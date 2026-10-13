«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?

·47·Sport
«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska sobiq ustozi Xosep Gvardiolaning «PSJ»ga qarshi o‘yinni stadiondan kuzatishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi.
  • Mareska Gvardiola bilan so‘nggi muloqotda uning aniq rejalarini bilmasligini, biroq uning tashrifi muxlislar uchun hayajonli voqea bo‘lishini ta’kidladi.
  • Gvardiola «Manchester Siti»ni ko‘p yillar boshqarib, klub tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.

Angliyaning «Manchester Siti» klubi bosh murabbiyi Enso Mareska UYEFA Chempionlar Ligasi doirasidagi Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi markaziy bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tadbirda italiyalik mutaxassis jamoaning sobiq ustozi va klub afsonasi Xosep Gvardiola ushbu shiddatli to‘qnashuvni stadiondan kuzatish uchun tashrif buyurishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi.

«Shaharliklar» tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyning sobiq jamoasi o‘yinida ko‘rinish berishi muxlislar va futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

«Muxlislar uchun hayajonli voqea»: Mareska Pepning rejalari haqida

Enso Mareska ispaniyalik mutaxassis bilan o‘zaro aloqalari va uning bo‘lajak tashrifi ehtimoliga quyidagicha baho berdi:

  • So‘nggi muloqot: «Men u bilan “Manchester Yunayted”ga qarshi derbi bahsidan keyin gaplashgandim. Shu sababli uning aynan hozir qanday rejalari borligini aniq bilmayman»;

  • Baza yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri stadion: «U to‘g‘ridan to‘g‘ri “Etixad” stadioniga keladimi yoki avval jamoaning mashg‘ulot bazasiga kirib o‘tadimi — bu haqda ham menda aniq ma’lumot yo‘q»;

  • Ulkan ehtirom: «Bu har bir kishi uchun, ayniqsa, bizning muxlislarimiz uchun juda hayajonli voqea. Ammo hozircha Pepning aniq rejasi qanday ekani noma’lum», — deya ta’kidladi jamoa ustozi.

Gvardiola «Manchester Siti»ni uzoq yillar boshqarib, klubni Angliya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqqan, shuningdek, klub tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.

O‘yin tafsilotlari va boshlanish vaqti

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, markaziy to‘qnashuv;

  • Jamoalar: «Manchester Siti» — «PSJ»;

  • Joylashuv: Manchester shahri, «Etixad» stadioni;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 14 oktyabr kuni soat 00:00 da start oladi.

Yevropaning ikki giganti o‘rtasida kechadigan mazkur qarama-qarshilik turning eng kutilgan va murosasiz janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Enso MareskaPSJManchester SitiUYEFA Chempionlar Ligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiBugun 13:00Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratChempionlar Ligasida g‘alaba qozonish uchun kimda imkoniyat ko‘proq? 2-tur oldidan bashoratBugun 19:35“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...Bugun 13:07Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiMareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiKecha 11:12Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi