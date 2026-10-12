Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliyaning «Benfika» klubi hujumchisi Vangelis Pavlidis o‘zining sermahsulligi bilan A Seriya va La Liga klublarining diqqatini tortdi.
- «Barselona», «Yuventus» va «Milan» kabi grandlar 27 yoshli gretsiyalik futbolchini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi.
- «Benfika»
- Pavlidisni kamida 100 million yevroga baholamoqda, bu esa transfer bozorida katta raqobatni keltirib chiqarishi mumkin.
Portugaliyaning «Benfika» klubi safida porlayotgan gretsiyalik to‘purar Vangelis Pavlidis transfer bozoridagi eng xaridorgir figuralardan biriga aylanmoqda. Joriy mavsumdagi aqlbovar qilmas sermahsulligi tufayli 27 yoshli hujumchi nafaqat Kataloniya grandi, balki Italiya futbolining ikki yirik bayroqdori — Turinning «Yuventus» hamda «Milan» klublarining ham diqqat markaziga tushdi.
Taniqli transfer insayderi Ekrem Konurning xabar berishicha, Italiya jamoalari gretsiyalik hujumchining har bir o‘yinini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda va uni qo‘lga kiritish yo‘lida jiddiy kurashga tayyorlanmoqda.
«Barselona»ga yangi raqobatchilar: A Seriya gigantlari nima rejalashtirmoqda?
Yevropaning yetakchi klublari hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun bir vaqtning o‘zida harakatga kelishdi:
«Barselona»ning ustuvor rejasi: Shu hafta boshida Kataloniya klubi Robert Levandovskiga munosib o‘rinbosar sifatida aynan Pavlidis nomzodini ko‘rib chiqayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi;
Turin va Milan klubining aralashuvi: «Yuventus» va «Milan» ham o‘z hujum chizig‘ini modernizatsiya qilish maqsadida poygaga qo‘shildi va «Barselona»ga keskin moliyaviy hamda sport raqobatini taklif etishga shaylanmoqda.
Lissabon klubining qat’iy talabi: 100 million yevrolik baho
«Benfika» o‘z yetakchilarini osonlikcha va arzon narxga qo‘yib yubormasligi bilan mashhur:
Ulkan badal puli: Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga qaraganda, Lissabon klubi rahbariyati o‘z snayperini 100 million yevrodan kam bo‘lmagan narxda sotib, katta moliyaviy foyda ko‘rishni mo‘ljallamoqda;
Shartnomaviy ustunlik: «Burgutlar» moliyaviy barqarorlikka ega bo‘lgani bois, grandlar o‘rtasidagi raqobatdan unumli foydalanib, transfer narxini maksimal darajagacha ko‘tarish imkoniyatiga ega.
Fenomenal statistika: 7 ta uchrashuvda 10 ta golli harakat
Pavlidis atrofidagi bunday qizg‘in qiziqish uning maydondagi ajoyib ko‘rsatkichlari bilan to‘liq oqlanadi:
8 ta gol va 2 ta assist: Gretsiyalik hujumchi Portugaliya Primeyra ligasining joriy mavsumida bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 8 ta to‘p kiritdi hamda 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;
Maydondagi barqarorlik: U har bir o‘yinda o‘rtacha bittadan ko‘proq samarali harakatni amalga oshirib, chempionat to‘purarlar poygasida ishonch bilan peshqadamlik qilmoqda.
Agar Vangelis Pavlidis ushbu shiddatini mavsum oxirigacha saqlab qolsa, yozgi transfer oynasida Yevropaning uch grandi o‘rtasida so‘nggi yillarning eng yirik va qimmatbaho transfer janglaridan biri kechishi muqarrar.
Izohlar 0
…