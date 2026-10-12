Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?

·46·Sport
Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliyaning «Benfika» klubi hujumchisi Vangelis Pavlidis o‘zining sermahsulligi bilan A Seriya va La Liga klublarining diqqatini tortdi.
  • «Barselona», «Yuventus» va «Milan» kabi grandlar 27 yoshli gretsiyalik futbolchini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi.
  • «Benfika»
  • Pavlidisni kamida 100 million yevroga baholamoqda, bu esa transfer bozorida katta raqobatni keltirib chiqarishi mumkin.

Portugaliyaning «Benfika» klubi safida porlayotgan gretsiyalik to‘purar Vangelis Pavlidis transfer bozoridagi eng xaridorgir figuralardan biriga aylanmoqda. Joriy mavsumdagi aqlbovar qilmas sermahsulligi tufayli 27 yoshli hujumchi nafaqat Kataloniya grandi, balki Italiya futbolining ikki yirik bayroqdori — Turinning «Yuventus» hamda «Milan» klublarining ham diqqat markaziga tushdi.

Taniqli transfer insayderi Ekrem Konurning xabar berishicha, Italiya jamoalari gretsiyalik hujumchining har bir o‘yinini sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda va uni qo‘lga kiritish yo‘lida jiddiy kurashga tayyorlanmoqda.

«Barselona»ga yangi raqobatchilar: A Seriya gigantlari nima rejalashtirmoqda?

Yevropaning yetakchi klublari hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun bir vaqtning o‘zida harakatga kelishdi:

  • «Barselona»ning ustuvor rejasi: Shu hafta boshida Kataloniya klubi Robert Levandovskiga munosib o‘rinbosar sifatida aynan Pavlidis nomzodini ko‘rib chiqayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi;

  • Turin va Milan klubining aralashuvi: «Yuventus» va «Milan» ham o‘z hujum chizig‘ini modernizatsiya qilish maqsadida poygaga qo‘shildi va «Barselona»ga keskin moliyaviy hamda sport raqobatini taklif etishga shaylanmoqda.

Lissabon klubining qat’iy talabi: 100 million yevrolik baho

«Benfika» o‘z yetakchilarini osonlikcha va arzon narxga qo‘yib yubormasligi bilan mashhur:

  • Ulkan badal puli: Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga qaraganda, Lissabon klubi rahbariyati o‘z snayperini 100 million yevrodan kam bo‘lmagan narxda sotib, katta moliyaviy foyda ko‘rishni mo‘ljallamoqda;

  • Shartnomaviy ustunlik: «Burgutlar» moliyaviy barqarorlikka ega bo‘lgani bois, grandlar o‘rtasidagi raqobatdan unumli foydalanib, transfer narxini maksimal darajagacha ko‘tarish imkoniyatiga ega.

Fenomenal statistika: 7 ta uchrashuvda 10 ta golli harakat

Pavlidis atrofidagi bunday qizg‘in qiziqish uning maydondagi ajoyib ko‘rsatkichlari bilan to‘liq oqlanadi:

  • 8 ta gol va 2 ta assist: Gretsiyalik hujumchi Portugaliya Primeyra ligasining joriy mavsumida bor-yo‘g‘i 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 8 ta to‘p kiritdi hamda 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;

  • Maydondagi barqarorlik: U har bir o‘yinda o‘rtacha bittadan ko‘proq samarali harakatni amalga oshirib, chempionat to‘purarlar poygasida ishonch bilan peshqadamlik qilmoqda.

Agar Vangelis Pavlidis ushbu shiddatini mavsum oxirigacha saqlab qolsa, yozgi transfer oynasida Yevropaning uch grandi o‘rtasida so‘nggi yillarning eng yirik va qimmatbaho transfer janglaridan biri kechishi muqarrar.

Vangelis PavlidisBenfikaBarselonaYuventus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdiBarcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdi6 oktabr 12:57«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...21 avgust 20:06Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandi12 iyun 00:00Barselona va Chelsi Andrea Cambiaso uchun kurashga kirishdi: Araujo almashuvga taklif etildiBarselona va Chelsi Andrea Cambiaso uchun kurashga kirishdi: Araujo almashuvga taklif etildi18 iyun 20:17Dusan Vlahovic Yuventus bilan shartnomani uzaytirmadi va jamoani tark etadiDusan Vlahovic Yuventus bilan shartnomani uzaytirmadi va jamoani tark etadi3 iyun 21:33Yuventus Robert Levandovski transferidan voz kechmoqdaYuventus Robert Levandovski transferidan voz kechmoqda7 may 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi