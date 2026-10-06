Barcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdi

·0·Sport
Barcelona va Juventus Manchester United hujumchisi bilan aloqaga chiqdi

Manchester United hujumchisi Benyamin Sheshko Yevropaning ikki grand klubi e'tiborini tortdi. Bu haqda euro-football.ru xabar beradi.

TuttoJuve nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Barcelona va Juventus klublari sloveniyalik futbolchining 2027 yildagi ehtimoliy transferi yuzasidan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Hozircha turinliklar kataloniyaliklardan biroz oldinda bormoqda, biroq tomonlar hali rasmiy taklif bilan chiqmagani aytilmoqda. Transferdagi asosiy to'siq sifatida futbolchining narxi ko'rsatilmoqda, chunki Manchester United o'z hujumchisi uchun 75 million Yevro talab qilmoqda.

Eslatib o'tamiz, ingliz klubi forvardni 2025 yilning yozida RB Leipzigdan 76,5 million Yevro evaziga sotib olgandi. Hozirgi mavsumda u barcha musobaqalarda oltita o'yinda maydonga tushib, ikkita gol urishga muvaffaq bo'ldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, hujumchi Premyer-liganing to'rtta uchrashuvida biror marta ham asosiy tarkibda maydonga tushmadi va umumiy hisobda atigi 76 daqiqa harakat qildi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!«Turinda muhim zafar va Spallettining yurishi»: «Yuventus» «Atalanta»ni ishonchli yengdi!20 sentabr 23:31Premyer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Premyer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...3 iyun 19:36Yuventus darvoza chizigʻini kuchaytirish uchun transfer bozorida faollashdiYuventus darvoza chizigʻini kuchaytirish uchun transfer bozorida faollashdi27 iyul 17:15Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqda1 avgust 14:50Yuventus darvozabon qidirmoqda: Turindagi asosiy nishon PSJ posboni boʻlib turibdiYuventus darvozabon qidirmoqda: Turindagi asosiy nishon PSJ posboni boʻlib turibdi26 iyul 02:35Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?Harri Keyn uchun 65 mln yevro: “Al Hilol” katta yurish boshladimi?14 iyul 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?