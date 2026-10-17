Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Diyora Keldiyorova Qozog‘istonning Oqtov shahrida o‘tgan xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Ikki yillik tanaffusdan so‘ng qaytgan sportchi barcha raqiblarini, jumladan, finalda Ozarbayjon vakilasini ham muddatidan avval mag‘lub etdi.
- Bu g‘alaba Keldiyorovaning kelgusi musobaqalar va Olimpiya o‘yinlariga dadil qadam qo‘yganini ko‘rsatadi.
Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlarida tarix yaratib, o‘zbek sportining yangi ramziga aylangan Diyora Keldiyorova oradan ikki yil o‘tib katta tatamiga muvaffaqiyatli qaytdi.
Qozog‘istonning Oqtov shahrida tashkil etilgan nufuzli xalqaro turnirda qatnashgan hamyurtimiz barcha raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarni qo‘lga kiritib, musobaqaning oltin medaliga ega chiqdi.
Finaldagi muddatidan avval g‘alaba va mutlaq ustunlik
Ikki yillik tanaffusga qaramay, Diyora Keldiyorova musobaqaning ilk daqiqalaridanoq o‘zining eng yuqori sport formasi va chempionlik ruhiyatini saqlab qolganini isbotladi:
Raqiblar ustidan nazorat: O‘zbekistonlik dzyudochi saralash bosqichlarida raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan, ishonch bilan hal qiluvchi bahsga yetib keldi;
Ozarbayjonlik raqib taslim etildi: Final bellashuvida hamyurtimiz Ozarbayjon vakilasiga qarshi tatamiga chiqib, raqibasini muddatidan avval mag‘lub etdi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasini band etdi;
Yangi siklning yorqin starti: Ushbu g‘alabali qaytish Keldiyorovaning navbatdagi xalqaro musobaqalar va kelgusi Olimpiya sari tashlagan mustahkam va dadil qadami bo‘ldi.
Parij triumfidan Oqtov shohsupasigacha: Afsonaning davomi
Diyora Keldiyorovaning bu qaytishi bejiz sport jamoatchiligi tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinmadi:
Parijdagi mo‘jiza: Aynan ikki yil avval Parijda o‘tgan Olimpiya o‘yinlarida u to‘rt karra jahon chempioni, yaponiyalik yengilmas Uta Abe ustidan g‘alaba qozonib, dunyo sport olamini larzaga solgan hamda yakunda O‘zbekiston tarixida dzyudo bo‘yicha ilk ayol Olimpiya chempioniga aylangan edi;
Uzoq tanaffus va zafar: Olimpiadadan keyingi tanaffusdan so‘ng ilk rasmiy musobaqasidayoq oltin medalga sazovor bo‘lishi uning haqiqiy chempionlik xarakterini yana bir bor namoyon qildi.
Diyora Keldiyorovaning g‘alabali yurishi o‘zbek ayollar sportining jahon sahnasidagi nufuzi naqadar yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…