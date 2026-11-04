O‘zbekistonlik bokschilar WBA yangilangan reytingida: Ikki nafari peshqadamlikni saqlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha yangilangan reytingni e’lon qildi, unda Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexov o‘z vazn toifalarida birinchi o‘rinni saqlab qolishdi.
- Shu bilan birga, Otabek Xolmatov va Sirochbek Ismoilov reytingning top-15 taligidan chiqarildi.
- Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov, Isroil Madrimov va Ruslan Abdullayev esa o‘z o‘rinlarini o‘zgarishsiz saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.
Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) professional bokschilarning oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha yangilangan rasmiy reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, o‘zbekistonlik ikki nafar charm qo‘lqop ustasi — Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexov o‘z vazn toifalarida da’vogarlar orasida peshqadamlikni (1-o‘rin) saqlab qolishdi.
Reytingdagi jiddiy o‘zgarishlar: Ikki bokschimiz ro‘yxatni tark etdi
Yangilangan jadvalda ayrim yo‘qotishlar ham kuzatildi. Xususan, yarim yengil vaznda avvalgi oyda 9-pog‘onani egallab turgan Otabek Xolmatov hamda yengil vazn toifasida 13-o‘rinda qayd etilgan Sirochbek Ismoilov bu gal WBA top-15 reytingidan chiqarildi.
O‘zbekistonlik bokschilarning WBA reytingidagi to‘liq ko‘rsatkichlari
Bokschi
Vazn toifasi
Reytingdagi o‘rni
Vazn chempioni
Muhammad Shexov
Birinchi yarim yengil vazn
1-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Naoya Inoue
Birinchi yarim yengil vazn
3-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Naoya Inoue
Otabek Xolmatov
Yarim yengil vazn
Reytingdan chiqarildi (avval 9)
Floyd Shofild
Sirochbek Ismoilov
Yengil vazn
Reytingdan chiqarildi (avval 13)
Vakant
Ruslan Abdullayev
Birinchi yarim o‘rta vazn
13-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Gari Rassell
Shahram G‘iyosov
Yarim o‘rta vazn
8-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Teofimo Lopes
Isroil Madrimov
Super yarim o‘rta vazn
7-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Jaron Ennis
Bektemir Meliqo‘ziyev
Super o‘rta vazn
1-o‘rin (o‘zgarishsiz)
Xayme Mungiya
Chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarlar
Reytingning 1-pog‘onasida borayotgan Muhammad Shexov (mutlaq chempion Naoya Inoue kamariga) hamda Bektemir Meliqo‘ziyev (Xayme Mungiya kamariga) o‘z toifalarida rasmiy da’vogar maqomini mustahkam ushlab turishibdi. Shuningdek, Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov va Isroil Madrimov ham chempionlik bahslari kurashida top-10 talikdagi kuchli pozitsiyalarini saqlab qolmoqda.
Sizningcha, 1-o‘rindagi bokschilarimizdan qay biri — Bektemir Meliqo‘ziyevmi yoki Muhammad Shexov — birinchi bo‘lib jahon chempionligi kamari uchun ringga ko‘tariladi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi ixlosmandlariga ushbu yangilangan reyting tafsilotlarini darhol ulashing!
Izohlar 0
…