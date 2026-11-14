Dana Uayt Usman Nurmagomedov va Merab Dvalishvili janjali yuzasidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC rahbari Dana Uayt Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov o'rtasidagi mojaro uchun nafaqat sportchilar, balki turnir tashkilotchilari ham javobgar ekanini ta'kidladi.
- Uaytning so'zlariga ko'ra, RAF turnirlarida xavfsizlik choralarining yetarli emasligi tufayli bunday mushtlashuvlar muntazam tus olmoqda.
- UFC prezidenti sportdan tashqaridagi bunday kelishmovchiliklar hech qachon foyda keltirmasligini va sport imijiga salbiy ta'sir qilishini qayd etdi.
UFC rahbari Dana Uayt mashhur jangchilar Merab Dvalishvili hamda Usman Nurmagomedov atrofidagi yuzaga kelgan mojaro va mushtlashuv uchun faqat sportchilarning o‘zi emas, balki turnir tashkilotchilari ham mas’ul ekaniga ishonch bildirdi. Uning fikricha, turnir mas’ullari bu kabi potensial to‘qnashuvlarni oldindan hisobga olishi kerak edi.
RAF turnirlari va xavfsizlik muammolari
FREAK.MMA akkauntining X ijtimoiy tarmog‘ida tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, Dana Uayt bu kabi tartibsizliklar muntazam tus olib borayotganini tanqid qilgan.
«Xabibning butun jamoasi qayerga bormasin, odatda u yerda janjallar boshlanadi. Xamzat va boshqa yigitlar bilan ham xuddi shunday holat. RAF turnirlarida esa deyarli har bir musobaqada kimdir albatta mushtlashadi», — dedi UFC prezidenti.
Uaytning ta’kidlashicha, turnir vakillari bunday noxush holatlarning oldini olishni allaqachon o‘rganib olishlari kerak edi. Chunki oldin ham shunga o‘xshash bir nechta voqealar sodir bo‘lgan.
Mojaro tafsilotlari
Ma’lumotlar
Asosiy ishtirokchilar
Merab Dvalishvili va Usman Nurmagomedov
Tanqid qilgan shaxs
UFC rahbari Dana Uayt
Asosiy ayblov
RAF turniri tashkilotchilarining xavfsizlikni ta’minlay olmagani
Baholash mezoni
Bu kabi mojarolar sport imijiga salbiy ta’sir qiladi
«Bu hech qachon foyda keltirmaydi»
Ko‘pchilik bu kabi mojarolar liga yoki turnir uchun qo‘shimcha piar va qiziqish uyg‘otishi mumkin deb hisoblasa-da, Dana Uayt bu fikrni keskin rad etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, sportdan tashqaridagi bunday mushtlashuvlar va kelishmovchiliklar hech qachon yaxshi natija bermaydi va hech kimga foyda keltirmaydi.
Ushbu holat aralash jang san’ati (MMA) olamida xavfsizlikni ta’minlash va sportchilarning ommaviy tadbirlardagi xulq-atvorini nazorat qilish masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
Sizningcha, bu kabi mojarolarning oldini olish uchun turnir tashkilotchilari qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…