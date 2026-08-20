Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi

·2·Sport
Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardi

MLSning 20-turida «Filadelfiya» va «Inter Mayami» o‘rtasidagi bahs 2:2 hisobida yakunlandi. Uchrashuvning eng muhim voqealaridan biri Lionel Messining goli bo‘ldi — argentinalik yulduz faoliyatidagi umumiy gollari sonini 922 taga yetkazdi.

Biroq Messining navbatdagi tarixiy goli «Inter Mayami»ga uch ochko olib kelish uchun yetarli bo‘lmadi.

Messi gol bilan cheklanmadi

Argentinalik futbolchi 26-daqiqada gol urib, «Inter Mayami»ni 2:1 hisobida oldinga olib chiqqan. U shuningdek, jamoasining birinchi golida ham ishtirok etdi. Biroq «Filadelfiya» ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirdi va bahs 2:2 bilan yakunlandi.

Lionel Messining ushbu goli uning professional faoliyatidagi 922-gol sifatida qayd etildi.

Uchrashuv qanday kechdi?

Voqea

Daqiqa

Vasilev — 1:0

11

Pinter — 1:1

21

Messi — 1:2

26

Piyerre — 2:2

58

Bahs oxirida vaziyat yanada keskinlashdi. Qo‘shimcha vaqtda «Filadelfiya» va «Inter Mayami» futbolchilari — Kavan Sallivan hamda Yannik Brayt qizil kartochka oldi.

«Inter Mayami» uchun muhim, ammo yetarli bo‘lmagan natija

Messi uchun bu gol hissiy ahamiyatga ham ega bo‘ldi. Reuters xabariga ko‘ra, u ushbu uchrashuvda gol urgach, shaxsiy hayotidagi og‘ir davrdan keyin maydonga qaytgan holda jamoasiga yordam berdi. Durang esa «Inter Mayami»ning uch o‘yinlik mag‘lubiyatlar seriyasini to‘xtatdi.

Asosiy tarkibda Messi va Suares

«Inter Mayami» bahsni quyidagi tarkibda boshladi:

  • Sent Kleyr;

  • Frey;

  • Lujan;

  • Falkon;

  • Regilon;

  • Brayt;

  • Segoviya;

  • Kazemiro;

  • Pinter;

  • Lionel Messi;

  • Luis Suares.

Messi 90 daqiqa davomida maydonda harakat qilib, gol va samarali harakati bilan jamoasining eng muhim futbolchilaridan biri bo‘ldi.

Endi e’tibor Messining keyingi gollarida

922 ta gol — bu Lionel Messi faoliyatidagi navbatdagi ulkan marra. Ammo «Inter Mayami» uchun asosiy muammo hali ham ochkolarni yo‘qotmaslik bo‘lib qolmoqda.

Sizningcha, Messi faoliyati davomida 950 ta gollik marraga yeta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBugun, 15:57Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinInter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkinBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi