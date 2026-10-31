Javohir Sindorov dunyo elitasini tiz cho‘ktirib, 168 ming dollarlik «jekpot»ni yutdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik 20 yoshli grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida o‘tkazilgan nufuzli Clutch Chess Champions Showdown 2026 turnirida g‘olib chiqib, 168 000 dollar mukofot pulini qo‘lga kiritdi.
- Musobaqada Rameshbabu Praggnanandxa ikkinchi, Fabiano Karuana uchinchi va Xikaru Nakamura to‘rtinchi o‘rinlarni egalladi.
O‘zbekistonlik 20 yoshli xalqaro grossmeyster Javohir Sindorov AQSHning Sent-Luis shahrida yakuniga yetgan dunyoning eng nufuzli va qimmatbaho musobaqalaridan biri — Clutch Chess Champions Showdown 2026 turnirida mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi.
Sayyoramizning eng kuchli elita shaxmatchilari jamlangan ushbu turnirda o‘zbek vunderkindi barcha raqiblarini ortda qoldirib, bonuslar va chempionlik jekpoti bilan birga jami 168 000 dollar mukofot puliga ega chiqdi.
Dunyo elitasi ortda qoldi: Yakuniy jadval va mukofotlar
27–29 oktyabr kunlari tezkor shaxmat (rapid) qoidalari bo‘yicha o‘tkazilgan musobaqada har bir ishtirokchi jami 18 tadan murosasiz partiya o‘tkazdi. Yakunda turnir jadvali quyidagicha ko‘rinish oldi:
1-o‘rin: Javohir Sindorov (O‘zbekiston) — bosh sovrin va rekord darajadagi 168 ming dollar;
2-o‘rin: Rameshbabu Praggnanandxa (Hindiston) — kuchli o‘yin evaziga 109 ming dollar;
3-o‘rin: Fabiano Karuana (AQSH) — Amerikaning birinchi raqamli yulduziga 81 ming dollar;
4-o‘rin: Xikaru Nakamura (AQSH) — rapid va blis ustasi uchun 67 ming dollar.
O‘ziga xos format va Sindorovga nasib etgan bosh «jekpot»
Turnirning mukofotlash va baholash tizimi nihoyatda dramatik va keskin kechdi:
Qiymati ortib boruvchi ochkolar: Formatga ko‘ra, birinchi kundagi g‘alaba 1 ochko, ikkinchi kuni 2 ochko, hal qiluvchi final kunidagi g‘alaba esa naqd 3 ochkodan baholandi;
Chempionlik jekpoti: Qoida bo‘yicha, durang (nichya) bilan yakunlangan har bir bahs uchun belgilangan mukofot mablag‘lari maxsus jamg‘armaga yig‘ilib bordi. Turnir reglamentiga asosan, musobaqa yakunida ushbu ulkan «chempionlik jekpoti» to‘liqligicha musobaqa g‘olibi — Javohir Sindorovga taqdim etildi.
Oldinda tarixiy jang: Jenevada Gukeshga qarshi jahon toji uchun to‘qnashuv
Sent-Luisdagi ushbu sensatsion g‘alaba Javohir uchun yilning eng asosiy voqeasi oldidan ajoyib psixologik va taktik tayyorgarlik vazifasini o‘tadi:
Shaxmat toji uchun jang: 25 noyabrdan 15 dekabrga qadar Shveysariyaning Jeneva shahrida Sindorov amaldagi jahon chempioni hindistonlik Dommaradju Gukeshga qarshi klassik shaxmat bo‘yicha jahon chempionligi unvoni uchun 14 ta partiyadan iborat tarixiy matchda doska qarshisiga o‘tiradi;
Tarixdagi eng yosh final: Bahs start olgan paytda har ikki da’vogar ham 20 yoshda bo‘ladi. Bu esa mazkur duelni shaxmat tarixidagi eng yosh jahon chempionligi bahsi sifatida «Ginnesning rekordlar kitobi»ga kiritish uchun muhim omildir.
O‘zbek shaxmat maktabi tarbiyalanuvchisining AQSHda erishgan bu triumfi uning bo‘lajak jahon chempionlik jangiga qay darajada yuqori sport formasida va ruhiy tetiklikda yetib kelayotganini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Izohlar 0
…