WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?

·43·Sport
WBC sentyabr oyi reytingida o‘zbek bokschilari qaysi pog‘onalarda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Butunjahon boks kengashi (WBC)ning sentyabr oyi reytingida O‘zbekistonning 11 nafar bokschisi o‘rin oldi.
  • Superog‘ir vaznda Bahodir Jalolov 11-o‘rinni saqlab qolgan bo‘lsa, Lazizbek Mullojonov 25-o‘ringa tushdi.
  • Muhammad Shexov ikkinchi eng yengil vaznda 9-o‘ringa ko‘tarildi, Shohjahon Ergashev esa birinchi yarimo‘rta vaznda 31-o‘rinni egalladi.

Dunyo professional boksining eng nufuzli tashkiloti hisoblangan Butunjahon boks kengashi (WBC) 2026 yil sentyabr oyi yakunlari bo‘yicha yangilangan reytingini rasman taqdim etdi. Boshqa tashkilotlardan farqli o‘laroq kengaytirilgan Top-40 talik shaklida e’lon qilinadigan mazkur ro‘yxatdan O‘zbekistonning 11 nafar charm qo‘lqop ustasi munosib joy oldi.

Ayniqsa, birinchi yarimo‘rta vazn toifasida bir yo‘la uch nafar o‘zbekistonlik bokschining kuchlilar safida qayd etilgani o‘zbek boks maktabining jahon maydonidagi salmog‘ini yana bir bor ko‘rsatmoqda.

Superog‘ir vazn: Jalolov o‘z o‘rnini saqlab qoldi, Mullojonovda siljish

Eng qiziqarli va nufuzli vazn toifasida o‘zbekistonlik ikki Olimpiada chempionining natijalari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Bahodir Jalolov barqarorlikni davom ettirmoqda: Ikki karra Olimpiya chempioni superog‘ir vazn toifasida (+101,6 kg) o‘tgan oydagi kabi 11-o‘rinni saqlab qoldi. Ushbu divizionda chempionlik kamari Agit Kabayelga tegishli bo‘lib turibdi, reyting peshqadamligi esa sobiq jahon chempioni Tayson Fyuriga tegishli;

  • Lazizbek Mullojonov: Yana bir og‘ir vaznli yulduzimiz yangi jadvalda uch pog‘ona pastlab, 22-o‘rindan 25-o‘ringa joylashdi.

Ergashev va Shexovning ko‘tarilishi, Madrimov va Meliqo‘ziyev holati

Yangilangan ro‘yxatda bir qator yurtdoshlarimiz yuqori pog‘onalarga ko‘tarildi, ba’zi vaznlarda esa kichik pasayishlar kuzatildi:

  • Shohjahon Ergashevning o‘sishi: Birinchi yarimo‘rta vaznda (63,5 kg) to‘p surayotgan nokautchi Shohjahon Ergashev bir pog‘ona yuqorilab, 31-o‘rinni egalladi. Ushbu divizionda Mujibillo Tursunov ham 29-o‘rindan 28-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, Ruslan Abdullayev 35-o‘rinda qoldi (vazn chempioni — Dalton Smit);

  • Muhammad Shexov kuchli o‘nlikka kirdi: Ikkinchi eng yengil vaznda (55,3 kg) Muhammad Shexov 10-o‘rindan 9-o‘ringa sakradi. Ushbu divizionning birinchi raqamli da’vogarlaridan biri Murodjon Ahmadaliyev esa mutlaq chempion Naoya Inoue boshqarayotgan vaznda 3-o‘rinni saqlab turibdi;

  • Meliqo‘ziyev va Madrimov: Supero‘rta vaznda (76,2 kg) Bektemir Meliqo‘ziyev bir pog‘ona pastlab 6-o‘ringa tushdi (Nurislom Ismoilov esa 28-o‘rinda). Birinchi o‘rta vazn toifasida (69,8 kg) sobiq chempion Isroil Madrimov 7-o‘rindan 8-o‘ringa joylashdi (chempion — Sebastyan Fundora);

  • Sirochbek Ismoilov oldinga intilmoqda: Yengil vaznda (61,23 kg) Sirochbek Ismoilov bir pog‘ona oldinga siljib, 15-o‘ringa chiqib oldi.

WBC yangi reytingidagi barcha 11 nafar o‘zbekistonlik bokschi:

  1. Murodjon Ahmadaliyev (55,3 kg) — 3-o‘rin (o‘tgan oy ham 3)

  2. Bektemir Meliqo‘ziyev (76,2 kg) — 6-o‘rin (o‘tgan oy 5)

  3. Isroil Madrimov (69,8 kg) — 8-o‘rin (o‘tgan oy 7)

  4. Muhammad Shexov (55,3 kg) — 9-o‘rin (o‘tgan oy 10)

  5. Bahodir Jalolov (+101,6 kg) — 11-o‘rin (o‘tgan oy ham 11)

  6. Sirochbek Ismoilov (61,23 kg) — 15-o‘rin (o‘tgan oy 16)

  7. Lazizbek Mullojonov (+101,6 kg) — 25-o‘rin (o‘tgan oy 22)

  8. Mujibillo Tursunov (63,5 kg) — 28-o‘rin (o‘tgan oy 29)

  9. Nurislom Ismoilov (76,2 kg) — 28-o‘rin (o‘tgan oy ham 28)

  10. Shohjahon Ergashev (63,5 kg) — 31-o‘rin (o‘tgan oy 32)

  11. Ruslan Abdullayev (63,5 kg) — 35-o‘rin (o‘tgan oy ham 35)

Reytingning yuqori pog‘onalarida saqlanib qolayotgan hamyurtlarimizning bu ko‘rsatkichlari yaqin istiqbolda ularning WBC yo‘nalishida da’vogarlik va chempionlik janglariga yanada yaqinlashayotganidan dalolat beradi.

WBCMurodjon AhmadaliyevBektemir Meliqo‘ziyevBahodir Jalolov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29Garsiya Sarukyanga 40 ming dollar berishdan bosh tortdiGarsiya Sarukyanga 40 ming dollar berishdan bosh tortdi29 may 01:02Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?20 avgust 21:09Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiUilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi3 avgust 06:19Krishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKrishtianu Ronaldu Messining terma jamoadan ketishiga kutilmagan izoh qoldirdiKecha 23:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?