Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasi 2-turida "Yuventus" safarda "Selta"ni 2:1 hisobida mag'lub etib, 6 ochko bilan 1-o'ringa ko'tarildi.
- "Benfika" esa "Seltik"ni 4:1 hisobida yirik hisobda taslim etib, 6 ochko bilan 3-o'rinni egalladi.
- "Bornmut" ham o'z maydonida "Shturm"ni 3:0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, 6 ochko bilan 5-o'ringa joylashdi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida yana bir qator muhim va keskin to‘qnashuvlar bo‘lib o‘tdi. Italiya grandi «Yuventus» Ispaniya safarida iroda ko‘rsatib, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda g‘alaba to‘pini kiritdi va 6 ochko bilan musobaqa jadvalining 1-pog‘onasiga ko‘tarildi. Shuningdek, Angliyaning «Bornmut» va Portugaliyaning «Benfika» jamoalari ham yirik hisobdagi muvaffaqiyatlarga erishib, peshqadamlar safidan mustahkam o‘rin oldi.
«Yuventus» Vigoda qiyinchilik bilan g‘alabani ilib ketdi
Turnir jadvalining 1-o‘rniga da’vogarlik qilayotgan «Yuventus» safarda «Selta» mehmoni bo‘lib, haqiqiy dramatik bahs guvohiga aylandi:
Ispanlarning tezkor zarbasi: 18-daqiqada Alvares mezbonlarni oldinga olib chiqdi va «Selta» uzoq vaqt davomida hisobni ushlab turdi;
Muvozanat tiklandi: 58-daqiqada Voltemade muvozanatni tiklab, turinliklarga ishonch bag‘ishladi;
90+3-daqiqadagi yechim: 64-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Randal Kolo Muani 93-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Yuventus»ga o‘ta muhim safar g‘alabasini (1:2) tortiq etdi.
«Selta» — «Yuventus» 1:2
Gollar: Alvares (18) — Voltemade (58), Kolo Muani (90+3).
«Selta»: Radu, Xavi, Lago, Markos, Rueda (Nunes, 85), Febas, Moriba, Karreyra, Alvares, Jutgla (Aspas, 75), Villiot.
«Yuventus»: Vikario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70), Kelli, Makkenni, Kopmeyners (Duglas Luis, 82), Sarr, Kambyazo, Konseysau (Niko Gonsales, 64), Alaybegovich (Kolo Muani, 64), Voltemade.
«Benfika» Lissabonda «Seltik»ni ayab o‘tirmadi
Portugaliyaning «Benfika» jamoasi Shotlandiya chempioni «Seltik» ustidan 4:1 hisobida yorqin va ishonchli g‘alabaga erishdi:
Duranning benefisi: Lissabonliklar safida Duran 5-daqiqadayoq penaltini aniq amalga oshirib, hisobni ochdi va 36-daqiqada dublini rasmiylashtirdi;
Yirik hisob: 23-daqiqada Bah, 89-daqiqada esa Pavlidis o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Shotlandiyaliklar safida S.Duranning 63-daqiqadagi goli faqatgina tasalli vazifasini o‘tadi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Benfika» 6 ochko bilan 3-o‘ringa joylashdi.
«Benfika» — «Seltik» 4:1
Gollar: Duran (5 pen, 36), Bah (23), Pavlidis (89) — S.Duran (63).
«Bornmut»dan ishonchli yirik hisob: 3:0
Angliya Premer-ligasi vakili «Bornmut» o‘z maydonida Avstriyaning «Shturm» klubini qabul qilib, hech qanday qiyinchiliksiz 3 ta javobsiz to‘p kiritdi:
Evanilson hisobni ochdi: Birinchi bo‘lim yakunida (43-daqiqa) Evanilson mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Nuqtani qo‘ygan gollar: Ikkinchi bo‘limda Rayyan (76) hamda hakam qo‘shib bergan vaqtda Rodriges (90+2) to‘p kiritib, yakuniy 3:0 hisobini rasmiylashtirdi. «Bornmut» 6 ochko bilan turnir jadvalining 5-pog‘onasidan joy oldi.
«Bornmut» — «Shturm» 3:0
Gollar: Evanilson (43), Rayyan (76), Rodriges (90+2).
«Bornmut»: Petrovich, Kuk, Soler, Doak (Adli, 84), Adams (Kristi, 70), Silva, Smit, Taverniyer (Klyuyvert, 70), Diakete, Evanilson (Rayyan, 70), Rodriges.
Izohlar 0
…