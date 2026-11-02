Messidan gol+assist: “Inter Mayami” kambek evaziga mehmonda muhim g‘alabani ilib ketdi

·74·Sport
Messidan gol+assist: “Inter Mayami” kambek evaziga mehmonda muhim g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • MLS 33-turida «Inter Mayami» safarda «Nyu Inglend» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Lionel Messi uchrashuvda bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining muvaffaqiyatida asosiy rolni o‘ynadi.
  • Mazkur natijadan so‘ng «Inter Mayami»
  • 59 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi. «Nyu Inglend» esa 58 ochko bilan 4-o‘ringa tushib ketdi.

AQSH oliy futbol ligasi (MLS)ning 33-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda «Inter Mayami» safarda prinsipial raqibi «Nyu Inglend» mehmoni bo‘lib, irodali 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv mezbonlarning ustunligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan Lionel Messining mahorati Mayami klubiga kutilgan natijani keltirdi. Argentinalik yulduz o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatma yozdirib, bahs qahramoniga aylandi.

O‘yin dramasi: Ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish

Dastlabki bo‘limda har ikki tomon xavfli hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, asosiy voqealar tanaffusdan keyin ro‘y berdi:

  • Mezbonlarning goli (53-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim boshida faollik ko‘rsatgan «Nyu Inglend» futbolchisi Gazdag 53-daqiqada darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 1:0;

  • Berteramening javobi (69-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni qo‘lga olgan mayamiliklar 69-daqiqada Messining aniq pasidan so‘ng muvozanatni tikladi. Gol muallifi — Berterame (1:1);

  • Messining nuqtasi (83-daqiqa): O‘yin yakunlanishiga 7 daqiqa qolganda Leo Messi raqib mudofaasini jazolab, jamoasining g‘alaba to‘pini kiritdi va «Inter Mayami»ga qimmatli 3 ochkoni naqd qildi — 1:2.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu g‘alaba liga jadvalidagi kuchlar nisbatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Inter Mayami»: Ochkolari sonini 59 taga yetkazib, umumiy jadvalning 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;

  • «Nyu Inglend»: 58 ochko bilan to‘xtab qolgan mezbonlar 4-o‘ringa pastladi;

  • Peshqadamlik poygasi: Ayni paytda chempionat peshqadami «Neshvill» hisobida 74 ochko mavjud bo‘lib, «Mayami» bilan oradagi tafovut 15 ochkoni tashkil etmoqda.

Rasmiy o‘yin qaydnomasi:

  • MLS. 33-tur

  • «Nyu Inglend» — «Inter Mayami» 1:2

  • Sana: 2 noyabr

  • Gollar: Gazdag 53 — Berterame 69, Messi 83.

Tarkiblar:

  • «Inter Mayami»: Sent-Kleyr, Lujan (Regilon, 63), Kazemiro, Mikael, Frey, de Paul, Brayt (Galarza, 63), Segoviya (Mura, 90), Berterame (Ayala, 90), Messi, Rikelme (Suares, 71).

Lionel MessiInter MayamiMLS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlariMLS rekordini yangilab tashlagan afsona: Messining bolalik klubiga transferi tafsilotlari30 oktabr 07:52“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...“Inter Mayami” sardori Atlantadagi o‘yindan so‘ng tarmoqlarni “portlatdi”...18 oktabr 12:04Lionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdiLionel Messi «Atlanta Yunayted»ga qarshi ikki gol urdi18 oktabr 06:44«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi«Inter Mayami» «Nyu-York Siti» ustidan ishonchli g‘alaba qozondi15 oktabr 09:14Messi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldiMessi “Inter Mayami”dan ketadimi? Kiyinish xonasidagi gap-so‘zlar oshkor bo‘ldi29 oktabr 17:25Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?Lionel Messi nima sababdan 2026 yilgi “Oltin to‘p” taqdimotiga bormaydi?26 oktabr 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi