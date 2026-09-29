Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum

·9·Sport
Diyora Keldiyorova tatamiga qaytmoqda: sana va turnir ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik dzyudochi Diyora Keldiyorova 17–18 oktyabr kunlari Qozog‘istonning Aktau shahrida bo‘lib o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etib, katta sportga rasmiy ravishda qaytmoqda.
  • Bu musobaqa sportchi uchun Parij-2024 Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi ilk rasmiy bellashuv bo‘ladi.
  • Keldiyorova o‘zining odatiy -52 kg vazn toifasida tatamiga chiqadi.

Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova katta sportga rasmiy ravishda qaytish arafasida. O‘zbekistonlik mashhur dzyudochi uzoq tanaffusdan so‘ng yana tatamiga chiqadi.

Keldiyorova 17–18 oktyabr kunlari Qozog‘istonning Aktau shahrida bo‘lib o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida ishtirok etadi. E’tiborlisi, bu musobaqa sportchi uchun Parij Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi ilk rasmiy bellashuv bo‘ladi.

Diyora Keldiyorova yana tatamida

O‘zbekiston dzyudosining eng tanilgan va muvaffaqiyatli vakillaridan biri bo‘lgan Diyora Keldiyorova rasmiy musobaqalarga qaytishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Parij-2024 Olimpiadasida oltin medalni qo‘lga kiritgan dzyudochi endi Aktauda o‘zining xalqaro musobaqalardagi yangi bosqichini boshlaydi.

Keldiyorova turnirda o‘zining odatiy -52 kg vazn toifasida ishtirok etadi.

Bu esa muxlislar uchun alohida qiziq voqea. Chunki Diyora Keldiyorova so‘nggi marta rasmiy musobaqada Parij Olimpiadasida tatamiga chiqqan edi.

Parijdagi tarixiy g‘alabadan keyin katta tanaffus

Diyora Keldiyorova Parij-2024 Olimpiadasida -52 kg vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritib, O‘zbekiston delegatsiyasi uchun tarixiy natija qayd etgandi.

Olimpiya oltini sportchining xalqaro maydondagi yuqori darajasini yana bir bor namoyish qildi.

Keldiyorova, shuningdek, Jahon chempionatlarida ham sovrindorlar safidan joy olgan. Uning karyerasidagi eng yuqori natijalaridan biri — Olimpiada chempioni maqomi bo‘lsa, endilikda muxlislar uni yana katta tatamida ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bu safar musobaqaning ahamiyati boshqacha

Aktaudagi turnir Diyora Keldiyorova uchun oddiy navbatdagi musobaqa emas.

Bu uning Parij-2024 Olimpiadasi va farzandli bo‘lganidan keyingi birinchi rasmiy musobaqasi bo‘ladi.

Shu sababli dzyudo muxlislari Keldiyorovaning tatamiga qaytishini katta qiziqish bilan kutib oladi.

Sportchi uchun esa ushbu musobaqa rasmiy bellashuv amaliyotini qayta tiklash, xalqaro tatami muhitiga moslashish va keyingi musobaqalar oldidan o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish nuqtayi nazaridan muhim bosqich bo‘ladi.

Barcha nigohlar Aktauga qaratiladi

17–18 oktyabr kunlari Aktauda o‘tadigan Aktau Asian Open 2026 turnirida Diyora Keldiyorovaning ishtiroki O‘zbekiston dzyudosi uchun ham alohida e’tiborga molik.

Olimpiya chempionining katta tanaffusdan keyingi birinchi rasmiy jangi muxlislar uchun uning sportga qaytishini kuzatish imkonini beradi.

Diyora Keldiyorova yana -52 kg vaznda tatamiga chiqadi. Endi asosiy qiziqish — Parijda oltin medalni qo‘lga kiritgan chempionning yangi mavsumdagi birinchi rasmiy musobaqasi qanday kechishida.

17–18 oktyabr. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova yana tatamida.

O‘zbekiston dzyudosining Olimpiya chempioni uchun yangi sahifa aynan shu musobaqadan boshlanadi.

Diyora KeldiyorovaAktau Aziat Oupen 2026Parij-2024 OlimpiadaO‘zbekiston dzyudo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?Diyora Keldiyorova tatamiga qaytdi: katta restart yaqinmi?5 avgust 06:07Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)Olimpiada chempionkasi Diyora Keldiyorova tug‘ilgan kunidan unutilmas lavhalar ulashdi (video)13 iyul 15:07"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova"Bu sirni hech qayerda aytmaganman, sizga aytyapman..."- Diyora Keldiyorova8 iyun 22:19Osiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiOsiyo o‘yinlarida dzyudo start oladi: o‘zbekistonliklar raqiblarini bilib oldiBugun 17:27Diyora Keldiyorova uzoq tanaffusdan keyin yana sportga qaytdiDiyora Keldiyorova uzoq tanaffusdan keyin yana sportga qaytdi5 aprel 08:00Ammanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadiAmmanda start: 12 dzyudochimiz ilk kuni tatamiga chiqadi16 iyul 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi