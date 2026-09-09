Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi

·76·Sport
Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi

UYEFA Chempionlar ligasining yangi mavsumi umumiy bosqich 1-turida Angliya chempioni «Manchester Siti» Portugaliyaning murakkab va bosimli «Dragau» stadionida «Portu» klubi mehmoni bo‘lib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Uchrashuv yakunlangach, «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska o‘yin ssenariysi, yaratilgan vaziyatlar hamda futbolchilarining qat’iy intizomi borasida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi. U o‘z jamoasining safardagi bellashuvda mezbonlarga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmaganini alohida e’tirof etdi. Xo‘sh, Mareska shogirdlari qaysi jihatlari bilan raqibdan ustun keldi, Holand qanday muhim daqiqalarda to‘p kiritdi va manchesterliklarni oktyabr oyida qanday grandioz bahs kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jamoaning navbatdagi superto‘qnashuvi va turnirning 2-turi taqvimi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Dragau»dagi mukammal nazorat va Mareskaning bahosi

Italiyalik mutaxassis o‘yindan so‘ng jamoasining maydonda ko‘rsatgan sifatli harakatlariga yuqori baho berdi:

  • Har ikki bo‘limdagi to‘liq ustunlik: Mareska shogirdlari bahsning dastlabki 45 daqiqaligida ham, tanaffusdan keyin ham birdek ishonchli harakat qilib, g‘alaba uchun yetarlicha qulay vaziyatlarni yuzaga keltirishdi;

  • Raqibni to‘liq zararsizlantirish: Bosh murabbiyning ta’kidlashicha, manchesterliklar mezbonlarning xavfli hujumlarini ildizi bilan kesib tashlab, ularga darvoza oldida deyarli hech qanday faollik ko‘rsatishga yo‘l qo‘yishmadi;

  • Qiyin stadiondagi sinov: «Portu»ning o‘z uyida juda tajovuzkor o‘ynashini hisobga olgan murabbiy, bunday bosimli maydonda tashabbusni to‘liq saqlab qolish va g‘alaba qozonish alohida mahorat talab etganini ochiq tan oldi.

«Birinchi va ikkinchi bo‘limlarda ham g‘alaba qozonish uchun yetarlicha vaziyatlar yaratdik. Menimcha, biz bunga to‘liq loyiq edik. Raqibga deyarli hech narsa qilishga imkon bermadik. Ayniqsa, ushbu stadionda ko‘rsatgan o‘yinimizdan mamnunman, bu yerda doim o‘ynash juda qiyin kechadi», — deya Mareskaning so‘zlarini keltiradi UEFA rasmiy sayti.

Erling Holanddan muhim nuqtalar va safardagi 2:0 hisobi

Uchrashuv taqdirini «Manchester Siti»ning so‘nggi paytlardagi bosh to‘purari yakka o‘zi hal qilib berdi:

  • Ikkinchi bo‘lim boshidagi tezkor zarba: Tanaffusdan qaytish bilanoq, 47-daqiqada norvegiyalik hujumchi Erling Holand mezbonlar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi;

  • O‘yinga qo‘yilgan so‘nggi nuqta: O‘yinning hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+1-daqiqasida Holand yana bir bor darvozani aniq nishonga olib, o‘zining dublini rasmiylashtirdi va yakuniy 2:0 hisobidagi ishonchli muvaffaqiyatni ta’minladi.

14 oktyabr kungi superjang

Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning 2-turida klublarni qanday raqiblar kutayotgani va bahslar qachon bo‘lib o‘tishidir. Eng muhim xulosa shundaki, keyingi tur har ikkala klub uchun yanada keskin va shiddatli sinovlarni taqdim etadi. Jumladan, o‘z maydonida mag‘lubiyatga uchragan «Portu» safarda Ispaniyaning noqulay jamoasi sanalgan «Betis» mehmoni bo‘ladi. «Manchester Siti» esa o‘z uyida — «Etihad» stadionida Yevropaning eng nomdor superklublaridan biri bo‘lmish Fransiyaning «PSJ» jamoasiga qarshi markaziy qarama-qarshilikda maydonga tushadi. Har ikkala o‘yin ham 14 oktyabr kuni o‘tkazilishi rasman belgilangan.

Sizningcha, Enso Mareska boshqaruvidagi «Manchester Siti» 14 oktyabr kuni o‘z maydonida «PSJ» to‘sig‘idan ham shunday ishonch bilan o‘ta oladimi? Erling Holandning YECHLdagi bunday dahshatli samaradorligi jamoani ushbu mavsumda yana bosh sovrin sari yetaklay oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim futbol xabarini sport ishqibozlariga ulashing!

UYEFA Chempionlar ligiManchester SitiPortuErling HolandEnso MareskaDragauPSJBetis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiBugun, 10:11Joze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiJoze Mourino «Inter» ustidan qozonilgan g‘alaba sirini oshkor qildiBugun, 10:10Enso Fernandes Erling Xolandni maqtadiEnso Fernandes Erling Xolandni maqtadiBugun, 09:55Lionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaLionel Messi Ispaniyaning CD Eldense klubini sotib olmoqdaBugun, 09:37Zinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiZinedin Zidan Lionel Messini 2026-yilgi Oltin toʻp uchun qoʻllab-quvvatladiBugun, 09:36Erling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiErling Xoland rekordni takrorlab, Manchester Siti gʻalabasini taʼminladiBugun, 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng