Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?
Iliya Topuriyaning oktagonga qaytishi kutilganidan ham yaqin bo‘lishi mumkin. UFC rahbari Dana Uayt ispaniyalik-gruzin jangchisining jang qilishga tayyor ekanini ma’lum qildi. Eng qizig‘i, promoushen rahbari Topuriya uchun ikki ehtimoliy raqibni ochiq aytdi: Jastin Geyji va Peddi Pimblett.
Topuriyaning keyingi jangi UFC muxlislari uchun alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Sababi u faoliyatidagi eng og‘ir sinovlardan biri — Jastin Geyjiga qarshi jangdan keyin oktagonga qaytadi.
Biroq mag‘lubiyat uning rejalarini o‘zgartirib qo‘ygani yo‘q.
Aksincha, UFC rahbariyati Topuriyaning qaytishini intiqlik bilan kutmoqda.
Dana Uayt: «Topuriya jang qilishga tayyor»
Dana Uayt Topuriyaning hozirgi holati va uning keyingi jang ehtimollari haqida fikr bildirib, jangchining oktagonga qaytish uchun tayyor ekanini ta’kidladi.
«Topuriya jang qilishga tayyor, biz esa uning qaytishini intiqlik bilan kutyapmiz».
UFC rahbari shuningdek, Topuriyaning keyingi raqibi borasida ikki juda katta variantni tilga oldi.
Uning fikricha, Geyji bilan revansh ham, Pimblettga qarshi jang ham katta qiziqish uyg‘otishi mumkin.
«Geyji bilan ehtimoliy revansh — ajoyib jang bo‘ladi. Pimblettga qarshi jang esa — fantastik to‘qnashuv».
Dana Uaytning bu bayonoti Topuriyaning keyingi jangini yanada qiziqarli savolga aylantirdi: u avval Geyjidan qasos olishga harakat qiladimi yoki Pimblett bilan yangi super-jangga chiqadimi?
Topuriya uchun qiyin kechgan oxirgi jang
Topuriya so‘nggi marta 2026 yil iyun oyida oktagonga chiqqan.
UFC'ning Oq uyda o‘tkazilgan tarixiy turnirida u Jastin Geyjiga qarshi jang qildi. To‘qnashuv Topuriya uchun kutilgan natija bilan yakunlanmadi — ispaniyalik jangchi texnik nokaut bilan mag‘lub bo‘ldi.
Bu natija Topuriyaning g‘alabalarga boy seriyasiga jiddiy zarba bo‘ldi.
Ammo endi e’tibor mag‘lubiyatning o‘ziga emas, uning undan keyin qanday qaytishiga qaratilmoqda.
Chunki katta jangchilar faoliyati ko‘pincha aynan shunday vaziyatlarda sinovdan o‘tadi.
G‘alaba paytida chempion bo‘lish oson.
Mag‘lubiyatdan keyin qayta tiklanish esa haqiqiy qahramonlik talab qiladi.
Geyjiga qarshi revansh — eng katta qasos imkoniyati
Topuriya uchun eng tabiiy variantlardan biri — Jastin Geyji bilan revansh.
Birinchi jangdagi mag‘lubiyatdan keyin Topuriyada o‘zini qayta isbotlash uchun kuchli motivatsiya paydo bo‘lishi tabiiy.
Agar revansh tashkil etilsa, bu oddiy navbatdagi UFC jangi emas, balki «ikkinchi imkoniyat» jangiga aylanadi.
Topuriya birinchi to‘qnashuvdagi xatolarini tahlil qilib, Geyjining uslubiga qarshi yangi reja ishlab chiqishi mumkin.
Geyji esa birinchi g‘alabadan keyin o‘z pozitsiyasini yana bir bor tasdiqlashga harakat qiladi.
Shuning uchun revansh ssenariysida bitta savol asosiy bo‘ladi:
Topuriya birinchi jangdagi natijani o‘zgartira oladimi?
Pimblett varianti esa butunlay boshqa hikoya
Dana Uayt tilga olgan ikkinchi variant — Peddi Pimblett.
Bu jangning jozibasi esa ikki jangchining uslubi va shaxsiyati bilan bog‘liq.
Topuriya — kuchli zarbalari, bosimi va hujumkorligi bilan tanilgan jangchi.
Pimblett esa oktagondagi o‘ziga xos harakatlari, xarakterli uslubi va katta auditoriyasi bilan UFC'ning eng mashhur jangchilaridan biriga aylangan.
Agar ikkisi o‘rtasidagi jang tashkil etilsa, bu nafaqat sport nuqtayi nazaridan, balki media jihatdan ham ulkan voqeaga aylanishi mumkin.
Dana Uaytning «fantastik to‘qnashuv» degan ta’rifi ham aynan shu qiziqishni aks ettiradi.
Topuriya endi nima qiladi?
Hozircha Topuriyaning keyingi raqibi rasman aniqlangani yo‘q.
Ammo UFC rahbarining bayonotlari promoushenda uning qaytishi bo‘yicha jiddiy rejalar borligini ko‘rsatmoqda.
Oldinda esa ikki ehtimoliy ssenariy bor:
Variant
Nima uchun qiziq?
Jastin Geyjiga qarshi revansh
Mag‘lubiyat uchun qasos olish va o‘zini qayta isbotlash imkoniyati
Peddi Pimblettga qarshi jang
UFC'dagi eng katta media to‘qnashuvlardan biriga aylanishi mumkin
Har ikki ssenariy ham Topuriya uchun katta sinov.
Birinchi holatda u mag‘lub bo‘lgan raqibiga qarshi yana oktagonga chiqadi.
Ikkinchisida esa yangi va juda katta raqobat boshlanadi.
Eng muhimi — Topuriya hali sahnadan tushgani yo‘q
Jastin Geyjiga qarshi mag‘lubiyat Topuriya uchun faoliyatidagi og‘ir zarba bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Lekin UFC rahbariyatining so‘nggi bayonoti bitta muhim narsani ko‘rsatmoqda: Topuriyaning nomi hali ham promoushenning eng katta janglari rejasida turibdi.
Endi esa uning oldida yangi vazifa bor.
Oktagonga qaytish.
O‘zini qayta isbotlash.
Va, ehtimol, Geyjiga qarshi revanshda avvalgi mag‘lubiyatga javob berish.
Yoki Pimblett bilan UFC muxlislari uzoq vaqt eslab qoladigan yangi to‘qnashuvni yaratish.
Topuriyaning keyingi jangi shunchaki navbatdagi jang bo‘lmasligi aniq. Bu uning mag‘lubiyatdan keyingi qayta tug‘ilishini ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan yangi bob bo‘ladi.
…