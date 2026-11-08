3:0 dan keyingi kambek: “Inter Mayami” o‘z maydonida sensatsion durang qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- MLS 34-turi doirasida «Inter Mayami» va «Sharlott» jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
- Mezbonlar Frey, Luis Suares va Rodrigo de Paulning gollari evaziga 3:0 hisobida oldinda borayotgan bo'lsa-da, ikkinchi bo'limda Liel Abadaning dubli va Alokoning goli evaziga g'alabani boy berdi.
- Lionel Messi bahsni asosiy tarkibda boshlab, 90 daqiqa harakat qildi, biroq samarali harakatlari bilan ajralib tura olmadi.
AQSH oliy futbol ligasi (MLS) 34-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuv haqiqiy gollar shousi va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi. Musobaqa yetakchilaridan biri bo‘lgan «Inter Mayami» o‘z maydonida «Sharlott» klubini qabul qilib, 3:3 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi.
Mayamiliklarning sardori va asosiy yulduzi Lionel Messi mazkur bahsda boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi, biroq bu gal o‘z nomiga gol yoki samarali uzatma yozdirib qo‘ya olmadi.
Birinchi bo‘limdagi 3:0 va «Sharlott»ning kambeki: O‘yin xronikasi
Bahs mezbonlarning to‘liq ustunligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizgini butunlay o‘zgardi:
Mayamiliklardan ketma-ket zarbalar: Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq Frey hisobni ochgan bo‘lsa, 33-daqiqada Luis Suares hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi. Bo‘lim yakunlanishi arafasida, 42-daqiqada Rodrigo de Paul raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi — 3:0;
Abadadan 5 daqiqada dubl: Tanaffusdan so‘ng faollashgan «Sharlott» atigi 5 daqiqa ichida intrigani qaytardi. Liel Abada 50 va 55-daqiqalarda ikki bor darvoza to‘rini silkitib, dublni rasmiylashtirdi — 3:2;
90-daqiqadagi zarba: Bahs yakunlanishi arafasida mehmonlar butun kuch bilan oldinga tashlandi va 90-daqiqada Aloko tomonidan kiritilgan gol evaziga yakuniy hisobni tenglashtirdi — 3:3.
«Inter Mayami» tarkibi va o‘zgarishlar
Murabbiylar shtabi bahs davomida bir qator yulduzlarni maydonga tushirdi:
Yulduzli asosiy tarkib: Jamoa safida Sent-Kleyr, Kazemiro, Serxio Regilon, Rodrigo de Paul, Lionel Messi va Luis Suares kabi tajribali futbolchilar asosiy tarkibda bellashuvni boshladi;
Majburiy va taktik almashtirishlar: Dastlabki bo‘limdayoq Regilon jarohat sababli 24-daqiqada Lujan bilan almashtirildi. Ikkinchi bo‘limda esa hisobni saqlab qolish maqsadida Mura, Brayt, Galarza va Filippilar bahsga jalb etildi, ammo bu yakunda g‘alabani boy berishdan qutqarib qololmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu to‘qnashuvdan so‘ng ikkala jamoa ham muhim ochkolarni bo‘lishib oldi:
«Inter Mayami» 3-o‘rinda: Jamg‘arilgan ochkolari sonini 60 taga yetkazgan Mayami klubi umumiy turnir jadvalida 3-pog‘onada bormoqda. Peshqadamlikni mustahkamlab borayotgan «Neshvill» bilan oradagi farq 17 ochkoni tashkil etmoqda;
«Sharlott» top-7 talikda: Safarda iroda ko‘rsatib muhim ochkoni ilib ketgan «Sharlott» 54 ochko bilan jadvalning 7-o‘rinini egallab turibdi.
Izohlar 0
…