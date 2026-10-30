MLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi 2027 yilning yanvar oyida o‘zining bolalik klubi «Nyuells Old Boyz» safiga o‘tishi mumkin.
- Hozirda «Inter Mayami» sharafini himoya qilayotgan futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yil oxirigacha mo‘ljallangan bo‘lsa-da, tomonlar 2027 yil boshida transferga ruxsat berishi kutilmoqda.
- Messi o‘z intervyularida faoliyatini aynan Argentinadagi ilk klubi libosida yakunlashni orzu qilishini bir necha bor ta’kidlagan.
AQSHning «Inter Mayami» klubi safida okeanorti futboli tarixini qayta yozayotgan sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi faoliyatining yakunida qadrdon shahri Rosarioga qaytishi mumkin.
Jurnalist Gonsalo Kalvidjonining ma’lum qilishicha, Messining bolalik klubi — «Nyuells Old Boyz» safiga o‘tishi bo‘yicha kelishuv hech qachon bu qadar real ko‘rinish olmagan. Mazkur shov-shuvli transfer 2027 yilning yanvar oyida amalga oshishi kutilmoqda.
«Hech qachon bu qadar yaqin bo‘lmagan»: Rosarioga qaytish rejasi
«Estadio 3» dasturi jurnalisti Gonsalo Kalvidjoni ushbu ehtimoliy transfer haqida quyidagicha yozdi:
Insayder ma’lumoti: «Bu mavzuni ilk bor “Estadio 3” efirida ko‘targan edik: Lionel Messi hech qachon “Nyuells Old Boyz”ga o‘tishga bu qadar yaqin bo‘lmagan! Ushbu transfer 2027 yilning yanvar oyida amalga oshishi ehtimoldan xoli emas»;
Bolalik orzusi: Messi o‘z intervyularida bir necha bor Yevropaga ketgunga qadar to‘p surgan ilk klubi — «Nyuells Old Boyz» libosida professional tarzda maydonga tushishni va faoliyatini aynan Argentinada yakunlashni orzu qilishini ta’kidlagan;
Shartnomaviy vaziyat: Hujumchining «Inter Mayami» bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi 2028 yil oxirigacha amal qiladi, biroq tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosida 2027 yil boshida transfer uchun «yashil chiroq» yoqilishi mumkin.
AQSHdagi inqilob: Messining Mayamidagi aqlbovar qilmas rekordi
2023 yilning yozidan buyon Devid Bekxem jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan Leo «Inter Mayami»ni dunyoning eng mashhur klublaridan biriga aylantirib, quyidagi tarixiy marralarni zabt etdi:
Klubning mutlaq to‘purari: Jamoa safida 122 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazib, 106 ta gol urdi hamda klub tarixidagi eng yaxshi to‘purar va assistentga aylandi;
Bir yildagi rekord: 2025 yilgi mavsum davomida u barcha musobaqalarda jami 43 ta to‘p kiritib, klub tarixida bir taqvim yilida eng ko‘p gol urgan o‘yinchi rekordini o‘rnatdi;
MLS'dagi tarixiy ko‘rsatkichlar:
Bitta o‘yinda eng ko‘p golli uzatma (5 ta) va eng ko‘p «gol+pas» (6 ta);
Muntazam chempionatlarda 100 ta golli harakat chegarasini eng tez — atigi 64 ta uchrashuvda zabt etdi;
Liga tarixida ketma-ket 5 ta uchrashuvda dubl qayd etgan yagona futbolchi;
Uch mavsum qatoridan kamida 15 tadan assist bergan ilk o‘yinchi;
2025 yilgi pley-offda bir mavsum doirasida 15 ta golli harakat (6 gol va 9 assist) bilan mutlaq rekord;
Individual sovrinlar: 2024 va 2025 yillarda qatorasiga ikki bor MLS'ning eng qimmatli o‘yinchisi (MVP) deb topildi — bu liga tarixida hali hech kimga nasib etmagan natija. Shuningdek, 2025 yilgi muntazam mavsumda 29 ta gol bilan «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritdi;
Jamoaviy sovrinlar: «Inter Mayami» tarkibida Ligalar kubogi, Supporters' Shield, MLS Kubogi, Chempionlar kubogi va Sharqiy konferensiya chempionligi kabi barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni yutdi.
Messining Rosarioga qaytishi nafaqat Argentina futboli, balki butun dunyo sporti uchun yilning eng ehtirosli va ta’sirli voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…