«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mundo Deportivo nashri «Barselona»ning «PSJ»ga qarshi Chempionlar ligasi uchrashuvi uchun taxminiy asosiy tarkibini e’lon qildi, unda Rafinya asosiy tarkibdan tashqarida qolishi kutilmoqda.
- Ispaniyalik jurnalistlarning taxminiga ko‘ra, «Barselona» quyidagi 11 futbolchi bilan maydonga tushishi mumkin: Garsiya; Espart, Kubarsi, Martin, Kanselu; Pedri, Rodrigo, Fermin Lopes; Lamin Yamal, Gordon, Jezus.
UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turi doirasida yevrofutbol muxlislarini haqiqiy grandlar to‘qnashuvi kutmoqda. Kataloniyaning «Barselona» klubi Parijda Fransiya chempioni «PSJ» mehmoni bo‘ladi.
Kataloniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashri ushbu shiddatli qarama-qarshilik oldidan «ko‘k-anorranglilar»ning mazkur o‘yinda maydonga tushishi ehtimoli yuqori bo‘lgan taxminiy asosiy tarkibini e’lon qildi. Tarkibdagi qator kutilmagan o‘zgarishlar muxlislar va mutaxassislar diqqatini tortmoqda.
«Barselona»ning Parijdagi taxminiy asosiy tarkibi
Ispaniyalik jurnalistlarning taxminiga ko‘ra, kataloniyaliklar Parijda quyidagi 11 nafar futbolchi bilan bahsga kirishishi kutilmoqda:
Darvozabon: Garsiya;
Himoyachilar: Espart, Kubarsi, Martin, Kanselu;
Yarimhimoyachilar: Pedri, Rodrigo, Fermin Lopes;
Hujumchilar: Lamin Yamal, Gordon, Jezus.
Katta kutilmaganlik: Rafinya asosiy tarkibdan tashqarida
E’lon qilingan taxminiy ro‘yxatda eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat — braziliyalik vinger Rafinyaning asosiy tarkibga kiritilmagani bo‘ldi:
Muhim yetakchi zaxirada: Joriy mavsumda klub sardorlaridan biri va asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib kelayotgan Rafinya bahsni zaxira o‘rindig‘ida boshlashi kutilmoqda;
Taktik qaror: Murabbiylar shtabi braziliyalik forvardning jismoniy yuklamalarini inobatga olgan holda, uni ikkinchi bo‘limda o‘yin sur’atini kuchaytirish uchun «joker» sifatida maydonga tushirishni rejalashtirayotgan bo‘lishi mumkin.
O‘yin vaqti va tafsilotlar
«PSJ» va «Barselona» o‘rtasidagi Chempionlar ligasining markaziy jangi quyidagi vaqtda start oladi:
O‘yin kuni: 20 oktyabr kuni Parijdagi «Park de Prens» stadionida;
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan 20 oktyabrdan 21 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da.
Yevropaning ikki top-klubi o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik nafaqat turnir jadvalidagi o‘rinlar, balki pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…