4 ta bahsda 12 ochko: “Benfika” peshqadamlar safida, “Yuventus” kuchli to‘rtlikka kirdi

·7·Sport
4 ta bahsda 12 ochko: “Benfika” peshqadamlar safida, “Yuventus” kuchli to‘rtlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi yakunlariga ko‘ra, «Benfika» ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini qo‘lga kiritib, 12 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamladi.
  • Niderlandiyada AZ jamoasini 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Yuventus» esa 10 ochko bilan kuchli to‘rtlikka kirdi.
  • Leverkuzenda «Bayer» o‘z maydonida «Marsel»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
  • Shuningdek, «Seltik», «Dinamo Zagreb» va «Yunion Sent-Jillua» klublari ham tur doirasida g‘alabaga erishdi.

UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi qit’a bo‘ylab bir-biridan keskin, dramatik va kutilmagan natijalarga boy bahslar bilan yakunlandi. Turinning «Yuventus» klubi safarda muhim g‘alabani rasmiylashtirib, musobaqa jadvalining yetakchilari qatoriga qo‘shilgan bo‘lsa, Germaniyada «Bayer» o‘z maydonida Fransiyaning «Marsel» jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Lissabonda esa «Benfika» ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini nishonlab, turnir jadvalining 2-pog‘onasini mustahkamladi.

«Yuventus»ning Niderlandiyadagi muvaffaqiyati va «Bayer» inqirozi

Turning markaziy to‘qnashuvlarida Yevropa grandlari turlicha natija qayd etdi:

  • «Yuventus»dan ishonchli g‘alaba: Turinliklar safarda Niderlandiyaning AZ jamoasi mehmoni bo‘lib, 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Birinchi bo‘limda Kopmeyners (19) va Kolo Muani (37) kiritgan to‘plar uchrashuv taqdirini hal qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Yuventus» 10 ochko bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi;

  • Leverkuzenda kutilmagan mag‘lubiyat: Germaniyada «Bayer» «Marsel»ga qarshi bahs olib borib, 0:1 hisobida yutqazdi. Mehmonlarga g‘alaba keltiruvchi yagona to‘pni 77-daqiqada Amin Guiri kiritdi;

  • «Benfika» yurishi to‘xtamayapti: Lissabonda Polshaning «Lex» klubini qabul qilgan portugallar 3:1 hisobida ustun kelib, 4 ta bahsdan 12 ochko to‘plagan holda turnir jadvalida 2-o‘rinda bormoqda.

Glazgoda 5 golli drama va turning boshqa qiziqarli natijalari

Qit’aning boshqa maydonlarida ham murosasiz kurashlar kuzatildi:

  • Shotlandiyadagi triller: «Seltik» o‘z maydonida Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan gollarga boy jangovar bahs o‘tkazdi. 87-daqiqada Duran tomonidan kiritilgan gol mezbonlarga 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi;

  • «Dinamo Zagreb» safarda yutdi: Xorvatiya jamoasi Angliyada «Sanderlend» darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib (0:2), ishonchli g‘alabaga erishdi;

  • «Yunion Sent-Jillua» kambeki: Belgiyaliklar Ispaniya safarida «Selta» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi.

O‘yin qaydnomalari: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur

  • AZ (Niderlandiya) — «Yuventus» (Italiya) 1:2

    • Gollar: Merdink (88) — Kopmeyners (19), Kolo Muani (37).

  • «Bayer» (Germaniya) — «Marsel» (Fransiya) 0:1

    • Gol: Guiri (77).

  • «Benfika» (Portugaliya) — «Lex» (Polsha) 3:1

    • Gollar: Rafa Silva (6), Prestianni (67), Sudakov (90) — Bengtsson (72).

  • «Seltik» (Shotlandiya) — «Beshiktosh» (Turkiya) 3:2

    • Gollar: Osmand (62), Duran (78, 87) — Olaytan (54), Kyokchyu (85).

  • «Sanderlend» (Angliya) — «Dinamo Z» (Xorvatiya) 0:2

    • Gollar: Stoykovich (23), Belyo (39).

  • «Selta» (Ispaniya) — «Yunion Sent-Jillua» (Belgiya) 1:2

    • Gollar: Duran (11) — Zaneli (35, 49).

UYEFA Yevropa LigasiYuventusBayerBenfika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

4 o‘yinda 12 ochko: “Bornmut” Chexiyada iroda ko‘rsatib, Yevropa Ligasi peshqadamiga aylandi4 o‘yinda 12 ochko: “Bornmut” Chexiyada iroda ko‘rsatib, Yevropa Ligasi peshqadamiga aylandiBugun 09:12San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdiSan-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdi17 sentabr 06:06«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?«Chelsi» 40 mln yevrolik Kerim Alaybegovichni qanday qilib «Yuventus»ga boy berdi?18 oktabr 14:24Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...Yevropa Ligasida katta futbol: Pley-off bosqichining barcha juftliklari...15 avgust 05:33Yevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdiYevropa Ligasi 2-turida “Yuventus”, “Benfika” va “Bornmut” klublari g‘alabaga erishdi16 oktabr 06:37Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?Vangelis Pavlidis nega A Seriya va La Liga klublarining nishonida turibdi?12 oktabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi