Diyora Keldiyorova 2 yillik tanaffusdan keyingi mag‘lubiyatiga izoh berdi

·64·Sport
Diyora Keldiyorova 2 yillik tanaffusdan keyingi mag‘lubiyatiga izoh berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova ikki yilu uch oylik tanaffusdan so‘ng «Katta Dubulg‘a» turnirida xalqaro arenaga qaytdi.
  • Sportchi musobaqaning ikkinchi bosqichida isroillik Gefen Primoga imkoniyatni boy berib, turnirdagi ishtirokini yakunladi.
  • Keldiyorova ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan murojaatida xatolardan saboq olib, yanada kuchliroq qaytishini ta’kidladi.

Parij-2024 yozgi Olimpiya o‘yinlari chempioni, o‘zbek dzyudosi yulduzi Diyora Keldiyorova uzoq davom etgan tanaffusdan so‘ng ilk bor xalqaro arenaga qaytdi. Dunyoning eng nufuzli musobaqalaridan biri bo‘lgan «Katta Dubulg‘a» (Grand Slam) turniridagi ishtirokidan keyin chempion qiz gilamga qaytishi va kutilmagan mag‘lubiyati yuzasidan muxlislariga murojaat qildi.

Ikki yilu uch oylik katta tanaffusdan keyin Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) bayrog‘i ostidagi rasmiy musobaqaga qadam qo‘ygan sportchimiz bu sinov unga yangi kuch va xulosalar berishini ta’kidladi.

«Katta Dubulg‘a»dagi bahslar xronikasi

Turnir davomida Diyora Keldiyorova quyidagi bosqichlarni bosib o‘tdi:

  • Ishonchli start: Ilk davrada Olimpiada chempioni meksikalik raqibasiga qarshi tatamiga chiqib, yuqori mahorat evaziga g‘alabani qo‘lga kiritdi;

  • Ikkinchi bosqichdagi to‘siq: Musobaqaning keyingi davrasida unga kuchli raqiblardan biri — isroillik Gefen Primo ro‘baro‘ keldi. Murosasiz kechgan bahsda Keldiyorova imkoniyatni boy berib, turnirdagi yurishini to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

«Xatolardan saboq olaman»: Diyoraning samimiy munosabati

Musobaqa yakunlangach, Diyora Keldiyorova o‘zining ijtimoiy tarmoqlari orqali ko‘nglidagi kechinmalarini ochiq bayon etdi:

«Ikki yilu uch oylik tanaffusdan so‘ng IJF turnirlariga yana qaytganimdan juda xursandman! Afsuski, bu safar natija men kutgandek bo‘lmadi. Ammo oldinda hali ko‘p ishlar hamda yangi maqsadlar bor. Bugungi xatolardan to‘g‘ri saboq olaman va albatta yanada kuchliroq qaytaman!

Meni doimo qo‘llab-quvvatlab kelayotgan oilamga, O‘zbekiston dzyudo federatsiyasiga va barcha mehribon vatandoshlarimga cheksiz minnatdorlik bildiraman!»

Parij tatamilarida O‘zbekiston tarixida ilk bor dzyudo bo‘yicha ayollar o‘rtasida Olimpiya oltin medalini qo‘lga kiritgan Diyora Keldiyorovaning katta sportga qaytishining o‘zi sport jamoatchiligi tomonidan ulkan jasorat va yangi g‘alabalar sari tashlangan muhim qadam sifatida qabul qilinmoqda.

Diyora KeldiyorovaParij-2024Katta Dubulg‘aO‘zbekiston dzyudo federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston dzyudo terma jamoasi Aktau Asian Open 2026 da 6 ta medalni qo‘lga kiritdi18 oktabr 18:23Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdiKutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdiBugun 14:50Gruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldiGruziyalik afsonaviy murabbiy rasman terma jamoamiz boshqaruvini qo‘lga oldi10 oktabr 22:04Dunyo tennisida yangi shoh: Aleksandr Zverev ilk bor ATP reytingida 1-o‘ringa ko‘tarildiDunyo tennisida yangi shoh: Aleksandr Zverev ilk bor ATP reytingida 1-o‘ringa ko‘tarildiBugun 15:46Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!Dzyudochilarimiz Janubiy Amerikani zabt etishga shay: terma jamoa tarkibi!14 avgust 17:38Reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandiReklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandi28 oktabr 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi