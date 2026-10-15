Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Lion — Kristal Pelas uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 16. Abner Vinisius, 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 21. Klyuyvert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 99. Nartey N., 7. Nuama E., 8. Tolisso K. (kapitan).
Lion zaxiradagilari: 25. Bengi J., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 40. Deskamp R., 24. Dyuranvil J., 45. Ximbert R., 85. Kamara N., 37. Kango S., 22. Mata K., 19. Niakate M., 10. Shuls P., 6. Tessmann T.
Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.
Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 6. Kanvo J., 5. Disasi A., 22. Larsen Y., 30. Mingesa O., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 7. Sarr I., 23. Timber K., 20. Uorton A. (kapitan).
Kristal Pelas zaxiradagilari: 21. Axanor X., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 19. Xyuz U., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 31. Mettyus R., 11. Maknil D., 9. Nketia E., 24. Osorio D.
Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.
Izohlar 0
…