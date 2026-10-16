“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi

·44·Sport
“Milan” va “Bayer” raqiblarini tor-mor etdi: Yevropa Ligasida navbatdagi tur yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasining 2-turida "Milan"
  • Avstriyada "Zalsburg"ni 4:0 hisobida mag'lub etib, Sissening het-triki bilan ajralib chiqdi.
  • Germaniyaning "Bayer" klubi Polshada "Lex" ustidan 4:0 hisobida g'alaba qozonib, turnir jadvalida 1-o'ringa ko'tarildi, bu o'yinda Shik ikkita penaltini aniq amalga oshirdi.

Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 2-turi doirasida bir qator qiziqarli va gollarga boy uchrashuvlar yakuniga yetdi. Italiyaning «Milan» klubi Avstriyada yirik hisobdagi g‘alabani rasmiylashtirgan bo‘lsa, Germaniya chempioni «Bayer» Polshada o‘z mahoratini namoyish etib, jadvalda 1-o‘ringa ko‘tarilib oldi. Fransiyada esa «Lion» va Angliyaning «Kristal Pelas» klublari o‘rtasida haqiqiy gollar shousi bo‘lib o‘tdi.

«Milan» Avstriyada «Zalsburg» darvozasiga 4 ta javobsiz to‘p kiritdi

Turnir jadvalida yuqoriga intilayotgan «Milan» mehmonda «Zalsburg»ga qarshi benuqson o‘yin ko‘rsatib, 4:0 hisobida zafar quchdi:

  • Sissening benefisi: Bahsning bosh qahramoniga aylangan Sisse 15, 32 va 49-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, musobaqadagi ilk het-trikini rasmiylashtirdi;

  • Ramushning nuqtasi va chetlatish: 72-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Ramush yakuniy hisobni o‘rnatdi (0:4). Uchrashuvning 83-daqiqasida milanliklar himoyachisi Terrachchiano qizil kartochka olib, maydonni erta tark etdi.

«Zalsburg» — «Milan» 0:4

Gollar: Sisse (15, 32, 49), Ramush (72).

  • «Milan»: Menyan, Tomori (Terrachchiano, 67), de Vinter, Pavlovich, Hatchinson, Yashari, Rabio (Modrich, 61), Bartezagi, Loftus-Chik, Sisse (Pulishich, 60), Kamarda (Ramush, 60).

    Chetlatish: Terrachchiano (83).

«Bayer» Polshada «Lex»ni mag‘lub etib, peshqadamlikni mustahkamladi

Germaniyaning «Bayer» klubi safarda «Lex» darvozasiga javobsiz 4 ta gol urib, 6 ochko bilan to‘plar nisbatiga ko‘ra Yevropa Ligasi turnir jadvalining 1-pog‘onasiga chiqib oldi:

  • Shikdan dubl: Patrik Shik 29 va 41-daqiqalarda ikkita penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirdi;

  • Yirik hisob: 32-daqiqada Tillman, 89-daqiqada esa Maza o‘z hisobiga to‘p yozdirib qo‘yib, yakuniy g‘alabani ta’minladi.

«Lex» — «Bayer» 0:4

Gollar: Shik (29 pen, 41 pen), Tillman (32), Maza (89).

  • «Bayer»: Flekken, Vaskes, Bade, Tapsoba, Gutiyerres (Medina, 62), Garsiya, Tella (Diabi, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terriyer (Shik, 18).

Liondagi keskin to‘qnashuv: «Kristal Pelas» mag‘lub etildi

Fransiyaning «Lion» klubi o‘z maydonida Angliya Premer-ligasi vakili «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 3:2 hisobida qiyin g‘alabani qo‘lga kiritdi:

  • Mezbonlarning ustunligi: Tolisso (8) va Nuamah (45+2) kiritgan gollar evaziga «Lion» tanaffusga ishonchli hisob bilan yo‘l oldi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi shiddat: Pino (50) farqni qisqartirgan bo‘lsa, Suls 76-daqiqada yana farqni oshirdi. Daychi Kamadaning 81-daqiqadagi goli londonliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolish uchun kamlik qildi.

«Lion» — «Kristal Pelas» 3:2

Gollar: Tolisso (8), Nuamah (45+2), Suls (76) — Pino (50), Kamada (81).

90+3-daqiqadagi gol «Sanderlend»ga 3 ochko keltirdi

Portugaliyaning «Torrense» jamoasi o‘z maydonida Angliyaning «Sanderlend» klubiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mezbonlar safida Volney (37) hisobni ochgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limda Ahoka (67) muvozanatni tikladi. O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 93-daqiqasida Sadiki «Sanderlend»ga qimmatli g‘alabani olib keldi.

«Torrense» — «Sanderlend» 1:2

Gollar: Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).

MilanBayerLionKristal Pelas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnLion — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnKecha 20:33Bundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildiBundesliganing 5-turida kutilmagan natijalar qayd etildi10 oktabr 20:54Italiya grandlari Alaybegovich uchun kurashga kirishdilarItaliya grandlari Alaybegovich uchun kurashga kirishdilar28 aprel 06:35Klopp Virtsning JCH-2026 turnirida porlashiga umid bildirdiKlopp Virtsning JCH-2026 turnirida porlashiga umid bildirdi29 aprel 15:20Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?28 avgust 18:36Lex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnLex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnKecha 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya