“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasining 2-turida "Milan"
- Avstriyada "Zalsburg"ni 4:0 hisobida mag'lub etib, Sissening het-triki bilan ajralib chiqdi.
- Germaniyaning "Bayer" klubi Polshada "Lex" ustidan 4:0 hisobida g'alaba qozonib, turnir jadvalida 1-o'ringa ko'tarildi, bu o'yinda Shik ikkita penaltini aniq amalga oshirdi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida bir qator qiziqarli va gollarga boy uchrashuvlar yakuniga yetdi. Italiyaning «Milan» klubi Avstriyada yirik hisobdagi g‘alabani rasmiylashtirgan bo‘lsa, Germaniya chempioni «Bayer» Polshada o‘z mahoratini namoyish etib, jadvalda 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Fransiyada esa «Lion» va Angliyaning «Kristal Pelas» klublari o‘rtasida haqiqiy gollar shousi bo‘lib o‘tdi.
«Milan» Avstriyada «Zalsburg» darvozasiga 4 ta javobsiz to‘p kiritdi
Turnir jadvalida yuqoriga intilayotgan «Milan» mehmonda «Zalsburg»ga qarshi benuqson o‘yin ko‘rsatib, 4:0 hisobida zafar quchdi:
Sissening benefisi: Bahsning bosh qahramoniga aylangan Sisse 15, 32 va 49-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, musobaqadagi ilk het-trikini rasmiylashtirdi;
Ramushning nuqtasi va chetlatish: 72-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Ramush yakuniy hisobni o‘rnatdi (0:4). Uchrashuvning 83-daqiqasida milanliklar himoyachisi Terrachchiano qizil kartochka olib, maydonni erta tark etdi.
«Zalsburg» — «Milan» 0:4
Gollar: Sisse (15, 32, 49), Ramush (72).
«Milan»: Menyan, Tomori (Terrachchiano, 67), de Vinter, Pavlovich, Hatchinson, Yashari, Rabio (Modrich, 61), Bartezagi, Loftus-Chik, Sisse (Pulishich, 60), Kamarda (Ramush, 60).
Chetlatish: Terrachchiano (83).
«Bayer» Polshada «Lex»ni mag‘lub etib, peshqadamlikni mustahkamladi
Germaniyaning «Bayer» klubi safarda «Lex» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urib, 6 ochko bilan to‘plar nisbatiga ko‘ra Yevropa Ligasi turnir jadvalining 1-pog‘onasiga chiqib oldi:
Shikdan dubl: Patrik Shik 29 va 41-daqiqalarda ikkita penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirdi;
Yirik hisob: 32-daqiqada Tillman, 89-daqiqada esa Maza o‘z hisobiga to‘p yozdirib qo‘yib, yakuniy g‘alabani ta’minladi.
«Lex» — «Bayer» 0:4
Gollar: Shik (29 pen, 41 pen), Tillman (32), Maza (89).
«Bayer»: Flekken, Vaskes, Bade, Tapsoba, Gutiyerres (Medina, 62), Garsiya, Tella (Diabi, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terriyer (Shik, 18).
Liondagi keskin to‘qnashuv: «Kristal Pelas» mag‘lub etildi
Fransiyaning «Lion» klubi o‘z maydonida Angliya Premer-ligasi vakili «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 3:2 hisobida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi:
Mezbonlarning ustunligi: Tolisso (8) va Nuamah (45+2) kiritgan gollar evaziga «Lion» tanaffusga ishonchli hisob bilan yo‘l oldi;
Ikkinchi bo‘limdagi shiddat: Pino (50) farqni qisqartirgan bo‘lsa, Suls 76-daqiqada yana farqni oshirdi. Daychi Kamadaning 81-daqiqadagi goli londonliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.
«Lion» — «Kristal Pelas» 3:2
Gollar: Tolisso (8), Nuamah (45+2), Suls (76) — Pino (50), Kamada (81).
90+3-daqiqadagi gol «Sanderlend»ga 3 ochko keltirdi
Portugaliyaning «Torrense» jamoasi o‘z maydonida Angliyaning «Sanderlend» klubiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mezbonlar safida Volney (37) hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Ahoka (67) muvozanatni tikladi. O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 93-daqiqasida Sadiki «Sanderlend»ga qimmatli g‘alabani olib keldi.
«Torrense» — «Sanderlend» 1:2
Gollar: Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).
Izohlar 0
…