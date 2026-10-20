«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindi

·101·Sport
«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mundo Deportivo nashri «Barselona»ning «PSJ»ga qarshi Chempionlar ligasi uchrashuvi uchun taxminiy asosiy tarkibini e’lon qildi, unda Rafinya asosiy tarkibdan tashqarida qolishi kutilmoqda.
  • Ispaniyalik jurnalistlarning taxminiga ko‘ra, «Barselona» quyidagi 11 futbolchi bilan maydonga tushishi mumkin: Garsiya; Espart, Kubarsi, Martin, Kanselu; Pedri, Rodrigo, Fermin Lopes; Lamin Yamal, Gordon, Jezus.

UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida yevrofutbol muxlislarini haqiqiy grandlar to‘qnashuvi kutmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi Parijda Fransiya chempioni «PSJ» mehmoni bo‘ladi.

Kataloniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri ushbu shiddatli qarama-qarshilik oldidan «ko‘k-anorranglilar»ning mazkur o‘yinda maydonga tushishi ehtimoli yuqori bo‘lgan taxminiy asosiy tarkibini e’lon qildi. Tarkibdagi qator kutilmagan o‘zgarishlar muxlislar va mutaxassislar diqqatini tortmoqda.

«Barselona»ning Parijdagi taxminiy asosiy tarkibi

Ispaniyalik jurnalistlarning taxminiga ko‘ra, kataloniyaliklar Parijda quyidagi 11 nafar futbolchi bilan bahsga kirishishi kutilmoqda:

  • Darvozabon: Garsiya;

  • Himoyachilar: Espart, Kubarsi, Martin, Kanselu;

  • Yarimhimoyachilar: Pedri, Rodrigo, Fermin Lopes;

  • Hujumchilar: Lamin Yamal, Gordon, Jezus.

Katta kutilmaganlik: Rafinya asosiy tarkibdan tashqarida

E’lon qilingan taxminiy ro‘yxatda eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat — braziliyalik vinger Rafinyaning asosiy tarkibga kiritilmagani bo‘ldi:

  • Muhim yetakchi zaxirada: Joriy mavsumda klub sardorlaridan biri va asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib kelayotgan Rafinya bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshlashi kutilmoqda;

  • Taktik qaror: Murabbiylar shtabi braziliyalik forvardning jismoniy yuklamalarini inobatga olgan holda, uni ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini kuchaytirish uchun «joker» sifatida maydonga tushirishni rejalashtirayotgan bo‘lishi mumkin.

O‘yin vaqti va tafsilotlar

«PSJ» va «Barselona» o‘rtasidagi Chempionlar ligasining markaziy jangi quyidagi vaqtda start oladi:

  • O‘yin kuni: 20 oktyabr kuni Parijdagi «Park de Prens» stadionida;

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan 20 oktyabrdan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da.

Yevropaning ikki top-klubi o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik nafaqat turnir jadvalidagi o‘rinlar, balki pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

UYEFA Chempionlar ligiBarselonaPSJRafinya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi16 oktabr 10:20«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi13 oktabr 13:00Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...Joze Mourino «Roma» bilan supero‘yin oldidan shov-shuvli bayonot berdi...14 oktabr 06:47Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratChempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashorat13 oktabr 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya