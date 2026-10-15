Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

·38·Sport
Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn

Yevropa ligasi doirasidagi LionKristal Pelas uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Lion boshlang‘ich tarkibi: 1. Greyf D., 16. Abner Vinisius, 13. Atekame Z., 20. Baxer F., 21. Klyuyvert R., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 99. Nartey N., 7. Nuama E., 8. Tolisso K. (kapitan).

Lion zaxiradagilari: 25. Bengi J., 2. Bidstrup M., 26. Budash K., 40. Deskamp R., 24. Dyuranvil J., 45. Ximbert R., 85. Kamara N., 37. Kango S., 22. Mata K., 19. Niakate M., 10. Shuls P., 6. Tessmann T.

Lion bosh murabbiyi: Fonseka P.

Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 6. Kanvo J., 5. Disasi A., 22. Larsen Y., 30. Mingesa O., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 7. Sarr I., 23. Timber K., 20. Uorton A. (kapitan).

Kristal Pelas zaxiradagilari: 21. Axanor X., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 19. Xyuz U., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 31. Mettyus R., 11. Maknil D., 9. Nketia E., 24. Osorio D.

Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.

Jonli reportaj1-0 JONLI
27
Korenten Tolisso (Lion) yengil jarohat oldi, ammo u o‘yinni davom ettira oladigan ko‘rinadi.
24
Korenten Tolisso (Lion) jarohat olib maydonda yotibdi va hakam tibbiy yordam ko‘rsatilishi uchun o‘yinni to‘xtatdi.
22
Ernest Nuama (Lion) jamoadoshlaridan birini jarima maydonchasi ichida ajoyib pas bilan topmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri vaziyatni to‘g‘ri baholab, to‘pni ilib ketdi.
21
Yeremi Pino (Kristal Pelas) oldinga uzun pas uzatdi Ismaila Sarr tomon, ammo u kuchni oshirib yubordi va imkoniyat boy berildi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Lion darvozasidan zarba bilan o‘yin davom etadi.
19
Ernest Nuama (Lion) raqib o‘yinchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo to‘p maydondan chiqarib yuborildi.
16
52:48 – to‘pga egalik qilish bo‘yicha so‘nggi ko‘rsatkich.
13
Ismaila Sarr (Kristal Pelas) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo u Dominik Greyfga juda yaqin bo‘ldi va darvozabon to‘pni egallab oldi.
12
Tirik Mitchell (Kristal Pelas) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza tomon birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi. Yuqoriga, chetga va umuman noaniq.
11
Kris Richards (Kristal Pelas) autdan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzoq masofaga uzatish qobiliyatiga ega va bu jamoasi uchun juda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
11
Aksel Disasi (Kristal Pelas) Ismaila Sarrga ajoyib uzatma berdi, ammo ikkinchisi zarba berish uchun yetarlicha bo‘sh hudud yarata olmadi.
81-0
Korenten Tolisso (Lion) burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi va uni darvozaning o‘ng ustuni ichiga joylab qo‘ydi.
8
Ernest Nuama (Lion) burchak zarbasidan to‘pni jamoadoshlaridan birining boshiga yetkazishga urinib ko‘radi.
6
Tayler Morton (Lion) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatish o‘rniga, yaqinroqdagi sherigiga qisqa pas berdi.
6
Keyto Nakamura (Lion) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi. Hakam hushtagini chaldi, Lion burchak zarbasini amalga oshiradi.
5
Xalis Mera (Lion) Zakari Atekame turgan bo‘sh hududga himoyani yorib o‘tuvchi pas uzatishga urindi. Bu uni darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqarishi mumkin edi, ammo himoyachilardan biri qandaydir yo‘l bilan xavfni bartaraf etishga muvaffaq bo‘ldi.
4
Tirik Mitchell (Kristal Pelas) jarima maydonchasi ichiga Yorgen Larsen tomon ajoyib uzatma berdi. U raqib futbolchisini aldab o‘tmoqchi bo‘ldi, ammo uddalay olmadi va to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
3
Kristal Pelas o‘yinga kirishib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1
Hakam hushtagini chaldi va o‘yin boshlandi.
21:46
Lion o‘yinni boshlab beradi.
21:45
Bugungi o‘yin uchun bosh hakam sifatida Joau Pineyru tayinlandi.
21:45
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari allaqachon e’lon qilindi va siz ularni ushbu o‘yin tafsilotlarida ko‘rishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin vaqt ichida e’lon qilinadi.
LionKristal PelasYevropa ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldiYevropa Ligasi:«Yuventus» NЕKni yanchib tashladi, «Bornmut» esa Ispaniyani larzaga soldi18 sentabr 05:42Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36“Kristal Pelas” Glasner bilan yana bir tarix yozdi“Kristal Pelas” Glasner bilan yana bir tarix yozdi28 may 09:09Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!30 iyul 19:16Glasner “Kristal Pelas” bilan xayrlashuv oldidan yana sovrin yutdiGlasner “Kristal Pelas” bilan xayrlashuv oldidan yana sovrin yutdi28 may 09:30Kubokni qo‘lga kiritgan Glasner ushbu chempionlik haqida nimalar dedi?Kubokni qo‘lga kiritgan Glasner ushbu chempionlik haqida nimalar dedi?28 may 09:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya