Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik dzyudochi Diyora Keldiyorova 17–18 oktyabr kunlari Qozog‘istonning Aktau shahrida bo‘lib o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etib, katta sportga rasmiy ravishda qaytmoqda.
- Bu musobaqa sportchi uchun Parij-2024 Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi ilk rasmiy bellashuv bo‘ladi.
- Keldiyorova o‘zining odatiy -52 kg vazn toifasida tatamiga chiqadi.
Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova katta sportga rasmiy ravishda qaytish arafasida. O‘zbekistonlik mashhur dzyudochi uzoq tanaffusdan so‘ng yana tatamiga chiqadi.
Keldiyorova 17–18 oktyabr kunlari Qozog‘istonning Aktau shahrida bo‘lib o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etadi. E’tiborlisi, bu musobaqa sportchi uchun Parij Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi ilk rasmiy bellashuv bo‘ladi.
Diyora Keldiyorova yana tatamida
O‘zbekiston dzyudosining eng tanilgan va muvaffaqiyatli vakillaridan biri bo‘lgan Diyora Keldiyorova rasmiy musobaqalarga qaytishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Parij-2024 Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritgan dzyudochi endi Aktauda o‘zining xalqaro musobaqalardagi yangi bosqichini boshlaydi.
Keldiyorova turnirda o‘zining odatiy -52 kg vazn toifasida ishtirok etadi.
Bu esa muxlislar uchun alohida qiziq voqea. Chunki Diyora Keldiyorova so‘nggi marta rasmiy musobaqada Parij Olimpiadasida tatamiga chiqqan edi.
Parijdagi tarixiy g‘alabadan keyin katta tanaffus
Diyora Keldiyorova Parij-2024 Olimpiadasida -52 kg vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun tarixiy natija qayd etgandi.
Olimpiya oltini sportchining xalqaro maydondagi yuqori darajasini yana bir bor namoyish qildi.
Keldiyorova, shuningdek, Jahon chempionatlarida ham sovrindorlar safidan joy olgan. Uning karyerasidagi eng yuqori natijalaridan biri — Olimpiada chempioni maqomi bo‘lsa, endilikda muxlislar uni yana katta tatamida ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Bu safar musobaqaning ahamiyati boshqacha
Aktaudagi turnir Diyora Keldiyorova uchun oddiy navbatdagi musobaqa emas.
Bu uning Parij-2024 Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi birinchi rasmiy musobaqasi bo‘ladi.
Shu sababli dzyudo muxlislari Keldiyorovaning tatamiga qaytishini katta qiziqish bilan kutib oladi.
Sportchi uchun esa ushbu musobaqa rasmiy bellashuv amaliyotini qayta tiklash, xalqaro tatami muhitiga moslashish va keyingi musobaqalar oldidan o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish nuqtayi nazaridan muhim bosqich bo‘ladi.
Barcha nigohlar Aktauga qaratiladi
17–18 oktyabr kunlari Aktauda o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida Diyora Keldiyorovaning ishtiroki O‘zbekiston dzyudosi uchun ham alohida e’tiborga molik.
Olimpiya chempionining katta tanaffusdan keyingi birinchi rasmiy jangi muxlislar uchun uning sportga qaytishini kuzatish imkonini beradi.
Diyora Keldiyorova yana -52 kg vaznda tatamiga chiqadi. Endi asosiy qiziqish — Parijda oltin medalni qo‘lga kiritgan chempionning yangi mavsumdagi birinchi rasmiy musobaqasi qanday kechishida.
17–18 oktyabr. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova yana tatamida.
O‘zbekiston dzyudosining Olimpiya chempioni uchun yangi sahifa aynan shu musobaqadan boshlanadi.
Izohlar 0
…