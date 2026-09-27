Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida

·57·Sport
Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC rahbari Dana Uayt, Tayson Fyuri va Entoni Joshua o'rtasidagi jangni tashkil etishga xalaqit berayotgani uchun promouter Eddi Hirnni keskin tanqid qildi.
  • Uaytning ta'kidlashicha, Hirn jangning tashkil etilishiga yordam berish o'rniga, jarayonga faqat to'siq bo'lib, soxta shov-shuv yaratmoqda.
  • Dastlab 11 dekabrda Kardiffda o'tkazilishi rejalashtirilgan jang, promouterlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli bekor bo'lish xavfi ostida qolgan.

Jahon professional boksining og‘ir vazn toifasida uzoq yillardan beri kutilayotgan Tayson Fyuri hamda Entoni Joshua o‘rtasidagi britaniyalik gigantlar to‘qnashuvi atrofida navbatdagi katta janjal portladi. UFC va Zuffa Boxing rahbari Dana Uayt mazkur tarixiy jangni tashkil etishdagi to‘siqlar ortidan taniqli promouter, Matchroom Boxing rahbari Eddi Hirnni ayovsiz va keskin tanqid ostiga oldi. Uaytning ta’kidlashicha, jangning tashkil etilishiga ko‘maklashishi kerak bo‘lgan inson aslida jarayonga faqat xalaqit berib, soxta shov-shuv yaratish bilan band.

«Eddi Hirnchalik ko‘p bema’ni gapiradigan odamni hali uchratmaganman. Agar u haqiqatan ham ushbu to‘qnashuv haqida qayg‘urganida, jang allaqachon o‘tkazilgan bo‘lardi», — deya ta’kidladi Uayt. Avvalroq ikki superyulduzning bahsi 11 dekabr kuni Kardiffda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan edi, biroq Hirnning Dana Uayt loyihada ishtirok etishiga qarshilik ko‘rsatishi sababli asr jangi yana barbod bo‘lish xavfi ostida qoldi.

«Promouterlar janjali, 11 dekabr xavf ostida va Uaytning zarbasi»: Mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

Dana Uaytning shov-shuvli bayonoti va Fyuri — Joshua qarama-qarshiligidan eng muhim faktlar:

  • Dana Uaytdan keskin ayblovlar: UFC rahbari Eddi Hirnni muntazam bema’ni gaplar tarqatishda va jang tashkiliy ishlariga xalaqit berishda aybladi;

  • «Bularning barchasi — sirk»: Uayt Hirnning mediadagi cheksiz intervyularini piar va foydasiz harakat deb atadi;

  • 11 dekabrdagi Kardiff bahsi xavf ostida: Avvalroq Uelsda o‘tkazilishi kelishilgan reja tashkilotchilar o‘rtasidagi kelishmovchilik tufayli bekor qilinishi mumkin;

  • Hirnning Uaytga qarshiligi: Matchroom rahbari Dana Uayt va Zuffa Boxing tuzilmasining ushbu jangni tashkillashtirishda qatnashishini istamayapti;

  • 3–4 kun ichida yakuniy qaror: Uayt yaqin kunlarda vaziyat bo‘yicha to‘liq ma’lumot berilishi va jang taqdiri rasman oydinlashishini ma’lum qildi.

Fyuri — Joshua jangi tashkilotchiligi: Dana Uayt pozitsiyasi va Eddi Hirn yondashuvi taqqosi

Boks dunyosidagi ikki yirik promouterlik kuchi o‘rtasidagi kelishmovchiliklar tasnifi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Dana Uayt (UFC / Zuffa Boxing) pozitsiyasi

Eddi Hirn (Matchroom Boxing) pozitsiyasi

Jang tashkilotchiligidagi roli

To‘liq moliyalashtirish, tijorat va translyatsiyani tizimlashtirish

Jang ustidan yakkahokimlik va mutlaq nazoratni saqlab qolish

E’tiroz va asosiy da’vo

«Hirn yordam berish o‘rniga doim jangga to‘sqinlik qildi va sirk yaratdi»

Dana Uayt va Zuffa Boxing‘ning jang ustidan nazorat olishiga qarshilik

Moliyalashtirish modeli

«Jangga pul tik, chipta sot, TV huquqini sot va gapirishni to‘xtat»

An’anaviy boks promouterligi va mediadagi keng muhokamalar

Jang sanasi va manzili

11 dekabr, Kardiff (Agar kelishuvga erishilsa)

Tashkiliy jarayondagi nizo tufayli jang bekor bo‘lish yoqasida

Media strategiyasi

Aniq biznes harakatlari va tezkor yakuniy qaror

Ko‘plab matbuot intervyulari va uzoq muddatli bahslar

Professional boks ekspertizasi: Nega Uayt va Hirn to‘qnashuvi asr jangini barbod qilishi mumkin?

Xalqaro boks insayderlari, menejerlar va sport tahlilchilarining xulosalari:

  • «Boks va MMA menejmenti to‘qnashuvi»: Dana Uayt UFC'dagi qattiq vertikal boshqaruvni Zuffa Boxing orqali professional boksga olib kirmoqchi; Eddi Hirn va an’anaviy boks promouterlari esa buni o‘z monopoliyasiga ochiq tahdid deb biladi va nazoratni amerikalik magnatga topshirishni istamaydi;

  • Fyuri va Joshua uchun so‘nggi imkoniyat: Ikkala britaniyalik og‘ir vazn yulduzi o‘z karyerasining so‘nggi pallasida turibdi; agar 11 dekabrdagi Kardiff jangi tashkilotchilarning o‘zaro ginalari tufayli qoldirilsa, ushbu tarixiy jang hech qachon amalga oshmasligi va boks tarixidagi eng katta boy berilgan imkoniyat bo‘lib qolishi mumkin;

  • Hal qiluvchi 3–4 kunlik muhlat: Uaytning ommaviy bosim o‘tkazishi bejiz emas; bu Hirnni kompromissga majburlash uchun qo‘llanilgan so‘nggi psixologik usul bo‘lib, yaqin kunlarda yo rasmiy bitim imzolanadi, yoki jang rasman bekor qilingani e’lon qilinadi.

Sizningcha, Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangining muntazam kechiktirilishida Dana Uayt haqmi yoki Eddi Hirn? Ushbu superto‘qnashuv 11 dekabr kuni Kardiffda baribir bo‘lib o‘tadimi yoki promouterlarning manfaatlar to‘qnashuvi boks muxlislarini katta jangsiz qoldiradimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va professional boks ortidagi ushbu olovli mojaro tahlilini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Tayson FyuriEntoni JoshuaDana UaytEddi Hirn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi14 sentabr 07:10Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:44Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?20 avgust 10:02«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi«Men jang qilmoqchiman!»: Xamzat Chimayev Dana Uaytga ochiq talab bilan chiqdi19 avgust 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi