San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Milan» o‘z uyida «Benfika»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi, golllarni Dodi Lukebakio va Yakub Kaminski kiritdi.
- «Benfika» maydon markazida pressingni yaxshi ushlab, «Milan»ning qanot hujumlarini zararsizlantirdi.
- Yevropa ligasining boshqa o‘yinlarida «Sanderlend»
- AZni, «Bayer» «Selje»ni yutdi, «Lion» esa «Anderlext» ustidan g‘alaba qozondi.
UYEFA Yevropa ligasining yangi mavsumi birinchi turdanoq sensatsion to‘qnashuvlar, shov-shuvli mag‘lubiyatlar va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Turning markaziy bellashuvida Italiyaning mashhur «Milan» klubi o‘z uyi — afsonaviy «San-Siro» stadionida Portugaliyaning nomdor jamoasi «Benfika»ni qabul qilib, 0:2 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatga uchradi. Lissabonliklar safida Dodi Lukebakio va Yakub Kaminski tomonidan kiritilgan gollar «rossoneri» muxlislarini shok holatiga tushirdi. Maydon egalari Pulishich, Rabio va Salemakers kabi yulduzlarni ikkinchi bo‘limda zaxiradan jangga tashlagan bo‘lsa-da, «Benfika»ning ishonchli himoyasini yorib o‘tishning uddasidan chiqa olmadi.
Yevropa maydonlaridagi boshqa bahslarda esa Angliyaning «Sanderlend» klubi Niderlandiyaning AZ jamoasini penalti evaziga tiz cho‘ktirdi, Germaniya chempioni «Bayer» Sloveniyaning «Selje»sini 2:0 hisobida dog‘da qoldirdi, «Lion» esa Belgiya safaridan qiyin g‘alaba bilan qaytdi. Xo‘sh, «Milan» nega o‘z maydonida bu qadar ojiz ko‘rindi, «Benfika»ning yangi legionerlari San-Sironi qanday zabt etdi va Yevropa ligasida 1-turdan so‘ng kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi?
«San-Sirodagi sovuq dush»: Lukebakio va Kaminskining qahramonligi
Markaziy uchrashuvning eng muhim va hal qiluvchi voqealari:
16-daqiqa (0:1): «Benfika» uchrashuvni faol boshladi va Dodi Lukebakio Mik Menyan qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;
53-daqiqa (0:2): Ikkinchi bo‘lim boshida Yakub Kaminski milanliklar himoyasidagi qo‘pol xatoni golga aylantirib, lissabonliklarning ustunligini mustahkamladi;
Besamar rotatsiya: «Milan» murabbiylar shtabi vaziyatni o‘nglash uchun Pulishich, Salemakers va Rabioni maydonga tashlagan bo‘lsa-da, Trubin darvozasiga yo‘l topilmadi;
«Benfika»ning safar triumfi: Portugaliya grandi Sudakov, Paliniya va Duran boshchiligidagi kuchli tarkibi bilan Italiyadan muhim 3 ochkoni olib ketdi.
«Milan» — «Benfika» to‘qnashuvi: Maydonga tushgan tarkiblar
Har ikki jamoa murabbiylari boshlang‘ich daqiqalardan tanlagan kuchlar:
«Milan» tarkibi: Menyan (darvozabon), Terrachchano (Xila, 46), De Vinter, Pavlovich, Yashari (Rabio, 73), Musa, Bartezagi (Salemakers, 57), Xatchinson (Pulishich, 46), Sisse (Moreyra, 57), Ramush;
«Benfika» tarkibi: Trubin (darvozabon), Banjaki, Chirkati, Arauju, Karuani, Eursnes (Barreyro, 70), Paliniya, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70), Kaminski, Duran (Pavlidis, 80);
Intizom va taktika: «Benfika» maydon markazida pressingni a’lo darajada ushlab, «Milan»ning qanot hujumlarini to‘liq zararsizlantirdi.
Yevropa ligasi 1-turining boshqa qaynoq natijalari
Qit’a stadionlarida qayd etilgan muhim hisoblar:
«Anderlext» — «Lion» (1:2): Fransiyaliklar Nortoy (8) va Nakamuraning (22) tezkor gollari evaziga g‘alabani naqd qildi; mezbonlardan Svetkovichning goli (61) natijani o‘zgartira olmadi;
«Bayer» — «Selje» (2:0): Xabi Alonso shogirdlari Seslarning avtogoli (15) hamda Medinaning aniq zarbasi (74) bilan xotirjam 3 ochkoga ega bo‘ldi;
«Sanderlend» — AZ (1:0): Ingliz klubi kurashlarga boy bahsda 66-daqiqada Le Feye tomonidan amalga oshirilgan penalti evaziga gollandlarni dog‘da qoldirdi;
«Olimpiakos» — «Yagelloniya» (2:1): Gretsiyaliklar 20-daqiqada gol o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, Gonsales (43) va Roman Yaremchukning (84) g‘alaba to‘pi evaziga kambek qayd etdi;
«Shturm» — «Renn» (0:0): Avstriyada kechgan mudofaaviy bahsda hisob ochilmadi va tomonlar 1 ochkodan bo‘lishib oldi.
Yevropa ligasining yangi mavsumi birinchi turdanoq favoritlar uchun oson sayr bo‘lmasligini va kubok yo‘lida har bir xato qimmatga tushishini namoyish etdi.
Sizningcha, «Milan»ning o‘z uyida «Benfika»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishi shunchaki tasodifmi yoki jamoa bu mavsumda Yevropa kuboklarida chuqur inqirozga yuz tutmoqdami? Xabi Alonsoning «Bayer»i yoki «Lion» bu mavsum Yevropa ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘la oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining qaynoq natijalari tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «rossoneri» muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…