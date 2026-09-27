Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC rahbari Dana Uayt, Tayson Fyuri va Entoni Joshua o'rtasidagi jangni tashkil etishga xalaqit berayotgani uchun promouter Eddi Hirnni keskin tanqid qildi.
- Uaytning ta'kidlashicha, Hirn jangning tashkil etilishiga yordam berish o'rniga, jarayonga faqat to'siq bo'lib, soxta shov-shuv yaratmoqda.
- Dastlab 11 dekabrda Kardiffda o'tkazilishi rejalashtirilgan jang, promouterlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli bekor bo'lish xavfi ostida qolgan.
Jahon professional boksining og‘ir vazn toifasida uzoq yillardan beri kutilayotgan Tayson Fyuri hamda Entoni Joshua o‘rtasidagi britaniyalik gigantlar to‘qnashuvi atrofida navbatdagi katta janjal portladi. UFC va Zuffa Boxing rahbari Dana Uayt mazkur tarixiy jangni tashkil etishdagi to‘siqlar ortidan taniqli promouter, Matchroom Boxing rahbari Eddi Hirnni ayovsiz va keskin tanqid ostiga oldi. Uaytning ta’kidlashicha, jangning tashkil etilishiga ko‘maklashishi kerak bo‘lgan inson aslida jarayonga faqat xalaqit berib, soxta shov-shuv yaratish bilan band.
«Eddi Hirnchalik ko‘p bema’ni gapiradigan odamni hali uchratmaganman. Agar u haqiqatan ham ushbu to‘qnashuv haqida qayg‘urganida, jang allaqachon o‘tkazilgan bo‘lardi», — deya ta’kidladi Uayt. Avvalroq ikki superyulduzning bahsi 11 dekabr kuni Kardiffda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan edi, biroq Hirnning Dana Uayt loyihada ishtirok etishiga qarshilik ko‘rsatishi sababli asr jangi yana barbod bo‘lish xavfi ostida qoldi.
«Promouterlar janjali, 11 dekabr xavf ostida va Uaytning zarbasi»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
Dana Uaytning shov-shuvli bayonoti va Fyuri — Joshua qarama-qarshiligidan eng muhim faktlar:
Dana Uaytdan keskin ayblovlar: UFC rahbari Eddi Hirnni muntazam bema’ni gaplar tarqatishda va jang tashkiliy ishlariga xalaqit berishda aybladi;
«Bularning barchasi — sirk»: Uayt Hirnning mediadagi cheksiz intervyularini piar va foydasiz harakat deb atadi;
11 dekabrdagi Kardiff bahsi xavf ostida: Avvalroq Uelsda o‘tkazilishi kelishilgan reja tashkilotchilar o‘rtasidagi kelishmovchilik tufayli bekor qilinishi mumkin;
Hirnning Uaytga qarshiligi: Matchroom rahbari Dana Uayt va Zuffa Boxing tuzilmasining ushbu jangni tashkillashtirishda qatnashishini istamayapti;
3–4 kun ichida yakuniy qaror: Uayt yaqin kunlarda vaziyat bo‘yicha to‘liq ma’lumot berilishi va jang taqdiri rasman oydinlashishini ma’lum qildi.
Fyuri — Joshua jangi tashkilotchiligi: Dana Uayt pozitsiyasi va Eddi Hirn yondashuvi taqqosi
Boks dunyosidagi ikki yirik promouterlik kuchi o‘rtasidagi kelishmovchiliklar tasnifi:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Dana Uayt (UFC / Zuffa Boxing) pozitsiyasi
Eddi Hirn (Matchroom Boxing) pozitsiyasi
Jang tashkilotchiligidagi roli
To‘liq moliyalashtirish, tijorat va translyatsiyani tizimlashtirish
Jang ustidan yakkahokimlik va mutlaq nazoratni saqlab qolish
E’tiroz va asosiy da’vo
«Hirn yordam berish o‘rniga doim jangga to‘sqinlik qildi va sirk yaratdi»
Dana Uayt va Zuffa Boxing‘ning jang ustidan nazorat olishiga qarshilik
Moliyalashtirish modeli
«Jangga pul tik, chipta sot, TV huquqini sot va gapirishni to‘xtat»
An’anaviy boks promouterligi va mediadagi keng muhokamalar
Jang sanasi va manzili
11 dekabr, Kardiff (Agar kelishuvga erishilsa)
Tashkiliy jarayondagi nizo tufayli jang bekor bo‘lish yoqasida
Media strategiyasi
Aniq biznes harakatlari va tezkor yakuniy qaror
Ko‘plab matbuot intervyulari va uzoq muddatli bahslar
Professional boks ekspertizasi: Nega Uayt va Hirn to‘qnashuvi asr jangini barbod qilishi mumkin?
Xalqaro boks insayderlari, menejerlar va sport tahlilchilarining xulosalari:
«Boks va MMA menejmenti to‘qnashuvi»: Dana Uayt UFC'dagi qattiq vertikal boshqaruvni Zuffa Boxing orqali professional boksga olib kirmoqchi; Eddi Hirn va an’anaviy boks promouterlari esa buni o‘z monopoliyasiga ochiq tahdid deb biladi va nazoratni amerikalik magnatga topshirishni istamaydi;
Fyuri va Joshua uchun so‘nggi imkoniyat: Ikkala britaniyalik og‘ir vazn yulduzi o‘z karyerasining so‘nggi pallasida turibdi; agar 11 dekabrdagi Kardiff jangi tashkilotchilarning o‘zaro ginalari tufayli qoldirilsa, ushbu tarixiy jang hech qachon amalga oshmasligi va boks tarixidagi eng katta boy berilgan imkoniyat bo‘lib qolishi mumkin;
Hal qiluvchi 3–4 kunlik muhlat: Uaytning ommaviy bosim o‘tkazishi bejiz emas; bu Hirnni kompromissga majburlash uchun qo‘llanilgan so‘nggi psixologik usul bo‘lib, yaqin kunlarda yo rasmiy bitim imzolanadi, yoki jang rasman bekor qilingani e’lon qilinadi.
Sizningcha, Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangining muntazam kechiktirilishida Dana Uayt haqmi yoki Eddi Hirn? Ushbu superto‘qnashuv 11 dekabr kuni Kardiffda baribir bo‘lib o‘tadimi yoki promouterlarning manfaatlar to‘qnashuvi boks muxlislarini katta jangsiz qoldiradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va professional boks ortidagi ushbu olovli mojaro tahlilini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…