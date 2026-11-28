Diyora Keldiyorova Kosey Inouye mashg‘ulotlarida: «Katta Dubulg‘a» turniriga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova 5–6 dekabr kunlari Yaponiyada bo‘lib o‘tadigan Tokyo Grand Slam 2026 turnirida ishtirok etadi.
- Sportchi ushbu nufuzli musobaqaga tayyorgarlik doirasida Toshkentda dzyudo afsonasi Kosey Inouye o‘tkazgan mashg‘ulotlarda qatnashdi.
- Turnir doirasida -52 kg vazn toifasida Keldiyorova va yaponiyalik Uta Abe o‘rtasida ehtimoliy revansh jangi kutilmoqda.
Parij-2024 Olimpiadasi chempioni, jahon chempionatining ikki karra sovrindori Diyora Keldiyorova kelasi hafta — 5–6 dekabr kunlari Yaponiya poytaxtida bo‘lib o‘tadigan nufuzli Tokyo Grand Slam 2026 turnirida ishtirok etadi. Musobaqa oldidan hamyurtimiz Toshkentda dzyudo afsonasi Kosey Inouye ishtirokidagi mashg‘ulotlarda qatnashib, o‘ziga xos tayyorgarlik bosqichini o‘tadi.
Dzyudo afsonasi Kosey Inouye bilan mahorat saboqlari
Avvalroq Sidney-2000 Olimpiadasi chempioni, uch karra jahon chempioni va ikki bor Osiyo o‘yinlari g‘olibi Kosey Inouye Toshkentga tashrif buyurib, yosh o‘zbek dzyudochilari uchun maxsus master-klass (mahorat saboqlari) o‘tkazgan edi. Ushbu mashg‘ulotlarda Diyora Keldiyorova ham bevosita qatnashdi. Yaponiyalik mutaxassis bilan o‘tgan mashg‘ulotlar kelasi hafta Tokio tatamilarida bo‘lib o‘tadigan mas’uliyatli bellashuvlar oldidan Keldiyorova uchun muhim tayyorgarlik vazifasini bajardi.
Tokioda Uta Abe bilan tarixiy revansh kutilmoqda
Tokyo Grand Slam 2026 turnirining rasmiy qaydnomasidan ayollar o‘rtasida -52 kg vazn toifasida nafaqat Diyora Keldiyorova, balki Parij Olimpiadasidan beri o‘zbekistonlik chempion bilan yana to‘qnash kelishni kutayotgan yaponiyalik yulduz Uta Abe ham o‘rin olgan. Tokio mezbonlik qiladigan mazkur «Katta Dubulg‘a» bahslarida -52 kg vazn toifasi bellashuvlari musobaqaning birinchi kuni — 5 dekabr sanasiga belgilangan.
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa
Tokyo Grand Slam 2026 (Tokio, Yaponiya — Tokyo Metropolitan Gymnasium)
O‘tkazilish sanasi
2026 yil 5–6 dekabr (-52 kg vazn toifasi bellashuvlari 5 dekabrda o‘tadi)
Vazn toifasi
Ayollar, -52 kg
Asosiy yulduzlar va intriga
Diyora Keldiyorova (O‘zbekiston) — Uta Abe (Yaponiya) (Parij-2024 Olimpiadasidan keyingi ehtimoliy to‘qnashuv)
Tayyorgarlik bosqichi
Toshkentda afsonaviy Kosey Inouyening mahorat saboqlarida ishtirok etdi
Sizningcha, Tokio «Katta Dubulg‘a» turnirida Diyora Keldiyorova va Uta Abe yana tatamida to‘qnash kelsa, hamyurtimiz mezbon raqibasini o‘z uyida ham mag‘lub eta oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek dzyudosi hamda Diyora Keldiyorovaning Tokiodagi ishtirokini intiqlik bilan kutayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…