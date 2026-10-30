Diyora Keldiyorova 2 yillik tanaffusdan keyingi mag‘lubiyatiga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova ikki yilu uch oylik tanaffusdan so‘ng «Katta Dubulg‘a» turnirida xalqaro arenaga qaytdi.
- Sportchi musobaqaning ikkinchi bosqichida isroillik Gefen Primoga imkoniyatni boy berib, turnirdagi ishtirokini yakunladi.
- Keldiyorova ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan murojaatida xatolardan saboq olib, yanada kuchliroq qaytishini ta’kidladi.
Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbek dzyudosi yulduzi Diyora Keldiyorova uzoq davom etgan tanaffusdan so‘ng ilk bor xalqaro arenaga qaytdi. Dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri bo‘lgan «Katta Dubulg‘a» (Grand Slam) turniridagi ishtirokidan keyin chempion qiz gilamga qaytishi va kutilmagan mag‘lubiyati yuzasidan muxlislariga murojaat qildi.
Ikki yilu uch oylik katta tanaffusdan keyin Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) bayrog‘i ostidagi rasmiy musobaqaga qadam qo‘ygan sportchimiz bu sinov unga yangi kuch va xulosalar berishini ta’kidladi.
«Katta Dubulg‘a»dagi bahslar xronikasi
Turnir davomida Diyora Keldiyorova quyidagi bosqichlarni bosib o‘tdi:
Ishonchli start: Ilk davrada Olimpiada chempioni meksikalik raqibasiga qarshi tatamiga chiqib, yuqori mahorat evaziga g‘alabani qo‘lga kiritdi;
Ikkinchi bosqichdagi to‘siq: Musobaqaning keyingi davrasida unga kuchli raqiblardan biri — isroillik Gefen Primo ro‘baro‘ keldi. Murosasiz kechgan bahsda Keldiyorova imkoniyatni boy berib, turnirdagi yurishini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
«Xatolardan saboq olaman»: Diyoraning samimiy munosabati
Musobaqa yakunlangach, Diyora Keldiyorova o‘zining ijtimoiy tarmoqlari orqali ko‘nglidagi kechinmalarini ochiq bayon etdi:
«Ikki yilu uch oylik tanaffusdan so‘ng IJF turnirlariga yana qaytganimdan juda xursandman! Afsuski, bu safar natija men kutgandek bo‘lmadi. Ammo oldinda hali ko‘p ishlar hamda yangi maqsadlar bor. Bugungi xatolardan to‘g‘ri saboq olaman va albatta yanada kuchliroq qaytaman!
Meni doimo qo‘llab-quvvatlab kelayotgan oilamga, O‘zbekiston dzyudo federatsiyasiga va barcha mehribon vatandoshlarimga cheksiz minnatdorlik bildiraman!»
Parij tatamilarida O‘zbekiston tarixida ilk bor dzyudo bo‘yicha ayollar o‘rtasida Olimpiya oltin medalini qo‘lga kiritgan Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishining o‘zi sport jamoatchiligi tomonidan ulkan jasorat va yangi g‘alabalar sari tashlangan muhim qadam sifatida qabul qilinmoqda.
Izohlar 0
…