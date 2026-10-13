Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi

·39·Sport
Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • PSJ bosh murabbiyi Luis Enrike shartnomasini uzaytirib, o‘zini Parij madaniyatining bir qismi sifatida his etayotganini bildirdi.
  • U yangi bitimdan so‘ng mas’uliyat va bosim oshganini ta’kidlab, parijliklarning e’tirofi va ularning hayotini o‘zgartirgani uchun minnatdorligini izhor etdi.
  • Enrike fransuz tilini o‘rganishda davom etayotganini va umrining oxirigacha Parij bilan aloqasi uzilmasligiga umid qilishini aytdi.

Fransiyaning grand klubi «PSJ» bosh murabbiyi Luis Enrike poytaxt jamoasidagi faoliyati, shartnomasini uzaytirgani hamda Parij shahri va uning aholisi bilan o‘rnatilgan chuqur emotsional bog‘liqlik haqida samimiy fikr bildirdi. Paris No Limit nashri xabariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis o‘zini nafaqat klubning ustozi, balki Parij madaniyatining bir bo‘lagi sifatida his etmoqda.

Yevropada qator muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lishiga qaramay, Enrike yangi bitimdan so‘ng o‘z zimmasidagi mas’uliyat va bosim yanada oshganini ta’kidladi.

«Siz hayotimizni o‘zgartirdingiz»: Shahar muhiti va muxlislar munosabati

Ispaniyalik tajribali murabbiy parijliklarning e’tirofi va ular bilan kechgan muloqotlariga alohida to‘xtaldi:

  • Mas’uliyat va yangi bosim: «Shartnomamni uzaytirdim va endi «PSJ» bilan yana ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritishga tayyor ekanimni isbotlash uchun o‘zimni yanada ko‘proq bosim ostida his qilyapman. Odamlar jamoadan juda mamnun ekanini aytayotgani uchungina xotirjam bo‘lib qolganim yo‘q»;

  • Insonlar baxti — eng oliy maqsad: «Parijliklar ko‘pincha menga: “Siz hayotimizni o‘zgartirdingiz”, deyishadi. Hayotda bundan ham muhim narsalar bor, biroq murabbiy uchun o‘z mehnati odamlarga nimadir bera olganini anglash, ular va oilalari bilan shunday kuchli his-tuyg‘ularni baham ko‘rish juda qadrli»;

  • Fransuz tili va madaniyat: «O‘zimni haqiqiy parijlik deb hisoblaymanmi? Umid qilaman! Lekin fransuz tilimni hali ancha yaxshilashim kerak (kuladi). Dastlab gapirish juda og‘ir bo‘lgan, gohida berk ko‘chaga kirib qolgandek his qilardim. Ammo rivojlanyapman va kun sayin o‘zimni erkinroq his qilyapman. Men xorijlikman, biroq umrim oxirigacha shu shahar bilan aloqam uzilmasligiga umid qilaman».

Luis Enrike davri: «PSJ» tarixidagi oltin sahifa

2023 yil yozidan buyon Parij klubi boshqaruvida turgan Luis Enrike jamoani qisqa vaqtda chinakam Yevropa yetakchisiga aylantirdi:

  • Yevropaning mutlaq cho‘qqisi: Murabbiy qo‘l ostida parijliklar ikki marta ketma-ket UYEFA Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritdi hamda UYEFA Superkubogida zafar quchdi;

  • Fransiyadagi to‘liq hukmronlik: Klub qatorasiga uch marta milliy chempionat (Liga 1) oltin medallariga ega chiqdi, shuningdek, ikki marta mamlakat Kubogi va Superkubogi sohibiga aylandi;

  • Global g‘alaba: Parij jamoasi 2025 yilda nufuzli FIFA Qit’alararo kubogini ham o‘z muzeyiga olib keldi.

Bugungi kunda Luis Enrike nafaqat natijalar, balki yaratgan o‘yin falsafasi va shaharga bo‘lgan ixlosi bilan ham Parij muxlislari qalbidan mustahkam joy olgan.

Luis EnrikePSJUYEFA Chempionlar LigiFIFA Qit’alararo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...Bugun 13:07Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!9 sentabr 08:30«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!Luis Enrike Superkubokdagi mag‘lubiyatdan so‘ng keskin bayonot berdi!17 avgust 11:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi