MLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlari

·62·Sport
MLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi 2027 yilning yanvar oyida o‘zining bolalik klubi «Nyuells Old Boyz» safiga o‘tishi mumkin.
  • Hozirda «Inter Mayami» sharafini himoya qilayotgan futbolchining amaldagi shartnomasi 2028 yil oxirigacha mo‘ljallangan bo‘lsa-da, tomonlar 2027 yil boshida transferga ruxsat berishi kutilmoqda.
  • Messi o‘z intervyularida faoliyatini aynan Argentinadagi ilk klubi libosida yakunlashni orzu qilishini bir necha bor ta’kidlagan.

AQSHning «Inter Mayami» klubi safida okeanorti futboli tarixini qayta yozayotgan sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi faoliyatining yakunida qadrdon shahri Rosarioga qaytishi mumkin.

Jurnalist Gonsalo Kalvidjonining ma’lum qilishicha, Messining bolalik klubi — «Nyuells Old Boyz» safiga o‘tishi bo‘yicha kelishuv hech qachon bu qadar real ko‘rinish olmagan. Mazkur shov-shuvli transfer 2027 yilning yanvar oyida amalga oshishi kutilmoqda.

«Hech qachon bu qadar yaqin bo‘lmagan»: Rosarioga qaytish rejasi

«Estadio 3» dasturi jurnalisti Gonsalo Kalvidjoni ushbu ehtimoliy transfer haqida quyidagicha yozdi:

  • Insayder ma’lumoti: «Bu mavzuni ilk bor “Estadio 3” efirida ko‘targan edik: Lionel Messi hech qachon “Nyuells Old Boyz”ga o‘tishga bu qadar yaqin bo‘lmagan! Ushbu transfer 2027 yilning yanvar oyida amalga oshishi ehtimoldan xoli emas»;

  • Bolalik orzusi: Messi o‘z intervyularida bir necha bor Yevropaga ketgunga qadar to‘p surgan ilk klubi — «Nyuells Old Boyz» libosida professional tarzda maydonga tushishni va faoliyatini aynan Argentinada yakunlashni orzu qilishini ta’kidlagan;

  • Shartnomaviy vaziyat: Hujumchining «Inter Mayami» bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi 2028 yil oxirigacha amal qiladi, biroq tomonlarning o‘zaro kelishuvi asosida 2027 yil boshida transfer uchun «yashil chiroq» yoqilishi mumkin.

AQSHdagi inqilob: Messining Mayamidagi aqlbovar qilmas rekordi

2023 yilning yozidan buyon Devid Bekxem jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan Leo «Inter Mayami»ni dunyoning eng mashhur klublaridan biriga aylantirib, quyidagi tarixiy marralarni zabt etdi:

  • Klubning mutlaq to‘purari: Jamoa safida 122 ta rasmiy uchrashuv o‘tkazib, 106 ta gol urdi hamda klub tarixidagi eng yaxshi to‘purar va assistentga aylandi;

  • Bir yildagi rekord: 2025 yilgi mavsum davomida u barcha musobaqalarda jami 43 ta to‘p kiritib, klub tarixida bir taqvim yilida eng ko‘p gol urgan o‘yinchi rekordini o‘rnatdi;

  • MLS'dagi tarixiy ko‘rsatkichlar:

    • Bitta o‘yinda eng ko‘p golli uzatma (5 ta) va eng ko‘p «gol+pas» (6 ta);

    • Muntazam chempionatlarda 100 ta golli harakat chegarasini eng tez — atigi 64 ta uchrashuvda zabt etdi;

    • Liga tarixida ketma-ket 5 ta uchrashuvda dubl qayd etgan yagona futbolchi;

    • Uch mavsum qatoridan kamida 15 tadan assist bergan ilk o‘yinchi;

    • 2025 yilgi pley-offda bir mavsum doirasida 15 ta golli harakat (6 gol va 9 assist) bilan mutlaq rekord;

  • Individual sovrinlar: 2024 va 2025 yillarda qatorasiga ikki bor MLS'ning eng qimmatli o‘yinchisi (MVP) deb topildi — bu liga tarixida hali hech kimga nasib etmagan natija. Shuningdek, 2025 yilgi muntazam mavsumda 29 ta gol bilan «Oltin butsa»ni qo‘lga kiritdi;

  • Jamoaviy sovrinlar: «Inter Mayami» tarkibida Ligalar kubogi, Supporters' Shield, MLS Kubogi, Chempionlar kubogi va Sharqiy konferensiya chempionligi kabi barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni yutdi.

Messining Rosarioga qaytishi nafaqat Argentina futboli, balki butun dunyo sporti uchun yilning eng ehtirosli va ta’sirli voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Lionel MessiInter MayamiNyuells Old BoyzMLS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...18 oktabr 12:04Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi18 oktabr 06:44«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldiMessi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldiKecha 17:25Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42Kazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradiKazemirodan avtogol: “Inter Mayami” Nyu-Yorkda mag‘lubiyatga uchradi25 oktabr 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi