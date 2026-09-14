Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi

·41·Sport
Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Frensis Ngannu, UFC'dan uch yil davomida qutulish uchun millionlab mablag' sarflaganini va Dana Uayt uning erkin bo'lishiga to'sqinlik qilishga uringanini aytib, Uaytning "yomon inson" degan aybloviga keskin javob qaytardi.
  • Ngannu, Uaytning erkinlikka erishmasligi uchun qilgan harakatlari mag'lubiyat bilan yakunlanganini ta'kidladi.

Jahon yakkakurash olamida sport tarixidagi eng shov-shuvli va murosasiz mojarolardan biri yana qayta alanga oldi. Kamerunlik taniqli nokautchi, «Yirtqich» laqabi bilan tanilgan sobiq UFC og‘ir vazn chempioni Frensis Ngannu tashkilot prezidenti Dana Uaytning shaxsiy hujumlari va og‘ir ayblovlariga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Avvalroq Dana Uayt kamerunlik sportchini ochiqchasiga «yomon inson» deya ta’riflab, uning UFC tashkilotiga qaytish ehtimolini butunlay va qat’iyan inkor etgan edi.

Bunga javoban Ngannu o‘zining ijtimoiy tarmoqlari orqali promoushen rahbariga ochiq xat yo‘llab, Uaytning og‘riqli nuqtasiga zarba berdi: u uch yil davomida tashkilotdan qutulish uchun millionlab mablag‘ sarflagani, Uayt esa uning erkin bo‘lishiga to‘sqinlik qilish uchun har narsaga qo‘l urgani va yakunda baribir mag‘lub bo‘lganini yuziga soldi. Xo‘sh, 2023 yilda amaldagi chempion sifatida ligani tark etgan Ngannu va Uayt o‘rtasidagi adovat nima sababdan haligacha sovimayapti, kamerunlik yulduz erkinlikka erishish uchun qanday qurbonliklar bergan va may oyidagi muddatidan oldin g‘alabasidan so‘ng uning keyingi qadami qanday bo‘ladi?

«Sen mag‘lubiyatni tan olishga majbursan»: Ngannuning Dana Uaytga ochiq murojaati

Frensis Ngannu UFC prezidentining «yomon inson» degan aybloviga nihoyatda keskin javob qaytardi:

  • 3 yillik og‘ir qarshilik: «Bu gaplarni men uch yildan ortiq vaqt davomida qutulishga uringan, advokatlar xizmati uchun katta mablag‘ sarflagan va ketish rejasini ishlab chiqqan odam aytmoqda», — deb yozdi kamerunlik sportchi;

  • Erkinlik to‘sig‘i va yengilish: «U esa men erkinlikka erishmasligim uchun qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi. Endi sen bu mag‘lubiyatni tan olishga majbursan. Buni endi o‘zgartirib bo‘lmaydi», — deya Uaytning rejalari chippakka chiqqanini ta’kidladi;

  • Shaxsiy nafrat va qasos: Mutaxassislar fikricha, Uaytning «qaytishiga yo‘l yo‘q» qabilidagi keskin bayonotlari aynan Ngannuning o‘z huquqlarini himoya qilib, UFC monopoliyasini yengib chiqqani bilan izohlanadi.

2023 yilgi tarixiy ketish: Kamarni tashlab ketgan yagona qirol

Ngannuning UFC bilan xayrlashuvi sport olamida haqiqiy pretsedent yaratgan edi:

  • Chempion maqomidagi erkinlik: 2023 yilda Frensis dunyoning eng yirik MMA promoushenini og‘ir vazn toifasining amaldagi chempioni maqomida, kamarini hech kimga yutqazmasdan tark etdi;

  • Shartnomaviy bo‘hron: Jarohatlar va uzoq davom etgan mojarolardan so‘ng shartnoma muddati tugadi hamda sportchi UFC'ning moliyaviy va erkinlikni cheklaydigan yangi shartlariga ko‘nmadi;

  • Boks va MMAdagi yangi sahifa: UFC cheklovlaridan qutulgan Ngannu ringda Tayson Fyuri va Entoni Joshua kabi boks yulduzlariga qarshi o‘nlab million dollarlik janglar o‘tkazib, moliyaviy mustaqillikka erishdi.

May oyidagi nokaut va Ngannuning bugungi qudrati

38 yoshli kamerunlik to‘purar oktagondagi kuchini yo‘qotmaganini amalda isbotladi:

  • Los-Anjelesdagi qaydnoma: Joriy yilning may oyida Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan nufuzli MVP MMA turnirida Ngannu yana qafasga ko‘tarildi;

  • Birinchi raunddagi qasos: U tajribali braziliyalik raqibi Filipe Linsni bahsning 1-raundidayoq dahshatli tarzda nokautga uchratib, o‘z reputatsiyasini yanada mustahkamladi;

  • To‘xtatib bo‘lmas maqom: Boks va aralash yakkakurashlar kesimida erkin agent sifatida qolgan «Yirtqich» UFC'siz ham dunyo sport sahnasida eng talabgir yulduzlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Frensis Ngannu va Dana Uayt o‘rtasidagi bu urush nafaqat shaxsiy adovat, balki sportchilarning o‘z huquqlari, moliyaviy erkinligi hamda yirik tashkilotlar yakkahokimligiga qarshi kurashi sifatida sport tarixi zarvaraqlariga muhrlanmoqda.

Sizningcha, Frensis Ngannuning o‘z vaqtida UFC chempioni bo‘la turib tashkilotdan ketishi to‘g‘ri qaror bo‘lganmi yoki u Dana Uayt bilan kelishib, oktagonda qolishi kerakmidi? Uaytning Ngannuni «yomon inson» deb atashi haqiqiy mag‘lubiyat alamidan dalolat beradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va MMA olamidagi ushbu shov-shuvli qarama-qarshilik tahlilini barcha yakkakurash ixlosmandlari hamda yaqinlaringizga ulashing!

Frensis NgannuDana UaytUFCMVP MMA turniri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev UFC rahbariyatining sukunati, boy berilayotgan kamar haqida ochiq gapirdiBugun, 07:09Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Maxachev: «Men ketganimdan keyin u chempion bo‘ladi!» — 77 kg vazn yangi qiroli kim bo‘ladi?Bugun, 07:071 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadi1 million dollarlik jang!: Sindarov yetakchi raqibini mag‘lub etdi, ammo g‘alaba tatimadiBugun, 06:59Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Flik «Levante» bilan dramatik bahsdan so‘ng nimada xato qilganini tan oldi...Bugun, 06:48Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngBugun, 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?