Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Frensis Ngannu, UFC'dan uch yil davomida qutulish uchun millionlab mablag' sarflaganini va Dana Uayt uning erkin bo'lishiga to'sqinlik qilishga uringanini aytib, Uaytning "yomon inson" degan aybloviga keskin javob qaytardi.
- Ngannu, Uaytning erkinlikka erishmasligi uchun qilgan harakatlari mag'lubiyat bilan yakunlanganini ta'kidladi.
Jahon yakkakurash olamida sport tarixidagi eng shov-shuvli va murosasiz mojarolardan biri yana qayta alanga oldi. Kamerunlik taniqli nokautchi, «Yirtqich» laqabi bilan tanilgan sobiq UFC og‘ir vazn chempioni Frensis Ngannu tashkilot prezidenti Dana Uaytning shaxsiy hujumlari va og‘ir ayblovlariga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Avvalroq Dana Uayt kamerunlik sportchini ochiqchasiga «yomon inson» deya ta’riflab, uning UFC tashkilotiga qaytish ehtimolini butunlay va qat’iyan inkor etgan edi.
Bunga javoban Ngannu o‘zining ijtimoiy tarmoqlari orqali promoushen rahbariga ochiq xat yo‘llab, Uaytning og‘riqli nuqtasiga zarba berdi: u uch yil davomida tashkilotdan qutulish uchun millionlab mablag‘ sarflagani, Uayt esa uning erkin bo‘lishiga to‘sqinlik qilish uchun har narsaga qo‘l urgani va yakunda baribir mag‘lub bo‘lganini yuziga soldi. Xo‘sh, 2023 yilda amaldagi chempion sifatida ligani tark etgan Ngannu va Uayt o‘rtasidagi adovat nima sababdan haligacha sovimayapti, kamerunlik yulduz erkinlikka erishish uchun qanday qurbonliklar bergan va may oyidagi muddatidan oldin g‘alabasidan so‘ng uning keyingi qadami qanday bo‘ladi?
«Sen mag‘lubiyatni tan olishga majbursan»: Ngannuning Dana Uaytga ochiq murojaati
Frensis Ngannu UFC prezidentining «yomon inson» degan aybloviga nihoyatda keskin javob qaytardi:
3 yillik og‘ir qarshilik: «Bu gaplarni men uch yildan ortiq vaqt davomida qutulishga uringan, advokatlar xizmati uchun katta mablag‘ sarflagan va ketish rejasini ishlab chiqqan odam aytmoqda», — deb yozdi kamerunlik sportchi;
Erkinlik to‘sig‘i va yengilish: «U esa men erkinlikka erishmasligim uchun qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi. Endi sen bu mag‘lubiyatni tan olishga majbursan. Buni endi o‘zgartirib bo‘lmaydi», — deya Uaytning rejalari chippakka chiqqanini ta’kidladi;
Shaxsiy nafrat va qasos: Mutaxassislar fikricha, Uaytning «qaytishiga yo‘l yo‘q» qabilidagi keskin bayonotlari aynan Ngannuning o‘z huquqlarini himoya qilib, UFC monopoliyasini yengib chiqqani bilan izohlanadi.
2023 yilgi tarixiy ketish: Kamarni tashlab ketgan yagona qirol
Ngannuning UFC bilan xayrlashuvi sport olamida haqiqiy pretsedent yaratgan edi:
Chempion maqomidagi erkinlik: 2023 yilda Frensis dunyoning eng yirik MMA promoushenini og‘ir vazn toifasining amaldagi chempioni maqomida, kamarini hech kimga yutqazmasdan tark etdi;
Shartnomaviy bo‘hron: Jarohatlar va uzoq davom etgan mojarolardan so‘ng shartnoma muddati tugadi hamda sportchi UFC'ning moliyaviy va erkinlikni cheklaydigan yangi shartlariga ko‘nmadi;
Boks va MMAdagi yangi sahifa: UFC cheklovlaridan qutulgan Ngannu ringda Tayson Fyuri va Entoni Joshua kabi boks yulduzlariga qarshi o‘nlab million dollarlik janglar o‘tkazib, moliyaviy mustaqillikka erishdi.
May oyidagi nokaut va Ngannuning bugungi qudrati
38 yoshli kamerunlik to‘purar oktagondagi kuchini yo‘qotmaganini amalda isbotladi:
Los-Anjelesdagi qaydnoma: Joriy yilning may oyida Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan nufuzli MVP MMA turnirida Ngannu yana qafasga ko‘tarildi;
Birinchi raunddagi qasos: U tajribali braziliyalik raqibi Filipe Linsni bahsning 1-raundidayoq dahshatli tarzda nokautga uchratib, o‘z reputatsiyasini yanada mustahkamladi;
To‘xtatib bo‘lmas maqom: Boks va aralash yakkakurashlar kesimida erkin agent sifatida qolgan «Yirtqich» UFC'siz ham dunyo sport sahnasida eng talabgir yulduzlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Frensis Ngannu va Dana Uayt o‘rtasidagi bu urush nafaqat shaxsiy adovat, balki sportchilarning o‘z huquqlari, moliyaviy erkinligi hamda yirik tashkilotlar yakkahokimligiga qarshi kurashi sifatida sport tarixi zarvaraqlariga muhrlanmoqda.
Sizningcha, Frensis Ngannuning o‘z vaqtida UFC chempioni bo‘la turib tashkilotdan ketishi to‘g‘ri qaror bo‘lganmi yoki u Dana Uayt bilan kelishib, oktagonda qolishi kerakmidi? Uaytning Ngannuni «yomon inson» deb atashi haqiqiy mag‘lubiyat alamidan dalolat beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shov-shuvli qarama-qarshilik tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…