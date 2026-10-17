Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Oqtovdagi g‘alabasiga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi Diyora Keldiyorovaning Qozog‘istondagi Aktau Asian Open 2026 xalqaro turnirida qo‘lga kiritgan oltin medaliga munosabat bildirdi.
- Onalik ta’tilidan so‘ng qaytgan sportchi -52 kg vazn toifasida Ozarbayjon vakilini finalda muddatidan avval mag‘lub etdi.
- Ushbu g‘alaba Keldiyorovaning Parij–2024 Olimpiadasidagi tarixiy oltin medalidan so‘ng yuqori sport formasini saqlab qolganini ko‘rsatdi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) mamlakatimizning tarixiy Olimpiya chempioni Diyora Keldiyorovaning Qozog‘istonda o‘tkazilayotgan Aktau Asian Open 2026 xalqaro turniridagi muvaffaqiyatli ishtiroki va oltin medaliga rasmiy munosabat bildirdi.
Qo‘mita o‘zining rasmiy bayonotida onalik ta’tili va uzoq tanaffusdan so‘ng tatamiga qaytgan chempionning g‘alabasini alohida e’tirof etdi: «Chempionimiz qaytdi: Diyora Keldiyorova Aktauda oltin medalni qo‘lga kiritdi».
Finaldagi muddatidan avval g‘alaba
-52 kg vazn toifasida kurash olib borgan o‘zbekistonlik dzyudochi musobaqa davomida o‘z mahoratini to‘liq namoyon qildi:
Raqiblar ustidan nazorat: Keldiyorova musobaqa jadvalidagi dastlabki raqiblarini ishonchli yengib, hal qiluvchi final bosqichiga chiqdi;
Ozarbayjonlik raqibga qarshi bahs: Final bellashuvida hamyurtimiz Ozarbayjon vakili bilan to‘qnash kelib, raqibasini muddatidan avval sof g‘alaba bilan mag‘lub etdi va shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi;
Katta qaytarish: Ushbu g‘alaba sportchining uzoq muddatli tanaffusga qaramay, yuqori sport formasi va chempionlik ruhiyatini to‘liq saqlab qolganini ko‘rsatdi.
Parij–2024 Olimpiadasi: Tarix yaratgan afsonaviy yo‘l
MOQ Diyora Keldiyorovaning bungacha bo‘lgan so‘nggi rasmiy musobaqasi aynan Parij–2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari bo‘lganini eslatib o‘tdi:
Abe va Krasnichi ustidan g‘alaba: Parijdagi Olimpiada yo‘lida Diyora avvaliga mutlaq favorit, to‘rt karra jahon chempioni yaponiyalik Uta Abeni dog‘da qoldirib, butun sport olamini lol qoldirgan, finalda esa Tokio–2020 Olimpiadasi g‘olibi kosovolik Distriya Krasnichini taslim etgan edi;
O‘zbekiston tarixidagi ilk natija: Ushbu zafar evaziga u O‘zbekiston tarixida yozgi Olimpiya o‘yinlarida dzyudo bo‘yicha oltin medalni qo‘lga kiritgan ilk ayol sportchi sifatida tarixga kirdi;
Onalik va yangi bosqich: Parij muvaffaqiyatidan so‘ng farzandli bo‘lishi munosabati bilan sportdan vaqtincha chetda qolgan Keldiyorova Oqtovdagi ushbu oltin medali orqali yangi Olimpiya sikligidagi kurashlarga shahdam qadam bilan qaytdi.
Diyora Keldiyorovaning g‘alabali qaytishi nafaqat milliy dzyudo maktabimiz, balki o‘zbek sportining yangi xalqaro arenalardagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…