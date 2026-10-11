«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi

·45·Sport
«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi

«Inter Mayami» MLS muntazam chempionati doirasida «Di Si Yunayted» ustidan yirik g‘alabaga erishdi. Uchrashuvda Luis Suares ikki marta, Lionel Messi esa ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi. Shu tariqa, Mayami jamoasi raqibiga javobsiz to‘rtta gol urdi.

Hisob 3-daqiqada ochildi. Luis Suares dastlabki golni kiritdi, 39-daqiqada esa yana bir bor o‘z nomini tabloga yozdirdi. Ikkinchi bo‘limda Lionel Messi 47-daqiqada gol urdi, 60-daqiqada dublni rasmiylashtirdi.

Uchrashuv statistikasida ham «Inter Mayami» ustunlik qildi. Jamoa darvoza tomon 15 marta zarba bergan bo‘lsa, «Di Si Yunayted»da bu ko‘rsatkich 9 tani tashkil etdi. Darvoza sohasiga aniq zarbalar nisbati 7:2 bo‘ldi.

To‘p nazorati bo‘yicha «Inter Mayami» 61 foiz bilan ustun keldi. Jamoa 618 ta pas amalga oshirib, ularning 91 foizini aniq yetkazdi. Raqib esa 361 ta pas bergan, aniqlik ko‘rsatkichi 85 foizni tashkil etgan.

Follar soni «Inter Mayami»da 17 ta, «Di Si Yunayted»da 6 ta bo‘ldi. Burchak zarbalari bo‘yicha ham Mayami jamoasi 4:2 hisobida ustunlik qildi. Har ikki jamoa futbolchilari uchrashuv davomida qizil va sariq kartochka olmadi.

Inter MayamiD. S. YunaytedLionel MessiLuis Suares
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi20 avgust 16:35Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi8 oktabr 10:03Lionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladiLionel Messi «Monumental»da ko‘z yoshlar bilan so‘nggi nutqini so‘zladi7 oktabr 12:49Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)Messisiz g‘alaba: Kazemiro debyut qildi, Suares o‘yinni hal qildi (video)26 iyul 12:26Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!Mayamida Messi va Suaresdan gol: «Inter Mayami» jangovar durang qayd etdi!21 sentabr 10:26Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda7 sentabr 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi