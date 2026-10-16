Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonning dzyudo bo'yicha ilk ayol Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova 2,5 yillik tanaffusdan so'ng Qozog'istonning Aktau shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo ochiq kubogida ishtirok etadi.
- Xalqaro sport nashrlari, jumladan, Ukraina portali "Dzyudo Art" bu voqeaga katta e'tibor qaratib, Keldiyorovaning qaytishini musobaqaning asosiy intirigasi deb baholadi.
Dzyudo bo‘yicha O‘zbekiston tarixidagi ilk ayol Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorova uzoq tanaffusdan so‘ng yana rasmiy tatamiga qaytmoqda. O‘zbekistonlik sportchi Qozog‘istonning Aktau shahrida start oladigan dzyudo bo‘yicha Osiyo ochiq kubogida ishtirok etadi.
Mazkur muhim voqelikka xalqaro sport nashrlari, xususan, Ukrainaning ixtisoslashgan «Dzyudo Art» portali alohida e’tibor qaratdi.
«Faqat shuning o‘ziyoq musobaqani tomosha qilishga arziydi»
Ukrainaning ommabop sport nashri Diyoraning uzoq kutilgan qaytishini musobaqaning eng asosiy intrigasi sifatida baholadi:
Oltin naqshli kimono: «Ertaga Aktauda Osiyo ochiq kubogi boshlanadi. Diyora Keldiyorova ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng Qozog‘istonda tatamiga qaytmoqda. Bu — o‘zbek dzyudochisining amaldagi olimpiya chempioni sifatida, kimonosi ko‘kragida oltin naqsh bilan ilk bor jamoatchilik qarshisida ko‘rinishi bo‘ladi;
Xalqaro qiziqish: Faqat shuning o‘ziyoq mazkur turnirni boshidan oxirigacha tomosha qilish uchun yetarli asosdir», — deya yozadi Ukraina manbasi.
2,5 yillik tanaffus sababi: Oilaviy baxt va onalik
Parij–2024 Olimpiya o‘yinlarida qo‘lga kiritilgan tarixiy muvaffaqiyatdan so‘ng Diyora Keldiyorovaning faoliyatida katta o‘zgarishlar yuz bergan edi:
Parijdagi g‘alaba: Ushbu yozgi Olimpiadada Diyora 52 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida final bahsida Kosovo vakili Distriya Krasnichini mag‘lub etib, O‘zbekiston sporti tarixidagi eng yorqin oltin medallardan birini naqd qilgan edi;
Dekret ta’tili: Mazkur olamshumul g‘alabadan so‘ng sportchi oilasiga vaqt ajratib, dekret ta’tiliga chiqqan hamda farzandli bo‘lishi munosabati bilan uzoq muddat katta sport bahslaridan chetda qolgan edi;
Qayta tiklanish: Mutaxassislar va murabbiylar nazoratida mashg‘ulotlarni tiklagan chempion yana yuqori sport formasiga kirib, yangi sovrinlar sari yo‘l olmoqda.
Aktaudagi bellashuvlar o‘zbek sporti afsonasining yangi Olimpiya sikligidagi tayyorgarligi va xalqaro maydondagi kuchini yana bir karra ko‘rsatib beruvchi muhim sinov bo‘ladi.
Izohlar 0
…