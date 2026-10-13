«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska sobiq ustozi Xosep Gvardiolaning «PSJ»ga qarshi o‘yinni stadiondan kuzatishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi.
- Mareska Gvardiola bilan so‘nggi muloqotda uning aniq rejalarini bilmasligini, biroq uning tashrifi muxlislar uchun hayajonli voqea bo‘lishini ta’kidladi.
- Gvardiola «Manchester Siti»ni ko‘p yillar boshqarib, klub tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.
Angliyaning «Manchester Siti» klubi bosh murabbiyi Enso Mareska UYEFA Chempionlar Ligasi doirasidagi Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi markaziy bahs oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tadbirda italiyalik mutaxassis jamoaning sobiq ustozi va klub afsonasi Xosep Gvardiola ushbu shiddatli to‘qnashuvni stadiondan kuzatish uchun tashrif buyurishi mumkinligi haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi.
«Shaharliklar» tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiyning sobiq jamoasi o‘yinida ko‘rinish berishi muxlislar va futbol jamoatchiligi orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
«Muxlislar uchun hayajonli voqea»: Mareska Pepning rejalari haqida
Enso Mareska ispaniyalik mutaxassis bilan o‘zaro aloqalari va uning bo‘lajak tashrifi ehtimoliga quyidagicha baho berdi:
So‘nggi muloqot: «Men u bilan “Manchester Yunayted”ga qarshi derbi bahsidan keyin gaplashgandim. Shu sababli uning aynan hozir qanday rejalari borligini aniq bilmayman»;
Baza yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri stadion: «U to‘g‘ridan to‘g‘ri “Etixad” stadioniga keladimi yoki avval jamoaning mashg‘ulot bazasiga kirib o‘tadimi — bu haqda ham menda aniq ma’lumot yo‘q»;
Ulkan ehtirom: «Bu har bir kishi uchun, ayniqsa, bizning muxlislarimiz uchun juda hayajonli voqea. Ammo hozircha Pepning aniq rejasi qanday ekani noma’lum», — deya ta’kidladi jamoa ustozi.
Gvardiola «Manchester Siti»ni uzoq yillar boshqarib, klubni Angliya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqqan, shuningdek, klub tarixida ilk bor Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi.
O‘yin tafsilotlari va boshlanish vaqti
Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, markaziy to‘qnashuv;
Jamoalar: «Manchester Siti» — «PSJ»;
Joylashuv: Manchester shahri, «Etixad» stadioni;
Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 14 oktyabr kuni soat 00:00 da start oladi.
Yevropaning ikki giganti o‘rtasida kechadigan mazkur qarama-qarshilik turning eng kutilgan va murosasiz janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…