“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...

·55·Sport
“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Inter Mayami" sardori Lionel Messi "Atlanta Yunayted" ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g'alabadan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
  • Bahsda dubl qayd etgan Messi "Mercedes-Benz Stadium" stadionini o'zining faoliyatidagi iliq xotiralar bilan bog'ladi.
  • Ushbu o'yinda Luis Suares ikkita golli uzatma berdi, Herman Berterame esa qo'shimcha gol urdi.

AQSH oliy futbol ligasi (MLS) doirasida safarda «Atlanta Yunayted» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozongan «Inter Mayami» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Lionel Messi bahsdan so‘ng o‘z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muxlislarga samimiy post qoldirdi.

Uchrashuvda ikkita gol urib, dubl qayd etgan argentinalik yulduz Atlanta shahridagi muhtasham arena uning faoliyatida alohida iliq xotiralar bilan muhrlanganini ta’kidlab o‘tdi.

«Menga ajoyib xotiralarni taqdim etgan stadion»: Messining iqrori

Argentinalik to‘purar uchrashuv lahzalari aks etgan suratlarni joylab, quyidagicha izoh yozdi:

«Yaqinda menga ajoyib xotiralarni taqdim etgan stadionda “Inter Mayami” bilan yana bir g‘alaba…», — deya mamnuniyat bilan ta’kidladi Lionel Messi.

Ma’lumot uchun, bahs Atlantadagi mashhur «Mercedes-Benz Stadium» maydonida bo‘lib o‘tdi. Messi Argentina terma jamoasi safida ham mazkur stadionda bir qator muhim va tarixiy uchrashuvlarni yuqori saviyada o‘tkazgan bo‘lib, ushbu arena unga doimo omad keltirishi bilan qadrlidir.

«Inter Mayami»ning safardagi triumfi: Messi–Suares tandemi

Mayamiliklarning mazkur g‘alabasida hujum chizig‘i yetakchilari hal qiluvchi rolni o‘ynadi:

  • Messidan dubl: Lionel bahs davomida raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, jamoasining 3:1 hisobidagi ustunligini ta’minladi;

  • Suaresdan ikkita zargarona pas: Urugvaylik tajribali to‘purar Luis Suares maydonda o‘zining yuksak mahoratini ko‘rsatib, o‘z hisobiga ikkita samarali golli uzatma yozdirib qo‘ydi;

  • Berteramedan qo‘shimcha gol: Jamoa safidagi yana bir muhim golga mehmonlar hujumchisi Herman Berterame mualliflik qildi.

Navbatdagi o‘yinlar: 25 oktyabr kuni nimalar kutilmoqda?

MLS muntazam chempionatining navbatdagi turi har ikki klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi:

  • «Inter Mayami»: 25 oktyabr kuni o‘z maydonida sharqiy konferensiyaning kuchli raqiblaridan biri — «Nyu-York Red Bullz» klubiga qarshi maydonga tushadi;

  • «Atlanta Yunayted»: Mag‘lubiyatdan so‘ng o‘ziga kelishga intilayotgan Atlanta klubi esa xuddi shu kuni safarda «Chikago Fayr» jamoasi bilan to‘qnash keladi.

Lionel MessiInter MayamiMLSLuis Suares
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiBugun 06:44«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi«Inter Mayami» Messi va Suares gollari bilan g‘alaba qozondi11 oktabr 06:42Neymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqdaNeymarning Inter Miami klubiga oʻtishi mumkinligi muhokamalarga sabab boʻlmoqda7 sentabr 17:15«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Neymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkinNeymarning Inter Miamiʼga oʻtishi MLS uchun xato boʻlishi mumkin25 avgust 18:10Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi20 avgust 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...