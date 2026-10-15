Sirochbek Ismoilov Janubiy Koreyada WBA Asia kamarini himoya qiladi — raqib kim?

·47·Sport
Sirochbek Ismoilov Janubiy Koreyada WBA Asia kamarini himoya qiladi — raqib kim?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sirochbek Ismoilov 24 oktyabr kuni Janubiy Koreyaning Namyangju shahrida WBA Asia chempionlik kamari uchun o‘zbekistonlik Keysham Singhga qarshi jang o‘tkazadi.
  • Sirochbek o‘zining 11-0 rekordi bilan Osiyo belbog‘ini himoya qiladi va jahon reytingida kuchli 15 talikka kirishni maqsad qilgan.
  • Hindistonlik Keysham Singh esa 17 ta jangda 14 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyatga ega.

Professional boksning yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik iste’dod egasi, WBA Asia kamari sohibi Sirochbek Ismoilov navbatdagi chempionlik himoyasi jangini o‘tkazadi. 25 yoshli hamyurtimizning navbatdagi chiqishi va raqibiga doir barcha rasmiy tafsilotlar ma’lum qilindi.

Ringda «Siro Choy» taxallusi bilan tanilgan charm qo‘lqop ustamiz navbatdagi sinovini Janubiy Koreya maydonlarida o‘tkazadi.

Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

Chempionlik belbog‘i uchun bo‘ladigan qarama-qarshilik tafsilotlari quyidagicha:

  • Sana va manzil: Professional boks kechasi 24 oktyabr kuni Koreya Respublikasining Namyangju shahrida tashkil etiladi;

  • Titul maqomi: To‘qnashuv yengil vazn toifasidagi nufuzli WBA Asia chempionlik kamari uchun kechadi;

  • Maqsad: Hamyurtimiz o‘ziga tegishli bo‘lgan Osiyo belbog‘ini muvaffaqiyatli himoya qilish va xalqaro reytingdagi mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.

Raqib haqida: Hindistonlik tajribali Keysham Singh

Ushbu turnirda o‘zbek bokschisiga Hindiston vakili bo‘lgan tengdoshi qarshilik ko‘rsatadi:

  • Raqib shaxsi: Jangchi — 25 yoshli Keysham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh);

  • Tajriba va janglar soni: Hindistonlik charm qo‘lqop ustasi shu kunga qadar professional ringda 17 ta jang o‘tkazib, ularning 14 tasida g‘alaba qozongan va 3 bor mag‘lubiyatga uchragan;

  • Xavfli tomoni: Singh professional boksda Sirochbekka nisbatan ko‘proq raundlar o‘tkazgan va katta maktab ko‘rgan bokschilardan biri sanaladi.

«Siro Choy» rekordi: Mutlaq benuqson seriya

Sirochbek Ismoilov qisqa vaqt ichida professional boks ixlosmandlari e’tiborini qozonishga ulgurdi:

  • Mag‘lubiyatsiz faoliyat: O‘zbekistonlik bokschi professional faoliyati davomida 11 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida (11-0) raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishgan;

  • Koreya ringidagi faollik: Uning «Siro Choy» taxallusi ostidagi janglari mahalliy koreys promouterlari va tomoshabinlari orasida ham katta qiziqish bilan kuzatib boriladi.

Namyangju shahridagi bo‘lajak jang Sirochbek Ismoilovning jahon boks reytingida top-15 talik sari ko‘tarilishi va kelgusida asosiy jahon chempionlik belbog‘lari uchun kurashga kirishishi yo‘lidagi hal qiluvchi bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Sirochbek IsmoilovWBA AsiaKeysham SinghNamyangju
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?7 oktabr 23:26Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiKecha 13:47Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Lopes tarix yaratdi: Romero mag‘lub etilib, WBA kamari qo‘lga kiritildi!Lopes tarix yaratdi: Romero mag‘lub etilib, WBA kamari qo‘lga kiritildi!23 avgust 19:20Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi