3:0 dan keyingi kambek: “Inter Mayami” o‘z maydonida sensatsion durang qayd etdi

·70·Sport
3:0 dan keyingi kambek: “Inter Mayami” o‘z maydonida sensatsion durang qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MLS 34-turi doirasida «Inter Mayami» va «Sharlott» jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
  • Mezbonlar Frey, Luis Suares va Rodrigo de Paulning gollari evaziga 3:0 hisobida oldinda borayotgan bo'lsa-da, ikkinchi bo'limda Liel Abadaning dubli va Alokoning goli evaziga g'alabani boy berdi.
  • Lionel Messi bahsni asosiy tarkibda boshlab, 90 daqiqa harakat qildi, biroq samarali harakatlari bilan ajralib tura olmadi.

AQSH oliy futbol ligasi (MLS) 34-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuv haqiqiy gollar shousi va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi. Musobaqa yetakchilaridan biri bo‘lgan «Inter Mayami» o‘z maydonida «Sharlott» klubini qabul qilib, 3:3 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi.

Mayamiliklarning sardori va asosiy yulduzi Lionel Messi mazkur bahsda boshlang‘ich tarkibda maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa harakat qildi, biroq bu gal o‘z nomiga gol yoki samarali uzatma yozdirib qo‘ya olmadi.

Birinchi bo‘limdagi 3:0 va «Sharlott»ning kambeki: O‘yin xronikasi

Bahs mezbonlarning to‘liq ustunligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda o‘yin tizgini butunlay o‘zgardi:

  • Mayamiliklardan ketma-ket zarbalar: Uchrashuvning 14-daqiqasidayoq Frey hisobni ochgan bo‘lsa, 33-daqiqada Luis Suares hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi. Bo‘lim yakunlanishi arafasida, 42-daqiqada Rodrigo de Paul raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi — 3:0;

  • Abadadan 5 daqiqada dubl: Tanaffusdan so‘ng faollashgan «Sharlott» atigi 5 daqiqa ichida intrigani qaytardi. Liel Abada 50 va 55-daqiqalarda ikki bor darvoza to‘rini silkitib, dublni rasmiylashtirdi — 3:2;

  • 90-daqiqadagi zarba: Bahs yakunlanishi arafasida mehmonlar butun kuch bilan oldinga tashlandi va 90-daqiqada Aloko tomonidan kiritilgan gol evaziga yakuniy hisobni tenglashtirdi — 3:3.

«Inter Mayami» tarkibi va o‘zgarishlar

Murabbiylar shtabi bahs davomida bir qator yulduzlarni maydonga tushirdi:

  • Yulduzli asosiy tarkib: Jamoa safida Sent-Kleyr, Kazemiro, Serxio Regilon, Rodrigo de Paul, Lionel Messi va Luis Suares kabi tajribali futbolchilar asosiy tarkibda bellashuvni boshladi;

  • Majburiy va taktik almashtirishlar: Dastlabki bo‘limdayoq Regilon jarohat sababli 24-daqiqada Lujan bilan almashtirildi. Ikkinchi bo‘limda esa hisobni saqlab qolish maqsadida Mura, Brayt, Galarza va Filippilar bahsga jalb etildi, ammo bu yakunda g‘alabani boy berishdan qutqarib qololmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu to‘qnashuvdan so‘ng ikkala jamoa ham muhim ochkolarni bo‘lishib oldi:

  • «Inter Mayami» 3-o‘rinda: Jamg‘arilgan ochkolari sonini 60 taga yetkazgan Mayami klubi umumiy turnir jadvalida 3-pog‘onada bormoqda. Peshqadamlikni mustahkamlab borayotgan «Neshvill» bilan oradagi farq 17 ochkoni tashkil etmoqda;

  • «Sharlott» top-7 talikda: Safarda iroda ko‘rsatib muhim ochkoni ilib ketgan «Sharlott» 54 ochko bilan jadvalning 7-o‘rinini egallab turibdi.

Inter MayamiLionel MessiMLSSharlott
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messidan gol+assist: “Inter Mayami” kambek evaziga mehmonda muhim g‘alabani ilib ketdiMessidan gol+assist: “Inter Mayami” kambek evaziga mehmonda muhim g‘alabani ilib ketdi2 noyabr 11:51MLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlariMLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlari30 oktabr 07:52“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...18 oktabr 12:04Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi18 oktabr 06:44«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldiMessi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldi29 oktabr 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi