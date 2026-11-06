4 ta bahsda 12 ochko: “Benfika” peshqadamlar safida, “Yuventus” kuchli to‘rtlikka kirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi yakunlariga ko‘ra, «Benfika» ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini qo‘lga kiritib, 12 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘rinni mustahkamladi.
- Niderlandiyada AZ jamoasini 2:1 hisobida mag‘lub etgan «Yuventus» esa 10 ochko bilan kuchli to‘rtlikka kirdi.
- Leverkuzenda «Bayer» o‘z maydonida «Marsel»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
- Shuningdek, «Seltik», «Dinamo Zagreb» va «Yunion Sent-Jillua» klublari ham tur doirasida g‘alabaga erishdi.
UYEFA Yevropa Ligasining 4-turi qit’a bo‘ylab bir-biridan keskin, dramatik va kutilmagan natijalarga boy bahslar bilan yakunlandi. Turinning «Yuventus» klubi safarda muhim g‘alabani rasmiylashtirib, musobaqa jadvalining yetakchilari qatoriga qo‘shilgan bo‘lsa, Germaniyada «Bayer» o‘z maydonida Fransiyaning «Marsel» jamoasiga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Lissabonda esa «Benfika» ketma-ket to‘rtinchi g‘alabasini nishonlab, turnir jadvalining 2-pog‘onasini mustahkamladi.
«Yuventus»ning Niderlandiyadagi muvaffaqiyati va «Bayer» inqirozi
Turning markaziy to‘qnashuvlarida Yevropa grandlari turlicha natija qayd etdi:
«Yuventus»dan ishonchli g‘alaba: Turinliklar safarda Niderlandiyaning AZ jamoasi mehmoni bo‘lib, 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Birinchi bo‘limda Kopmeyners (19) va Kolo Muani (37) kiritgan to‘plar uchrashuv taqdirini hal qildi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Yuventus» 10 ochko bilan 4-o‘ringa ko‘tarildi;
Leverkuzenda kutilmagan mag‘lubiyat: Germaniyada «Bayer» «Marsel»ga qarshi bahs olib borib, 0:1 hisobida yutqazdi. Mehmonlarga g‘alaba keltiruvchi yagona to‘pni 77-daqiqada Amin Guiri kiritdi;
«Benfika» yurishi to‘xtamayapti: Lissabonda Polshaning «Lex» klubini qabul qilgan portugallar 3:1 hisobida ustun kelib, 4 ta bahsdan 12 ochko to‘plagan holda turnir jadvalida 2-o‘rinda bormoqda.
Glazgoda 5 golli drama va turning boshqa qiziqarli natijalari
Qit’aning boshqa maydonlarida ham murosasiz kurashlar kuzatildi:
Shotlandiyadagi triller: «Seltik» o‘z maydonida Turkiyaning «Beshiktosh» klubi bilan gollarga boy jangovar bahs o‘tkazdi. 87-daqiqada Duran tomonidan kiritilgan gol mezbonlarga 3:2 hisobidagi irodali g‘alabani taqdim etdi;
«Dinamo Zagreb» safarda yutdi: Xorvatiya jamoasi Angliyada «Sanderlend» darvozasiga javobsiz 2 ta to‘p kiritib (0:2), ishonchli g‘alabaga erishdi;
«Yunion Sent-Jillua» kambeki: Belgiyaliklar Ispaniya safarida «Selta» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi.
O‘yin qaydnomalari: UYEFA Yevropa Ligasi, 4-tur
AZ (Niderlandiya) — «Yuventus» (Italiya) 1:2
Gollar: Merdink (88) — Kopmeyners (19), Kolo Muani (37).
«Bayer» (Germaniya) — «Marsel» (Fransiya) 0:1
Gol: Guiri (77).
«Benfika» (Portugaliya) — «Lex» (Polsha) 3:1
Gollar: Rafa Silva (6), Prestianni (67), Sudakov (90) — Bengtsson (72).
«Seltik» (Shotlandiya) — «Beshiktosh» (Turkiya) 3:2
Gollar: Osmand (62), Duran (78, 87) — Olaytan (54), Kyokchyu (85).
«Sanderlend» (Angliya) — «Dinamo Z» (Xorvatiya) 0:2
Gollar: Stoykovich (23), Belyo (39).
«Selta» (Ispaniya) — «Yunion Sent-Jillua» (Belgiya) 1:2
Gollar: Duran (11) — Zaneli (35, 49).
Izohlar 0
…