O‘zbekistonlik bokschilar WBA yangilangan reytingida: Ikki nafari peshqadamlikni saqlashdi

·8·Sport
O‘zbekistonlik bokschilar WBA yangilangan reytingida: Ikki nafari peshqadamlikni saqlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha yangilangan reytingni e’lon qildi, unda Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexov o‘z vazn toifalarida birinchi o‘rinni saqlab qolishdi.
  • Shu bilan birga, Otabek Xolmatov va Sirochbek Ismoilov reytingning top-15 taligidan chiqarildi.
  • Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov, Isroil Madrimov va Ruslan Abdullayev esa o‘z o‘rinlarini o‘zgarishsiz saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi.

Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) professional bokschilarning oktyabr oyi yakunlari bo‘yicha yangilangan rasmiy reytingini e’lon qildi. Unga ko‘ra, o‘zbekistonlik ikki nafar charm qo‘lqop ustasi — Bektemir Meliqo‘ziyev va Muhammad Shexov o‘z vazn toifalarida da’vogarlar orasida peshqadamlikni (1-o‘rin) saqlab qolishdi.

Reytingdagi jiddiy o‘zgarishlar: Ikki bokschimiz ro‘yxatni tark etdi

Yangilangan jadvalda ayrim yo‘qotishlar ham kuzatildi. Xususan, yarim yengil vaznda avvalgi oyda 9-pog‘onani egallab turgan Otabek Xolmatov hamda yengil vazn toifasida 13-o‘rinda qayd etilgan Sirochbek Ismoilov bu gal WBA top-15 reytingidan chiqarildi.

O‘zbekistonlik bokschilarning WBA reytingidagi to‘liq ko‘rsatkichlari

Bokschi

Vazn toifasi

Reytingdagi o‘rni

Vazn chempioni

Muhammad Shexov

Birinchi yarim yengil vazn

1-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Naoya Inoue

Murodjon Ahmadaliyev

Birinchi yarim yengil vazn

3-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Naoya Inoue

Otabek Xolmatov

Yarim yengil vazn

Reytingdan chiqarildi (avval 9)

Floyd Shofild

Sirochbek Ismoilov

Yengil vazn

Reytingdan chiqarildi (avval 13)

Vakant

Ruslan Abdullayev

Birinchi yarim o‘rta vazn

13-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Gari Rassell

Shahram G‘iyosov

Yarim o‘rta vazn

8-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Teofimo Lopes

Isroil Madrimov

Super yarim o‘rta vazn

7-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Jaron Ennis

Bektemir Meliqo‘ziyev

Super o‘rta vazn

1-o‘rin (o‘zgarishsiz)

Xayme Mungiya

Chempionlik kamari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri da’vogarlar

Reytingning 1-pog‘onasida borayotgan Muhammad Shexov (mutlaq chempion Naoya Inoue kamariga) hamda Bektemir Meliqo‘ziyev (Xayme Mungiya kamariga) o‘z toifalarida rasmiy da’vogar maqomini mustahkam ushlab turishibdi. Shuningdek, Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov va Isroil Madrimov ham chempionlik bahslari kurashida top-10 talikdagi kuchli pozitsiyalarini saqlab qolmoqda.

Sizningcha, 1-o‘rindagi bokschilarimizdan qay biri — Bektemir Meliqo‘ziyevmi yoki Muhammad Shexov — birinchi bo‘lib jahon chempionligi kamari uchun ringga ko‘tariladi?

O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi ixlosmandlariga ushbu yangilangan reyting tafsilotlarini darhol ulashing!

WBABektemir Meliqo‘ziyevMuhammad ShexovO‘zbekiston boksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemirdan “qochgan” Xayme Mungia Nikita Zonga qarshi dramatik jang haqida ochiq gapirdiBektemirdan “qochgan” Xayme Mungia Nikita Zonga qarshi dramatik jang haqida ochiq gapirdi2 noyabr 21:44Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?Sensatsion bayonot: Mungiya va Meliqo‘ziyev o‘rtasida jahon chempionligi jangi bo‘ladimi?2 noyabr 07:30Alvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsilotiAlvares va Mungiya raqiblarini taslim etdi: Ar-Riyoddagi shov-shuvli janglar tafsiloti1 noyabr 19:50Bektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdiBektemir Meliqo‘ziyev jamoasi Mungiyaning kamar uchun jangiga nega ruxsat berganini aytdi1 noyabr 19:43Titul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlariTitul jangi oldidan sinov: Bektemir Meliqo‘ziyevning yangi jangi tafsilotlari31 oktabr 17:55Meliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindiMeliqo‘ziyev kutib turadimi?: Mungiyaning Zon bilan kamar himoyasi jangi e’lon qilindi14 oktabr 13:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi