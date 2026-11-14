Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan fikr bildirdi

1 daqiqa o'qish21
Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC rahbari Dana Uayt Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov o'rtasidagi mojaro uchun nafaqat sportchilar, balki turnir tashkilotchilari ham javobgar ekanini ta'kidladi.
  • Uaytning so'zlariga ko'ra, RAF turnirlarida xavfsizlik choralarining yetarli emasligi tufayli bunday mushtlashuvlar muntazam tus olmoqda.
  • UFC prezidenti sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar hech qachon foyda keltirmasligini va sport imijiga salbiy ta'sir qilishini qayd etdi.

UFC rahbari Dana Uayt mashhur jangchilar Merab Dvalishvili hamda Usman Nurmagomedov atrofidagi yuzaga kelgan mojaro va mushtlashuv uchun faqat sportchilarning o‘zi emas, balki turnir tashkilotchilari ham mas’ul ekaniga ishonch bildirdi. Uning fikricha, turnir mas’ullari bu kabi potensial to‘qnashuvlarni oldindan hisobga olishi kerak edi.

RAF turnirlari va xavfsizlik muammolari

FREAK.MMA akkauntining X ijtimoiy tarmog‘ida tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Dana Uayt bu kabi tartibsizliklar muntazam tus olib borayotganini tanqid qilgan.

«Xabibning butun jamoasi qayerga bormasin, odatda u yerda janjallar boshlanadi. Xamzat va boshqa yigitlar bilan ham xuddi shunday holat. RAF turnirlarida esa deyarli har bir musobaqada kimdir albatta mushtlashadi», — dedi UFC prezidenti.

Uaytning ta’kidlashicha, turnir vakillari bunday noxush holatlarning oldini olishni allaqachon o‘rganib olishlari kerak edi. Chunki oldin ham shunga o‘xshash bir nechta voqealar sodir bo‘lgan.

Mojaro tafsilotlari

Ma’lumotlar

Asosiy ishtirokchilar

Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov

Tanqid qilgan shaxs

UFC rahbari Dana Uayt

Asosiy ayblov

RAF turniri tashkilotchilarining xavfsizlikni ta’minlay olmagani

Baholash mezoni

Bu kabi mojarolar sport imijiga salbiy ta’sir qiladi

«Bu hech qachon foyda keltirmaydi»

Ko‘pchilik bu kabi mojarolar liga yoki turnir uchun qo‘shimcha piar va qiziqish uyg‘otishi mumkin deb hisoblasa-da, Dana Uayt bu fikrni keskin rad etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, sportdan tashqaridagi bunday mushtlashuvlar va kelishmovchiliklar hech qachon yaxshi natija bermaydi va hech kimga foyda keltirmaydi.

Ushbu holat aralash jang san’ati (MMA) olamida xavfsizlikni ta’minlash va sportchilarning ommaviy tadbirlardagi xulq-atvorini nazorat qilish masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

Sizningcha, bu kabi mojarolarning oldini olish uchun turnir tashkilotchilari qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari