San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdi

·34·Sport
San-Siroda dahshatli tarsaki!: «Milan» Yevropa ligasida «Benfika»ga 0:2 hisobida yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Milan» o‘z uyida «Benfika»ga 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi, golllarni Dodi Lukebakio va Yakub Kaminski kiritdi.
  • «Benfika» maydon markazida pressingni yaxshi ushlab, «Milan»ning qanot hujumlarini zararsizlantirdi.
  • Yevropa ligasining boshqa o‘yinlarida «Sanderlend»
  • AZni, «Bayer» «Selje»ni yutdi, «Lion» esa «Anderlext» ustidan g‘alaba qozondi.

UYEFA Yevropa ligasining yangi mavsumi birinchi turdanoq sensatsion to‘qnashuvlar, shov-shuvli mag‘lubiyatlar va kutilmagan dramalarni taqdim etdi. Turning markaziy bellashuvida Italiyaning mashhur «Milan» klubi o‘z uyi — afsonaviy «San-Siro» stadionida Portugaliyaning nomdor jamoasi «Benfika»ni qabul qilib, 0:2 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatga uchradi. Lissabonliklar safida Dodi Lukebakio va Yakub Kaminski tomonidan kiritilgan gollar «rossoneri» muxlislarini shok holatiga tushirdi. Maydon egalari Pulishich, Rabio va Salemakers kabi yulduzlarni ikkinchi bo‘limda zaxiradan jangga tashlagan bo‘lsa-da, «Benfika»ning ishonchli himoyasini yorib o‘tishning uddasidan chiqa olmadi.

Yevropa maydonlaridagi boshqa bahslarda esa Angliyaning «Sanderlend» klubi Niderlandiyaning AZ jamoasini penalti evaziga tiz cho‘ktirdi, Germaniya chempioni «Bayer» Sloveniyaning «Selje»sini 2:0 hisobida dog‘da qoldirdi, «Lion» esa Belgiya safaridan qiyin g‘alaba bilan qaytdi. Xo‘sh, «Milan» nega o‘z maydonida bu qadar ojiz ko‘rindi, «Benfika»ning yangi legionerlari San-Sironi qanday zabt etdi va Yevropa ligasida 1-turdan so‘ng kuchlar nisbati qanday ko‘rinish oldi?

«San-Sirodagi sovuq dush»: Lukebakio va Kaminskining qahramonligi

Markaziy uchrashuvning eng muhim va hal qiluvchi voqealari:

  • 16-daqiqa (0:1): «Benfika» uchrashuvni faol boshladi va Dodi Lukebakio Mik Menyan qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi;

  • 53-daqiqa (0:2): Ikkinchi bo‘lim boshida Yakub Kaminski milanliklar himoyasidagi qo‘pol xatoni golga aylantirib, lissabonliklarning ustunligini mustahkamladi;

  • Besamar rotatsiya: «Milan» murabbiylar shtabi vaziyatni o‘nglash uchun Pulishich, Salemakers va Rabioni maydonga tashlagan bo‘lsa-da, Trubin darvozasiga yo‘l topilmadi;

  • «Benfika»ning safar triumfi: Portugaliya grandi Sudakov, Paliniya va Duran boshchiligidagi kuchli tarkibi bilan Italiyadan muhim 3 ochkoni olib ketdi.

«Milan» — «Benfika» to‘qnashuvi: Maydonga tushgan tarkiblar

Har ikki jamoa murabbiylari boshlang‘ich daqiqalardan tanlagan kuchlar:

  • «Milan» tarkibi: Menyan (darvozabon), Terrachchano (Xila, 46), De Vinter, Pavlovich, Yashari (Rabio, 73), Musa, Bartezagi (Salemakers, 57), Xatchinson (Pulishich, 46), Sisse (Moreyra, 57), Ramush;

  • «Benfika» tarkibi: Trubin (darvozabon), Banjaki, Chirkati, Arauju, Karuani, Eursnes (Barreyro, 70), Paliniya, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70), Kaminski, Duran (Pavlidis, 80);

  • Intizom va taktika: «Benfika» maydon markazida pressingni a’lo darajada ushlab, «Milan»ning qanot hujumlarini to‘liq zararsizlantirdi.

Yevropa ligasi 1-turining boshqa qaynoq natijalari

Qit’a stadionlarida qayd etilgan muhim hisoblar:

  • «Anderlext» — «Lion» (1:2): Fransiyaliklar Nortoy (8) va Nakamuraning (22) tezkor gollari evaziga g‘alabani naqd qildi; mezbonlardan Svetkovichning goli (61) natijani o‘zgartira olmadi;

  • «Bayer» — «Selje» (2:0): Xabi Alonso shogirdlari Seslarning avtogoli (15) hamda Medinaning aniq zarbasi (74) bilan xotirjam 3 ochkoga ega bo‘ldi;

  • «Sanderlend» — AZ (1:0): Ingliz klubi kurashlarga boy bahsda 66-daqiqada Le Feye tomonidan amalga oshirilgan penalti evaziga gollandlarni dog‘da qoldirdi;

  • «Olimpiakos» — «Yagelloniya» (2:1): Gretsiyaliklar 20-daqiqada gol o‘tkazib yuborgan bo‘lsa-da, Gonsales (43) va Roman Yaremchukning (84) g‘alaba to‘pi evaziga kambek qayd etdi;

  • «Shturm» — «Renn» (0:0): Avstriyada kechgan mudofaaviy bahsda hisob ochilmadi va tomonlar 1 ochkodan bo‘lishib oldi.

Yevropa ligasining yangi mavsumi birinchi turdanoq favoritlar uchun oson sayr bo‘lmasligini va kubok yo‘lida har bir xato qimmatga tushishini namoyish etdi.

Sizningcha, «Milan»ning o‘z uyida «Benfika»ga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishi shunchaki tasodifmi yoki jamoa bu mavsumda Yevropa kuboklarida chuqur inqirozga yuz tutmoqdami? Xabi Alonsoning «Bayer»i yoki «Lion» bu mavsum Yevropa ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga asosiy da’vogar bo‘la oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining qaynoq natijalari tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda «rossoneri» muxlislariga ulashing!

UYEFA Yevropa ligasiMilanBenfika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiBugun, 06:25Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBehruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 06:22Old Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiOld Traffordda superkambek: MYU «Brayton»ga qarshi bahsda 2:0 hisobini 2:3 ga aylantirdiBugun, 06:19Rafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiRafinyadan het-trik!: «Barselona» «Rasing»ni 7:2 hisobida yanchib tashladiBugun, 06:03Jerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiJerar Pike Javohir Sindorov va Bibisora Assaubayevaning jamoasini tabrikladiKecha, 23:2546-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda