlarni shoshilinch va qiziqqonlik bilan qabul qilmasligini ham qo‘shimcha qildi.

«Hamma narsa xotirjamlik bilan hal etiladi»

Futbolchining ta’kidlashicha, uning kelajagiga oid masala bosim va kuchli hissiyotlar ta’sirida emas, xotirjam muhitda hal etiladi.

«Men endi hech qanday qarorni qiziqqonlik bilan qabul qilmayman. Hamma narsa xotirjamlik bilan hal etiladi», — dedi Ronaldu.

Hozirgi maqsad — mundialdan zavqlanish

Krishtianu ayni paytda kelajak haqida emas, Jahon chempionatidagi ishtirok va bugungi lahzalar haqida o‘ylayotganini bildirdi.

«Hozir esa bugungi lahzalardan zavqlanish kerak», — deya xulosa qildi u.

Shu tariqa, Ronalduning Portugaliya milliy jamoasidagi keyingi taqdiri JCH-2026 yakunlanganidan so‘ng ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Kristianu RonalduPortugaliyaKatia AveiroXorvatiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiRonaldu Modrichga qanday tilak bildirganini aytdiBugun, 11:09Nagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaNagelsmann Germaniya termasini tark etmoqdaBugun, 11:05JCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiJCH-2026da 1/8 finalning 13 ishtirokchisi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:03Martines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiMartines Xorvatiyaga qarshi g‘alabaning sirini ochdiBugun, 10:30JCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaJCH-2026da Ispaniya — Portugaliya superbahsi kutilmoqdaBugun, 10:25Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Superligada katta o‘zgarishlar: kim ketdi, kim keldi?Bugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi