Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildi

·67·Sport
Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonning dzyudo bo'yicha ilk ayol Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova 2,5 yillik tanaffusdan so'ng Qozog'istonning Aktau shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo ochiq kubogida ishtirok etadi.
  • Xalqaro sport nashrlari, jumladan, Ukraina portali "Dzyudo Art" bu voqeaga katta e'tibor qaratib, Keldiyorovaning qaytishini musobaqaning asosiy intirigasi deb baholadi.

Dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston tarixidagi ilk ayol Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova uzoq tanaffusdan so‘ng yana rasmiy tatamiga qaytmoqda. O‘zbekistonlik sportchi Qozog‘istonning Aktau shahrida start oladigan dzyudo bo‘yicha Osiyo ochiq kubogida ishtirok etadi.

Mazkur muhim voqelikka xalqaro sport nashrlari, xususan, Ukrainaning ixtisoslashgan «Dzyudo Art» portali alohida e’tibor qaratdi.

«Faqat shuning o‘ziyoq musobaqani tomosha qilishga arziydi»

Ukrainaning ommabop sport nashri Diyoraning uzoq kutilgan qaytishini musobaqaning eng asosiy intrigasi sifatida baholadi:

  • Oltin naqshli kimono: «Ertaga Aktauda Osiyo ochiq kubogi boshlanadi. Diyora Keldiyorova ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng Qozog‘istonda tatamiga qaytmoqda. Bu — o‘zbek dzyudochisining amaldagi olimpiya chempioni sifatida, kimonosi ko‘kragida oltin naqsh bilan ilk bor jamoatchilik qarshisida ko‘rinishi bo‘ladi;

  • Xalqaro qiziqish: Faqat shuning o‘ziyoq mazkur turnirni boshidan oxirigacha tomosha qilish uchun yetarli asosdir», — deya yozadi Ukraina manbasi.

2,5 yillik tanaffus sababi: Oilaviy baxt va onalik

Parij–2024 Olimpiya o‘yinlarida qo‘lga kiritilgan tarixiy muvaffaqiyatdan so‘ng Diyora Keldiyorovaning faoliyatida katta o‘zgarishlar yuz bergan edi:

  • Parijdagi g‘alaba: Ushbu yozgi Olimpiadada Diyora 52 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida final bahsida Kosovo vakili Distriya Krasnichini mag‘lub etib, O‘zbekiston sporti tarixidagi eng yorqin oltin medallardan birini naqd qilgan edi;

  • Dekret ta’tili: Mazkur olamshumul g‘alabadan so‘ng sportchi oilasiga vaqt ajratib, dekret ta’tiliga chiqqan hamda farzandli bo‘lishi munosabati bilan uzoq muddat katta sport bahslaridan chetda qolgan edi;

  • Qayta tiklanish: Mutaxassislar va murabbiylar nazoratida mashg‘ulotlarni tiklagan chempion yana yuqori sport formasiga kirib, yangi sovrinlar sari yo‘l olmoqda.

Aktaudagi bellashuvlar o‘zbek sporti afsonasining yangi Olimpiya sikligidagi tayyorgarligi va xalqaro maydondagi kuchini yana bir karra ko‘rsatib beruvchi muhim sinov bo‘ladi.

Diyora KeldiyorovaOsiyo ochiq kubogiAktauParij 2024 Olimpiya uyoinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi1 avgust 09:01Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lumDiyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum29 sentabr 17:24Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?5 avgust 06:07Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)13 iyul 15:07"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova8 iyun 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi