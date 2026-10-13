Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike shartnomasini uzaytirib, o‘zini Parij madaniyatining bir qismi sifatida his etayotganini bildirdi.
- U yangi bitimdan so‘ng mas’uliyat va bosim oshganini ta’kidlab, parijliklarning e’tirofi va ularning hayotini o‘zgartirgani uchun minnatdorligini izhor etdi.
- Enrike fransuz tilini o‘rganishda davom etayotganini va umrining oxirigacha Parij bilan aloqasi uzilmasligiga umid qilishini aytdi.
Fransiyaning grand klubi «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike poytaxt jamoasidagi faoliyati, shartnomasini uzaytirgani hamda Parij shahri va uning aholisi bilan o‘rnatilgan chuqur emotsional bog‘liqlik haqida samimiy fikr bildirdi. Paris No Limit nashri xabariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis o‘zini nafaqat klubning ustozi, balki Parij madaniyatining bir bo‘lagi sifatida his etmoqda.
Yevropada qator muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lishiga qaramay, Enrike yangi bitimdan so‘ng o‘z zimmasidagi mas’uliyat va bosim yanada oshganini ta’kidladi.
«Siz hayotimizni o‘zgartirdingiz»: Shahar muhiti va muxlislar munosabati
Ispaniyalik tajribali murabbiy parijliklarning e’tirofi va ular bilan kechgan muloqotlariga alohida to‘xtaldi:
Mas’uliyat va yangi bosim: «Shartnomamni uzaytirdim va endi «PSJ» bilan yana ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritishga tayyor ekanimni isbotlash uchun o‘zimni yanada ko‘proq bosim ostida his qilyapman. Odamlar jamoadan juda mamnun ekanini aytayotgani uchungina xotirjam bo‘lib qolganim yo‘q»;
Insonlar baxti — eng oliy maqsad: «Parijliklar ko‘pincha menga: “Siz hayotimizni o‘zgartirdingiz”, deyishadi. Hayotda bundan ham muhim narsalar bor, biroq murabbiy uchun o‘z mehnati odamlarga nimadir bera olganini anglash, ular va oilalari bilan shunday kuchli his-tuyg‘ularni baham ko‘rish juda qadrli»;
Fransuz tili va madaniyat: «O‘zimni haqiqiy parijlik deb hisoblaymanmi? Umid qilaman! Lekin fransuz tilimni hali ancha yaxshilashim kerak (kuladi). Dastlab gapirish juda og‘ir bo‘lgan, gohida berk ko‘chaga kirib qolgandek his qilardim. Ammo rivojlanyapman va kun sayin o‘zimni erkinroq his qilyapman. Men xorijlikman, biroq umrim oxirigacha shu shahar bilan aloqam uzilmasligiga umid qilaman».
Luis Enrike davri: «PSJ» tarixidagi oltin sahifa
2023 yil yozidan buyon Parij klubi boshqaruvida turgan Luis Enrike jamoani qisqa vaqtda chinakam Yevropa yetakchisiga aylantirdi:
Yevropaning mutlaq cho‘qqisi: Murabbiy qo‘l ostida parijliklar ikki marta ketma-ket UYEFA Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritdi hamda UYEFA Superkubogida zafar quchdi;
Fransiyadagi to‘liq hukmronlik: Klub qatorasiga uch marta milliy chempionat (Liga 1) oltin medallariga ega chiqdi, shuningdek, ikki marta mamlakat Kubogi va Superkubogi sohibiga aylandi;
Global g‘alaba: Parij jamoasi 2025 yilda nufuzli FIFA Qit’alararo kubogini ham o‘z muzeyiga olib keldi.
Bugungi kunda Luis Enrike nafaqat natijalar, balki yaratgan o‘yin falsafasi va shaharga bo‘lgan ixlosi bilan ham Parij muxlislari qalbidan mustahkam joy olgan.
Izohlar 0
…