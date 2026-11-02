Messidan gol+assist: “Inter Mayami” kambek evaziga mehmonda muhim g‘alabani ilib ketdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- MLS 33-turida «Inter Mayami» safarda «Nyu Inglend» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Lionel Messi uchrashuvda bitta gol va bitta golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining muvaffaqiyatida asosiy rolni o‘ynadi.
- Mazkur natijadan so‘ng «Inter Mayami»
- 59 ochko bilan turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi. «Nyu Inglend» esa 58 ochko bilan 4-o‘ringa tushib ketdi.
AQSH oliy futbol ligasi (MLS)ning 33-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuvda «Inter Mayami» safarda prinsipial raqibi «Nyu Inglend» mehmoni bo‘lib, irodali 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv mezbonlarning ustunligi bilan boshlangan bo‘lsa-da, maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qilgan Lionel Messining mahorati Mayami klubiga kutilgan natijani keltirdi. Argentinalik yulduz o‘z hisobiga bitta gol va bitta golli uzatma yozdirib, bahs qahramoniga aylandi.
O‘yin dramasi: Ikkinchi bo‘limdagi keskin burilish
Dastlabki bo‘limda har ikki tomon xavfli hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, asosiy voqealar tanaffusdan keyin ro‘y berdi:
Mezbonlarning goli (53-daqiqa): Ikkinchi bo‘lim boshida faollik ko‘rsatgan «Nyu Inglend» futbolchisi Gazdag 53-daqiqada darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi — 1:0;
Berteramening javobi (69-daqiqa): O‘tkazib yuborilgan to‘pdan so‘ng tashabbusni qo‘lga olgan mayamiliklar 69-daqiqada Messining aniq pasidan so‘ng muvozanatni tikladi. Gol muallifi — Berterame (1:1);
Messining nuqtasi (83-daqiqa): O‘yin yakunlanishiga 7 daqiqa qolganda Leo Messi raqib mudofaasini jazolab, jamoasining g‘alaba to‘pini kiritdi va «Inter Mayami»ga qimmatli 3 ochkoni naqd qildi — 1:2.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu g‘alaba liga jadvalidagi kuchlar nisbatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi:
«Inter Mayami»: Ochkolari sonini 59 taga yetkazib, umumiy jadvalning 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi;
«Nyu Inglend»: 58 ochko bilan to‘xtab qolgan mezbonlar 4-o‘ringa pastladi;
Peshqadamlik poygasi: Ayni paytda chempionat peshqadami «Neshvill» hisobida 74 ochko mavjud bo‘lib, «Mayami» bilan oradagi tafovut 15 ochkoni tashkil etmoqda.
Rasmiy o‘yin qaydnomasi:
MLS. 33-tur
«Nyu Inglend» — «Inter Mayami» 1:2
Sana: 2 noyabr
Gollar: Gazdag 53 — Berterame 69, Messi 83.
Tarkiblar:
«Inter Mayami»: Sent-Kleyr, Lujan (Regilon, 63), Kazemiro, Mikael, Frey, de Paul, Brayt (Galarza, 63), Segoviya (Mura, 90), Berterame (Ayala, 90), Messi, Rikelme (Suares, 71).
Izohlar 0
…