Yevropa Ligasi 5-tur: «Yuventus»dan yirik g‘alaba, «Kristal Pelas»dan irodali kambek
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasi 5-turida «Yuventus» o‘z maydonida «Omoniya» ustidan 4:1 hisobida g‘alaba qozonib, 13 ochko bilan turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi.
- «Kristal Pelas» esa «Real Sosedad»ga qarshi bahsda 2:1 hisobida irodali g‘alabani tantana qildi.
- «Lion» o‘z uyida «Lillestryom» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynagan bo‘lsa, «Sanderlend» va «Yagelloniya» uchrashuvi 1:1 hisobida yakunlandi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 5-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Tur doirasida Italiyaning «Yuventus» klubi Turinda ishonchli g‘alabaga erishib, peshqadamlar safidagi o‘rnini mustahkamlagan bo‘lsa, «Kristal Pelas» o‘z maydonida irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuvlar tafsilotlari va muhim natijalar
«Yuventus»ning yirik g‘alabasi: Turinda Kiprning «Omoniya» jamoasini qabul qilgan «Yuventus» 15-daqiqada Satkaning golidan keyin hisobda ortda qolganiga qaramay, Kambyazo (37'), Jeff (43'), Konseysau (68') va Boga (73') tomonidan kiritilgan to‘plar evaziga 4:1 hisobida zafar quchdi. Ushbu g‘alabadan so‘ng «Yuventus» ochkolari sonini 13 taga yetkazib, turnir jadvalida 2-o‘ringa ko‘tarildi («Omoniya» 6 ochko bilan 26-o‘rinda).
Londondagi kambek: «Kristal Pelas» o‘z maydonida Ispaniyaning «Real Sosedad» klubiga qarshi bahsda 66-daqiqada Sarr tomonidan urilgan goldan so‘ng hisobda ortda qoldi. Biroq 72-daqiqada Jan-Filipp Mateta penaltini aniq amalga oshirib muvozanatni tiklagan bo‘lsa, 81-daqiqada Maknill mezbonlarga 2:1 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi («Kristal Pelas» — 8 ochko, 12-o‘rin; «Real Sosedad» — 5 ochko, 27-o‘rin).
Kutilmagan duranglar: Fransiyaning «Lion» klubi (8 ochko, 14-o‘rin) o‘z uyida Norvegiyaning «Lillestryom» jamoasi (2 ochko, 33-o‘rin) darvozasiga yo‘l topa olmadi — 0:0. Shuningdek, «Sanderlend» va Polshaning «Yagelloniya» klublari o‘rtasidagi bellashuvda ham 1:1 hisobidagi durang qayd etildi.
Yevropa Ligasi. 5-tur natijalari va qaydnomalari
Uchrashuv
Hisob
Gollar mualliflari
«Yuventus» — «Omoniya»
4:1
Kambyazo (37'), Jeff (43'), Konseysau (68'), Boga (73') — Satka (15')
«Kristal Pelas» — «Real Sosedad»
2:1
Mateta (72'-pen.), Maknill (81') — Sarr (66')
«Lion» — «Lillestryom»
0:0
—
«Sanderlend» — «Yagelloniya»
1:1
Tuterov (47') — Yazovik (52')
«Yuventus» tarkibi: Neto, Gatti, Lukumi (Makkenni, 66), Kelli, Kambyazo, Sarr, Duglas Luis (Kopmeyners, 66), Kabal (Chelik, 46), Konseysau (Kolo Muani, 86), Boga, Jeff (Voltemade, 66).
Sizningcha, «Yuventus» joriy mavsum Yevropa Ligasida bosh sovrin uchun asosiy da’vogarlardan biriga aylana oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli muxlislariga ushbu qiziqarli tur natijalarini darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…