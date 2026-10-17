Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdi

·88·Sport
Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Qozog‘istondagi Aktau Asian Open 2026 xalqaro turnirida qo‘lga kiritgan oltin medaliga munosabat bildirdi.
  • Onalik ta’tilidan so‘ng qaytgan sportchi -52 kg vazn toifasida Ozarbayjon vakilini finalda muddatidan avval mag‘lub etdi.
  • Ushbu g‘alaba Keldiyorovaning Parij–2024 Olimpiadasidagi tarixiy oltin medalidan so‘ng yuqori sport formasini saqlab qolganini ko‘rsatdi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) mamlakatimizning tarixiy Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorovaning Qozog‘istonda o‘tkazilayotgan Aktau Asian Open 2026 xalqaro turniridagi muvaffaqiyatli ishtiroki va oltin medaliga rasmiy munosabat bildirdi.

Qo‘mita o‘zining rasmiy bayonotida onalik ta’tili va uzoq tanaffusdan so‘ng tatamiga qaytgan chempionning g‘alabasini alohida e’tirof etdi: «Chempionimiz qaytdi: Diyora Keldiyorova Aktauda oltin medalni qo‘lga kiritdi».

Finaldagi muddatidan avval g‘alaba

-52 kg vazn toifasida kurash olib borgan o‘zbekistonlik dzyudochi musobaqa davomida o‘z mahoratini to‘liq namoyon qildi:

  • Raqiblar ustidan nazorat: Keldiyorova musobaqa jadvalidagi dastlabki raqiblarini ishonchli yengib, hal qiluvchi final bosqichiga chiqdi;

  • Ozarbayjonlik raqibga qarshi bahs: Final bellashuvida hamyurtimiz Ozarbayjon vakili bilan to‘qnash kelib, raqibasini muddatidan avval sof g‘alaba bilan mag‘lub etdi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi;

  • Katta qaytarish: Ushbu g‘alaba sportchining uzoq muddatli tanaffusga qaramay, yuqori sport formasi va chempionlik ruhiyatini to‘liq saqlab qolganini ko‘rsatdi.

Parij–2024 Olimpiadasi: Tarix yaratgan afsonaviy yo‘l

MOQ Diyora Keldiyorovaning bungacha bo‘lgan so‘nggi rasmiy musobaqasi aynan Parij–2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari bo‘lganini eslatib o‘tdi:

  • Abe va Krasnichi ustidan g‘alaba: Parijdagi Olimpiada yo‘lida Diyora avvaliga mutlaq favorit, to‘rt karra jahon chempioni yaponiyalik Uta Abeni dog‘da qoldirib, butun sport olamini lol qoldirgan, finalda esa Tokio–2020 Olimpiadasi g‘olibi kosovolik Distriya Krasnichini taslim etgan edi;

  • O‘zbekiston tarixidagi ilk natija: Ushbu zafar evaziga u O‘zbekiston tarixida yozgi Olimpiya o‘yinlarida dzyudo bo‘yicha oltin medalni qo‘lga kiritgan ilk ayol sportchi sifatida tarixga kirdi;

  • Onalik va yangi bosqich: Parij muvaffaqiyatidan so‘ng farzandli bo‘lishi munosabati bilan sportdan vaqtincha chetda qolgan Keldiyorova Oqtovdagi ushbu oltin medali orqali yangi Olimpiya sikligidagi kurashlarga shahdam qadam bilan qaytdi.

Diyora Keldiyorovaning g‘alabali qaytishi nafaqat milliy dzyudo maktabimiz, balki o‘zbek sportining yangi xalqaro arenalardagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Diyora KeldiyorovaMOQAktau Azian Oupen 2026Parij 2024 Olimpiada
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Diyora Keldiyorova Oqtovdagi turnirda oltin medalni qanday qo‘lga kiritdi? (video)Bugun 22:12Diyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiDiyora Keldiyorova xalqaro musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 19:05Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiDiyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishi xalqaro maydonda e’tirof etildiKecha 21:17Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)Diyora Keldiyorova qizalog‘i bilan: sportchi ilk bor qizining yuzini ko‘rsatdi (video)12 oktabr 15:35Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lumDiyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum29 sentabr 17:24Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?5 avgust 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...