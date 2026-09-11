Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?

·42·Sport
Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?

Iliya Topuriyaning oktagonga qaytishi kutilganidan ham yaqin bo‘lishi mumkin. UFC rahbari Dana Uayt ispaniyalik-gruzin jangchisining jang qilishga tayyor ekanini ma’lum qildi. Eng qizig‘i, promoushen rahbari Topuriya uchun ikki ehtimoliy raqibni ochiq aytdi: Jastin Geyji va Peddi Pimblett.

Topuriyaning keyingi jangi UFC muxlislari uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Sababi u faoliyatidagi eng og‘ir sinovlardan biri — Jastin Geyjiga qarshi jangdan keyin oktagonga qaytadi.

Biroq mag‘lubiyat uning rejalarini o‘zgartirib qo‘ygani yo‘q.

Aksincha, UFC rahbariyati Topuriyaning qaytishini intiqlik bilan kutmoqda.

Dana Uayt: «Topuriya jang qilishga tayyor»

Dana Uayt Topuriyaning hozirgi holati va uning keyingi jang ehtimollari haqida fikr bildirib, jangchining oktagonga qaytish uchun tayyor ekanini ta’kidladi.

«Topuriya jang qilishga tayyor, biz esa uning qaytishini intiqlik bilan kutyapmiz».

UFC rahbari shuningdek, Topuriyaning keyingi raqibi borasida ikki juda katta variantni tilga oldi.

Uning fikricha, Geyji bilan revansh ham, Pimblettga qarshi jang ham katta qiziqish uyg‘otishi mumkin.

«Geyji bilan ehtimoliy revansh — ajoyib jang bo‘ladi. Pimblettga qarshi jang esa — fantastik to‘qnashuv».

Dana Uaytning bu bayonoti Topuriyaning keyingi jangini yanada qiziqarli savolga aylantirdi: u avval Geyjidan qasos olishga harakat qiladimi yoki Pimblett bilan yangi super-jangga chiqadimi?

Topuriya uchun qiyin kechgan oxirgi jang

Topuriya so‘nggi marta 2026 yil iyun oyida oktagonga chiqqan.

UFC'ning Oq uyda o‘tkazilgan tarixiy turnirida u Jastin Geyjiga qarshi jang qildi. To‘qnashuv Topuriya uchun kutilgan natija bilan yakunlanmadi — ispaniyalik jangchi texnik nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi.

Bu natija Topuriyaning g‘alabalarga boy seriyasiga jiddiy zarba bo‘ldi.

Ammo endi e’tibor mag‘lubiyatning o‘ziga emas, uning undan keyin qanday qaytishiga qaratilmoqda.

Chunki katta jangchilar faoliyati ko‘pincha aynan shunday vaziyatlarda sinovdan o‘tadi.

G‘alaba paytida chempion bo‘lish oson.

Mag‘lubiyatdan keyin qayta tiklanish esa haqiqiy qahramonlik talab qiladi.

Geyjiga qarshi revansh — eng katta qasos imkoniyati

Topuriya uchun eng tabiiy variantlardan biri — Jastin Geyji bilan revansh.

Birinchi jangdagi mag‘lubiyatdan keyin Topuriyada o‘zini qayta isbotlash uchun kuchli motivatsiya paydo bo‘lishi tabiiy.

Agar revansh tashkil etilsa, bu oddiy navbatdagi UFC jangi emas, balki «ikkinchi imkoniyat» jangiga aylanadi.

Topuriya birinchi to‘qnashuvdagi xatolarini tahlil qilib, Geyjining uslubiga qarshi yangi reja ishlab chiqishi mumkin.

Geyji esa birinchi g‘alabadan keyin o‘z pozitsiyasini yana bir bor tasdiqlashga harakat qiladi.

Shuning uchun revansh ssenariysida bitta savol asosiy bo‘ladi:

Topuriya birinchi jangdagi natijani o‘zgartira oladimi?

Pimblett varianti esa butunlay boshqa hikoya

Dana Uayt tilga olgan ikkinchi variant — Peddi Pimblett.

Bu jangning jozibasi esa ikki jangchining uslubi va shaxsiyati bilan bog‘liq.

Topuriya — kuchli zarbalari, bosimi va hujumkorligi bilan tanilgan jangchi.

Pimblett esa oktagondagi o‘ziga xos harakatlari, xarakterli uslubi va katta auditoriyasi bilan UFC'ning eng mashhur jangchilaridan biriga aylangan.

Agar ikkisi o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, bu nafaqat sport nuqtayi nazaridan, balki media jihatdan ham ulkan voqeaga aylanishi mumkin.

Dana Uaytning «fantastik to‘qnashuv» degan ta’rifi ham aynan shu qiziqishni aks ettiradi.

Topuriya endi nima qiladi?

Hozircha Topuriyaning keyingi raqibi rasman aniqlangani yo‘q.

Ammo UFC rahbarining bayonotlari promoushenda uning qaytishi bo‘yicha jiddiy rejalar borligini ko‘rsatmoqda.

Oldinda esa ikki ehtimoliy ssenariy bor:

Variant

Nima uchun qiziq?

Jastin Geyjiga qarshi revansh

Mag‘lubiyat uchun qasos olish va o‘zini qayta isbotlash imkoniyati

Peddi Pimblettga qarshi jang

UFC'dagi eng katta media to‘qnashuvlardan biriga aylanishi mumkin

Har ikki ssenariy ham Topuriya uchun katta sinov.

Birinchi holatda u mag‘lub bo‘lgan raqibiga qarshi yana oktagonga chiqadi.

Ikkinchisida esa yangi va juda katta raqobat boshlanadi.

Eng muhimi — Topuriya hali sahnadan tushgani yo‘q

Jastin Geyjiga qarshi mag‘lubiyat Topuriya uchun faoliyatidagi og‘ir zarba bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Lekin UFC rahbariyatining so‘nggi bayonoti bitta muhim narsani ko‘rsatmoqda: Topuriyaning nomi hali ham promoushenning eng katta janglari rejasida turibdi.

Endi esa uning oldida yangi vazifa bor.

Oktagonga qaytish.

O‘zini qayta isbotlash.

Va, ehtimol, Geyjiga qarshi revanshda avvalgi mag‘lubiyatga javob berish.

Yoki Pimblett bilan UFC muxlislari uzoq vaqt eslab qoladigan yangi to‘qnashuvni yaratish.

Topuriyaning keyingi jangi shunchaki navbatdagi jang bo‘lmasligi aniq. Bu uning mag‘lubiyatdan keyingi qayta tug‘ilishini ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan yangi bob bo‘ladi.

Iliya TopuriyaDana UaytJastin GeyjiPeddi Pimblett
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiDeklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 13:50Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiManchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiBugun, 13:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52Anvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaAnvar Anvarov jahonning eng kuchli sakrovchilari bilan bir maydondaBugun, 11:08Rafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Markes Meksika terma jamoasining bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi