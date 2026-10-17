Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)

·48·Sport
Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tgan xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Ikki yillik tanaffusdan so‘ng qaytgan sportchi barcha raqiblarini, jumladan, finalda Ozarbayjon vakilasini ham muddatidan avval mag‘lub etdi.
  • Bu g‘alaba Keldiyorovaning kelgusi musobaqalar va Olimpiya o‘yinlariga dadil qadam qo‘yganini ko‘rsatadi.

Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlarida tarix yaratib, o‘zbek sportining yangi ramziga aylangan Diyora Keldiyorova oradan ikki yil o‘tib katta tatamiga muvaffaqiyatli qaytdi.

Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan nufuzli xalqaro turnirda qatnashgan hamyurtimiz barcha raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, musobaqaning oltin medaliga ega chiqdi.

Finaldagi muddatidan avval g‘alaba va mutlaq ustunlik

Ikki yillik tanaffusga qaramay, Diyora Keldiyorova musobaqaning ilk daqiqalaridanoq o‘zining eng yuqori sport formasi va chempionlik ruhiyatini saqlab qolganini isbotladi:

  • Raqiblar ustidan nazorat: O‘zbekistonlik dzyudochi saralash bosqichlarida raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan, ishonch bilan hal qiluvchi bahsga yetib keldi;

  • Ozarbayjonlik raqib taslim etildi: Final bellashuvida hamyurtimiz Ozarbayjon vakilasiga qarshi tatamiga chiqib, raqibasini muddatidan avval mag‘lub etdi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasini band etdi;

  • Yangi siklning yorqin starti: Ushbu g‘alabali qaytish Keldiyorovaning navbatdagi xalqaro musobaqalar va kelgusi Olimpiya sari tashlagan mustahkam va dadil qadami bo‘ldi.

Parij triumfidan Oqtov shohsupasigacha: Afsonaning davomi

Diyora Keldiyorovaning bu qaytishi bejiz sport jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinmadi:

  • Parijdagi mo‘jiza: Aynan ikki yil avval Parijda o‘tgan Olimpiya o‘yinlarida u to‘rt karra jahon chempioni, yaponiyalik yengilmas Uta Abe ustidan g‘alaba qozonib, dunyo sport olamini larzaga solgan hamda yakunda O‘zbekiston tarixida dzyudo bo‘yicha ilk ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi;

  • Uzoq tanaffus va zafar: Olimpiadadan keyingi tanaffusdan so‘ng ilk rasmiy musobaqasidayoq oltin medalga sazovor bo‘lishi uning haqiqiy chempionlik xarakterini yana bir bor namoyon qildi.

Diyora Keldiyorovaning g‘alabali yurishi o‘zbek ayollar sportining jahon sahnasidagi nufuzi naqadar yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.

Diyora KeldiyorovaParij-2024 OlimpiadaOqtov turnirO‘zbekiston dzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lumDiyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum29 sentabr 17:24Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiDiyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 19:05Muzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildiMuzaffarbek To‘raboyev yana Osiyo chempioni: Mezbon sportchi taslim etildi2 oktabr 15:11Oltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldi30 sentabr 18:55Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiMilliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdiBugun 21:18Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiDiyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiKecha 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...