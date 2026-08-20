Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi
MLSning 20-turida «Filadelfiya» va «Inter Mayami» o‘rtasidagi bahs 2:2 hisobida yakunlandi. Uchrashuvning eng muhim voqealaridan biri Lionel Messining goli bo‘ldi — argentinalik yulduz faoliyatidagi umumiy gollari sonini 922 taga yetkazdi.
Biroq Messining navbatdagi tarixiy goli «Inter Mayami»ga uch ochko olib kelish uchun yetarli bo‘lmadi.
Messi gol bilan cheklanmadi
Argentinalik futbolchi 26-daqiqada gol urib, «Inter Mayami»ni 2:1 hisobida oldinga olib chiqqan. U shuningdek, jamoasining birinchi golida ham ishtirok etdi. Biroq «Filadelfiya» ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirdi va bahs 2:2 bilan yakunlandi.
Lionel Messining ushbu goli uning professional faoliyatidagi 922-gol sifatida qayd etildi.
Uchrashuv qanday kechdi?
Voqea
Daqiqa
Vasilev — 1:0
11
Pinter — 1:1
21
Messi — 1:2
26
Piyerre — 2:2
58
Bahs oxirida vaziyat yanada keskinlashdi. Qo‘shimcha vaqtda «Filadelfiya» va «Inter Mayami» futbolchilari — Kavan Sallivan hamda Yannik Brayt qizil kartochka oldi.
«Inter Mayami» uchun muhim, ammo yetarli bo‘lmagan natija
Messi uchun bu gol hissiy ahamiyatga ham ega bo‘ldi. Reuters xabariga ko‘ra, u ushbu uchrashuvda gol urgach, shaxsiy hayotidagi og‘ir davrdan keyin maydonga qaytgan holda jamoasiga yordam berdi. Durang esa «Inter Mayami»ning uch o‘yinlik mag‘lubiyatlar seriyasini to‘xtatdi.
Asosiy tarkibda Messi va Suares
«Inter Mayami» bahsni quyidagi tarkibda boshladi:
Sent Kleyr;
Frey;
Lujan;
Falkon;
Regilon;
Brayt;
Segoviya;
Kazemiro;
Pinter;
Lionel Messi;
Luis Suares.
Messi 90 daqiqa davomida maydonda harakat qilib, gol va samarali harakati bilan jamoasining eng muhim futbolchilaridan biri bo‘ldi.
Endi e’tibor Messining keyingi gollarida
922 ta gol — bu Lionel Messi faoliyatidagi navbatdagi ulkan marra. Ammo «Inter Mayami» uchun asosiy muammo hali ham ochkolarni yo‘qotmaslik bo‘lib qolmoqda.
Sizningcha, Messi faoliyati davomida 950 ta gollik marraga yeta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…