Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi

·48·Sport
Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasi 2-turida "Yuventus" safarda "Selta"ni 2:1 hisobida mag'lub etib, 6 ochko bilan 1-o'ringa ko'tarildi.
  • "Benfika" esa "Seltik"ni 4:1 hisobida yirik hisobda taslim etib, 6 ochko bilan 3-o'rinni egalladi.
  • "Bornmut" ham o'z maydonida "Shturm"ni 3:0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, 6 ochko bilan 5-o'ringa joylashdi.

Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida yana bir qator muhim va keskin to‘qnashuvlar bo‘lib o‘tdi. Italiya grandi «Yuventus» Ispaniya safarida iroda ko‘rsatib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda g‘alaba to‘pini kiritdi va 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 1-pog‘onasiga ko‘tarildi. Shuningdek, Angliyaning «Bornmut» va Portugaliyaning «Benfika» jamoalari ham yirik hisobdagi muvaffaqiyatlarga erishib, peshqadamlar safidan mustahkam o‘rin oldi.

«Yuventus» Vigoda qiyinchilik bilan g‘alabani ilib ketdi

Turnir jadvalining 1-o‘rniga da’vogarlik qilayotgan «Yuventus» safarda «Selta» mehmoni bo‘lib, haqiqiy dramatik bahs guvohiga aylandi:

  • Ispanlarning tezkor zarbasi: 18-daqiqada Alvares mezbonlarni oldinga olib chiqdi va «Selta» uzoq vaqt davomida hisobni ushlab turdi;

  • Muvozanat tiklandi: 58-daqiqada Voltemade muvozanatni tiklab, turinliklarga ishonch bag‘ishladi;

  • 90+3-daqiqadagi yechim: 64-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Randal Kolo Muani 93-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Yuventus»ga o‘ta muhim safar g‘alabasini (1:2) tortiq etdi.

«Selta» — «Yuventus» 1:2

Gollar: Alvares (18) — Voltemade (58), Kolo Muani (90+3).

  • «Selta»: Radu, Xavi, Lago, Markos, Rueda (Nunes, 85), Febas, Moriba, Karreyra, Alvares, Jutgla (Aspas, 75), Villiot.

  • «Yuventus»: Vikario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70), Kelli, Makkenni, Kopmeyners (Duglas Luis, 82), Sarr, Kambyazo, Konseysau (Niko Gonsales, 64), Alaybegovich (Kolo Muani, 64), Voltemade.

«Benfika» Lissabonda «Seltik»ni ayab o‘tirmadi

Portugaliyaning «Benfika» jamoasi Shotlandiya chempioni «Seltik» ustidan 4:1 hisobida yorqin va ishonchli g‘alabaga erishdi:

  • Duranning benefisi: Lissabonliklar safida Duran 5-daqiqadayoq penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi va 36-daqiqada dublini rasmiylashtirdi;

  • Yirik hisob: 23-daqiqada Bah, 89-daqiqada esa Pavlidis o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Shotlandiyaliklar safida S.Duranning 63-daqiqadagi goli faqatgina tasalli vazifasini o‘tadi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Benfika» 6 ochko bilan 3-o‘ringa joylashdi.

«Benfika» — «Seltik» 4:1

Gollar: Duran (5 pen, 36), Bah (23), Pavlidis (89) — S.Duran (63).

«Bornmut»dan ishonchli yirik hisob: 3:0

Angliya Premer-ligasi vakili «Bornmut» o‘z maydonida Avstriyaning «Shturm» klubini qabul qilib, hech qanday qiyinchiliksiz 3 ta javobsiz to‘p kiritdi:

  • Evanilson hisobni ochdi: Birinchi bo‘lim yakunida (43-daqiqa) Evanilson mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Nuqtani qo‘ygan gollar: Ikkinchi bo‘limda Rayyan (76) hamda hakam qo‘shib bergan vaqtda Rodriges (90+2) to‘p kiritib, yakuniy 3:0 hisobini rasmiylashtirdi. «Bornmut» 6 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasidan joy oldi.

«Bornmut» — «Shturm» 3:0

Gollar: Evanilson (43), Rayyan (76), Rodriges (90+2).

  • «Bornmut»: Petrovich, Kuk, Soler, Doak (Adli, 84), Adams (Kristi, 70), Silva, Smit, Taverniyer (Klyuyvert, 70), Diakete, Evanilson (Rayyan, 70), Rodriges.

YuventusBenfikaBornmutSeltik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benfika — Seltik: tarkiblar va jonli matnBenfika — Seltik: tarkiblar va jonli matnKecha 22:48Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?12 oktabr 09:53Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi3 avgust 22:27Alex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdiAlex Oxlade-Chamberlain Seltik bilan shartnomasini uzaytirdi5 iyul 13:54Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turibdiRobbie Keane Seltik bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turibdi2 iyun 03:15Yevropadagi amerikalik futbolchilar: Pulisic muammolari va Trustyning chempionlik orzusiYevropadagi amerikalik futbolchilar: Pulisic muammolari va Trustyning chempionlik orzusi11 may 03:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...