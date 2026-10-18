“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Inter Mayami" sardori Lionel Messi "Atlanta Yunayted" ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g'alabadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
- Bahsda dubl qayd etgan Messi "Mercedes-Benz Stadium" stadionini o'zining faoliyatidagi iliq xotiralar bilan bog'ladi.
- Ushbu o'yinda Luis Suares ikkita golli uzatma berdi, Herman Berterame esa qo'shimcha gol urdi.
AQSH oliy futbol ligasi (MLS) doirasida safarda «Atlanta Yunayted» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozongan «Inter Mayami» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi bahsdan so‘ng o‘z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga samimiy post qoldirdi.
Uchrashuvda ikkita gol urib, dubl qayd etgan argentinalik yulduz Atlanta shahridagi muhtasham arena uning faoliyatida alohida iliq xotiralar bilan muhrlanganini ta’kidlab o‘tdi.
«Menga ajoyib xotiralarni taqdim etgan stadion»: Messining iqrori
Argentinalik to‘purar uchrashuv lahzalari aks etgan suratlarni joylab, quyidagicha izoh yozdi:
«Yaqinda menga ajoyib xotiralarni taqdim etgan stadionda “Inter Mayami” bilan yana bir g‘alaba…», — deya mamnuniyat bilan ta’kidladi Lionel Messi.
Ma’lumot uchun, bahs Atlantadagi mashhur «Mercedes-Benz Stadium» maydonida bo‘lib o‘tdi. Messi Argentina terma jamoasi safida ham mazkur stadionda bir qator muhim va tarixiy uchrashuvlarni yuqori saviyada o‘tkazgan bo‘lib, ushbu arena unga doimo omad keltirishi bilan qadrlidir.
«Inter Mayami»ning safardagi triumfi: Messi–Suares tandemi
Mayamiliklarning mazkur g‘alabasida hujum chizig‘i yetakchilari hal qiluvchi rolni o‘ynadi:
Messidan dubl: Lionel bahs davomida raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, jamoasining 3:1 hisobidagi ustunligini ta’minladi;
Suaresdan ikkita zargarona pas: Urugvaylik tajribali to‘purar Luis Suares maydonda o‘zining yuksak mahoratini ko‘rsatib, o‘z hisobiga ikkita samarali golli uzatma yozdirib qo‘ydi;
Berteramedan qo‘shimcha gol: Jamoa safidagi yana bir muhim golga mehmonlar hujumchisi Herman Berterame mualliflik qildi.
Navbatdagi o‘yinlar: 25 oktyabr kuni nimalar kutilmoqda?
MLS muntazam chempionatining navbatdagi turi har ikki klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi:
«Inter Mayami»: 25 oktyabr kuni o‘z maydonida sharqiy konferensiyaning kuchli raqiblaridan biri — «Nyu-York Red Bullz» klubiga qarshi maydonga tushadi;
«Atlanta Yunayted»: Mag‘lubiyatdan so‘ng o‘ziga kelishga intilayotgan Atlanta klubi esa xuddi shu kuni safarda «Chikago Fayr» jamoasi bilan to‘qnash keladi.
Izohlar 0
…