Sirochbek Ismoilov Janubiy Koreyada WBA Asia kamarini himoya qiladi — raqib kim?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sirochbek Ismoilov 24 oktyabr kuni Janubiy Koreyaning Namyangju shahrida WBA Asia chempionlik kamari uchun o‘zbekistonlik Keysham Singhga qarshi jang o‘tkazadi.
- Sirochbek o‘zining 11-0 rekordi bilan Osiyo belbog‘ini himoya qiladi va jahon reytingida kuchli 15 talikka kirishni maqsad qilgan.
- Hindistonlik Keysham Singh esa 17 ta jangda 14 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyatga ega.
Professional boksning yengil vazn toifasida faoliyat olib borayotgan, mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan o‘zbekistonlik iste’dod egasi, WBA Asia kamari sohibi Sirochbek Ismoilov navbatdagi chempionlik himoyasi jangini o‘tkazadi. 25 yoshli hamyurtimizning navbatdagi chiqishi va raqibiga doir barcha rasmiy tafsilotlar ma’lum qilindi.
Ringda «Siro Choy» taxallusi bilan tanilgan charm qo‘lqop ustamiz navbatdagi sinovini Janubiy Koreya maydonlarida o‘tkazadi.
Jang qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Chempionlik belbog‘i uchun bo‘ladigan qarama-qarshilik tafsilotlari quyidagicha:
Sana va manzil: Professional boks kechasi 24 oktyabr kuni Koreya Respublikasining Namyangju shahrida tashkil etiladi;
Titul maqomi: To‘qnashuv yengil vazn toifasidagi nufuzli WBA Asia chempionlik kamari uchun kechadi;
Maqsad: Hamyurtimiz o‘ziga tegishli bo‘lgan Osiyo belbog‘ini muvaffaqiyatli himoya qilish va xalqaro reytingdagi mavqeini yanada mustahkamlashni maqsad qilgan.
Raqib haqida: Hindistonlik tajribali Keysham Singh
Ushbu turnirda o‘zbek bokschisiga Hindiston vakili bo‘lgan tengdoshi qarshilik ko‘rsatadi:
Raqib shaxsi: Jangchi — 25 yoshli Keysham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh);
Tajriba va janglar soni: Hindistonlik charm qo‘lqop ustasi shu kunga qadar professional ringda 17 ta jang o‘tkazib, ularning 14 tasida g‘alaba qozongan va 3 bor mag‘lubiyatga uchragan;
Xavfli tomoni: Singh professional boksda Sirochbekka nisbatan ko‘proq raundlar o‘tkazgan va katta maktab ko‘rgan bokschilardan biri sanaladi.
«Siro Choy» rekordi: Mutlaq benuqson seriya
Sirochbek Ismoilov qisqa vaqt ichida professional boks ixlosmandlari e’tiborini qozonishga ulgurdi:
Mag‘lubiyatsiz faoliyat: O‘zbekistonlik bokschi professional faoliyati davomida 11 ta jang o‘tkazib, ularning barchasida (11-0) raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishgan;
Koreya ringidagi faollik: Uning «Siro Choy» taxallusi ostidagi janglari mahalliy koreys promouterlari va tomoshabinlari orasida ham katta qiziqish bilan kuzatib boriladi.
Namyangju shahridagi bo‘lajak jang Sirochbek Ismoilovning jahon boks reytingida top-15 talik sari ko‘tarilishi va kelgusida asosiy jahon chempionlik belbog‘lari uchun kurashga kirishishi yo‘lidagi hal qiluvchi bahslardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…