Javohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdi

·74·Sport
Javohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik 20 yoshli grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan nufuzli Clutch Chess Champions Showdown 2026 turnirida g‘olib chiqib, 168 000 dollar mukofot pulini qo‘lga kiritdi.
  • Musobaqada Rameshbabu Praggnanandxa ikkinchi, Fabiano Karuana uchinchi va Xikaru Nakamura to‘rtinchi o‘rinlarni egalladi.

O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida yakuniga yetgan dunyoning eng nufuzli va qimmatbaho musobaqalaridan biri — Clutch Chess Champions Showdown 2026 turnirida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.

Sayyoramizning eng kuchli elita shaxmatchilari jamlangan ushbu turnirda o‘zbek vunderkindi barcha raqiblarini ortda qoldirib, bonuslar va chempionlik jekpoti bilan birga jami 168 000 dollar mukofot puliga ega chiqdi.

Dunyo elitasi ortda qoldi: Yakuniy jadval va mukofotlar

27–29 oktyabr kunlari tezkor shaxmat (rapid) qoidalari bo‘yicha o‘tkazilgan musobaqada har bir ishtirokchi jami 18 tadan murosasiz partiya o‘tkazdi. Yakunda turnir jadvali quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 1-o‘rin: Javohir Sindorov (O‘zbekiston) — bosh sovrin va rekord darajadagi 168 ming dollar;

  • 2-o‘rin: Rameshbabu Praggnanandxa (Hindiston) — kuchli o‘yin evaziga 109 ming dollar;

  • 3-o‘rin: Fabiano Karuana (AQSH) — Amerikaning birinchi raqamli yulduziga 81 ming dollar;

  • 4-o‘rin: Xikaru Nakamura (AQSH) — rapid va blis ustasi uchun 67 ming dollar.

O‘ziga xos format va Sindorovga nasib etgan bosh «jekpot»

Turnirning mukofotlash va baholash tizimi nihoyatda dramatik va keskin kechdi:

  • Qiymati ortib boruvchi ochkolar: Formatga ko‘ra, birinchi kundagi g‘alaba 1 ochko, ikkinchi kuni 2 ochko, hal qiluvchi final kunidagi g‘alaba esa naqd 3 ochkodan baholandi;

  • Chempionlik jekpoti: Qoida bo‘yicha, durang (nichya) bilan yakunlangan har bir bahs uchun belgilangan mukofot mablag‘lari maxsus jamg‘armaga yig‘ilib bordi. Turnir reglamentiga asosan, musobaqa yakunida ushbu ulkan «chempionlik jekpoti» to‘liqligicha musobaqa g‘olibi — Javohir Sindorovga taqdim etildi.

Oldinda tarixiy jang: Jenevada Gukeshga qarshi jahon toji uchun to‘qnashuv

Sent-Luisdagi ushbu sensatsion g‘alaba Javohir uchun yilning eng asosiy voqeasi oldidan ajoyib psixologik va taktik tayyorgarlik vazifasini o‘tadi:

  • Shaxmat toji uchun jang: 25 noyabrdan 15 dekabrga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida Sindorov amaldagi jahon chempioni hindistonlik Dommaradju Gukeshga qarshi klassik shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi unvoni uchun 14 ta partiyadan iborat tarixiy matchda doska qarshisiga o‘tiradi;

  • Tarixdagi eng yosh final: Bahs start olgan paytda har ikki da’vogar ham 20 yoshda bo‘ladi. Bu esa mazkur duelni shaxmat tarixidagi eng yosh jahon chempionligi bahsi sifatida «Ginnesning rekordlar kitobi»ga kiritish uchun muhim omildir.

O‘zbek shaxmat maktabi tarbiyalanuvchisining AQSHda erishgan bu triumfi uning bo‘lajak jahon chempionlik jangiga qay darajada yuqori sport formasida va ruhiy tetiklikda yetib kelayotganini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Javohir SindorovClutch Chess Champions ShowdownShaxmat bo‘yicha jahon chempionatiDommaradju Gukesh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?27 oktabr 22:53Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Javohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadiJavohir Sindorov Sent-Luisdagi 425 ming dollarlik superturnirda qatnashadi26 oktabr 18:36“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)“Bu to‘ydan kutayotgan narsalarimiz ko‘p...” — Javohir Sindorovning bobosidan sirli ishora( video)17 oktabr 20:25«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi17 oktabr 21:21Bibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildiBibisora Assubayeva Sindorov bilan munosabatlari qachon boshlanganiga ishora qildi2 oktabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi