Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «PSJ»ga qarshi Yevropa Chempionlar Ligasi o‘yinida 2:4 hisobida mag‘lub bo‘lgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska bir daqiqa ichida o‘tkazib yuborilgan ikki gol jamoani shokka tushirganini ta’kidladi.
- Uchrashuvning dastlabki bo‘limida uchta to‘p o‘tkazib yuborish qiyin vaziyatni yuzaga keltirgan bo‘lsa-da, tanaffusdagi taktik o‘zgarishlar ikkinchi bo‘limda yaxshiroq o‘yin ko‘rsatishga yordam berdi.
Yevropa Chempionlar Ligasining markaziy bahslaridan birida Fransiyaning «PSJ» klubiga 2:4 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska uchrashuvdan keyin o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uchrashuv taqdiri asosan dastlabki bo‘limdayoq hal bo‘lib ulgurgan edi.
«Shaharliklar» o‘yinning 32-daqiqasiga kelib o‘z darvozasidan javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yubordi va juda og‘ir holatga tushib qoldi. Ikkinchi bo‘limda Erling Xolann dubl qayd etib, hisobni qisqartirishga uringan bo‘lsa-da, parijliklar yana bir to‘p kiritib, g‘alabani ilib ketishdi.
«Bir daqiqa ichidagi ikki gol bizni shokka soldi»
Enso Mareska TNT Sports telekanaliga bergan intervyusida o‘yinning muhim burilish nuqtalarini quyidagicha baholadi:
Dastlabki daqiqalar: «O‘yin boshida yomon to‘p surmadik. Birinchi golni o‘tkazib yuborguncha, hatto yaxshi ko‘rinib turgandik»;
Ketma-ket zarbalar: «Biroq oradan bir daqiqa o‘tib ikkinchi to‘p kiritildi — bu juda noxush vaziyat bo‘ldi. Ikkinchi bo‘limda esa ancha yaxshiroq harakat qildik va, ehtimol, ko‘proq natijaga loyiq edik»;
Taktik o‘zgarishlar samarasi: «Rostini aytsam, bu g‘alati o‘yin bo‘ldi. Tanaffusda ayrim taktik o‘zgarishlarni amalga oshirdik, ular bizga maydonda yordam berdi».
Luis Enrike bilan suhbat va omad omili
«Manchester Siti» bosh murabbiyi raqib ustozi bilan bahs yakunida kechgan qisqa muloqotni ham oshkor qildi:
«O‘yindan so‘ng Luis [Enrike] menga bugun ularga juda omad kulib boqqanini ochiq aytdi», — deya qo‘shimcha qildi Mareska.
Navbatdagi sinov: Premer-liga bahsi
Yevrokubokdagi omadsizlikdan so‘ng «shaharliklar» bor diqqatini ichki chempionatga qaratishga majbur:
Raqib: Shanba kuni «Manchester Siti» Angliya Premer-ligasi doirasida o‘z maydonida «Ipsvich» klubini qabul qiladi;
Maqsad: Muxlislar qarshisida ishonchli g‘alaba qozonib, chempionlik poygasidagi ruhiy barqarorlikni qayta tiklash.
Izohlar 0
…