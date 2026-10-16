Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi

·77·Sport
Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska bir daqiqa ichida o‘tkazib yuborilgan ikki gol jamoani shokka tushirganini ta’kidladi.
  • Uchrashuvning dastlabki bo‘limida uchta to‘p o‘tkazib yuborish qiyin vaziyatni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, tanaffusdagi taktik o‘zgarishlar ikkinchi bo‘limda yaxshiroq o‘yin ko‘rsatishga yordam berdi.

Yevropa Chempionlar Ligasining markaziy bahslaridan birida Fransiyaning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuvdan keyin o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uchrashuv taqdiri asosan dastlabki bo‘limdayoq hal bo‘lib ulgurgan edi.

«Shaharliklar» o‘yinning 32-daqiqasiga kelib o‘z darvozasidan javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yubordi va juda og‘ir holatga tushib qoldi. Ikkinchi bo‘limda Erling Xolann dubl qayd etib, hisobni qisqartirishga uringan bo‘lsa-da, parijliklar yana bir to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketishdi.

«Bir daqiqa ichidagi ikki gol bizni shokka soldi»

Enso Mareska TNT Sports telekanaliga bergan intervyusida o‘yinning muhim burilish nuqtalarini quyidagicha baholadi:

  • Dastlabki daqiqalar: «O‘yin boshida yomon to‘p surmadik. Birinchi golni o‘tkazib yuborguncha, hatto yaxshi ko‘rinib turgandik»;

  • Ketma-ket zarbalar: «Biroq oradan bir daqiqa o‘tib ikkinchi to‘p kiritildi — bu juda noxush vaziyat bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda esa ancha yaxshiroq harakat qildik va, ehtimol, ko‘proq natijaga loyiq edik»;

  • Taktik o‘zgarishlar samarasi: «Rostini aytsam, bu g‘alati o‘yin bo‘ldi. Tanaffusda ayrim taktik o‘zgarishlarni amalga oshirdik, ular bizga maydonda yordam berdi».

Luis Enrike bilan suhbat va omad omili

«Manchester Siti» bosh murabbiyi raqib ustozi bilan bahs yakunida kechgan qisqa muloqotni ham oshkor qildi:

«O‘yindan so‘ng Luis [Enrike] menga bugun ularga juda omad kulib boqqanini ochiq aytdi», — deya qo‘shimcha qildi Mareska.

Navbatdagi sinov: Premer-liga bahsi

Yevrokubokdagi omadsizlikdan so‘ng «shaharliklar» bor diqqatini ichki chempionatga qaratishga majbur:

  • Raqib: Shanba kuni «Manchester Siti» Angliya Premer-ligasi doirasida o‘z maydonida «Ipsvich» klubini qabul qiladi;

  • Maqsad: Muxlislar qarshisida ishonchli g‘alaba qozonib, chempionlik poygasidagi ruhiy barqarorlikni qayta tiklash.

Manchester SitiPSJUYEFA Chempionlar LigiEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi13 oktabr 13:00Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratChempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashorat13 oktabr 19:35Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKecha 12:03Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...14 oktabr 06:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi