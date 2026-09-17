«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!

·36·Sport
«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dana Uaytning «Dana White's Contender Series» shousida to‘rt nafar jangchini tanlab olgani, ulardan biri Qirg‘izistonlik Akbar Abdullayev bo‘lib, u 19 soniyada raqibini nokautga uchratdi.
  • Mayton Pereyra, Igor Kavalkanti va Luis Ernandes ham UFC bilan shartnoma imzoladi.
  • Teyshon Uilyams esa ochkolar hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, shartnoma ololmadi.

Aralash jang san’ati (MMA) dunyosining eng nufuzli arenasi sanalmish Las-Vegasda navbatdagi tarixiy kecha bo‘lib o‘tdi. UFC prezidentining yangi iste’dodlarni tanlab olishga mo‘ljallangan mashhur Dana White's Contender Series (DWCS) 10-mavsumining oltinchi haftalik janglari mutlaq rekordlar va yorqin nokautlar bilan yakunlandi. Shou yakuniga ko‘ra, Dana Uayt oktagonda chinakam mahorat ko‘rsatgan to‘rt nafar jangchiga elita ligasi bilan orzu qilingan rasmiy shartnomani taqdim etdi. Tunning eng yorqin va shov-shuvli qahramoni esa Markaziy Osiyo, xususan Qirg‘iz Respublikasi vakili, hali faoliyatida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Akbar Abdullayev (14-0) bo‘ldi.

Yengil vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan qirg‘izistonlik nokautchi braziliyalik raqibi Ednilson Santosni atigi 19 soniya ichida shafqatsizlarcha qulatib, zaldagi barchani, shu jumladan Dana Uaytni ham o‘rnidan turib olqishlashga majbur qildi. Undan tashqari, 45 soniyalik nokaut qayd etgan Mayton Pereyra, 1-raunddayoq raqibini yanchib tashlagan Igor Kavalkanti va sabmishn evaziga zafar quchgan Luis Ernandes ham rasman UFC jangchisiga aylandi. Kechaning beshinchi g‘olibi Teyshon Uilyamsga esa ochkolar hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, Uayt tomonidan shartnoma berilmadi.

Xo‘sh, Akbar Abdullayevning 19 soniyalik rekordi UFC yengil vazn reytingiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, Dana Uayt beshinchi g‘olibni nega chetlab o‘tdi va yangi chaqirilgan to‘rtlik ligada qanday shov-shuv ko‘tara oladi?

«19 va 45 soniyalik dahshat»: DWCS 6-haftasining nokautlar xronikasi

Tun davomida muddatidan oldin qayd etilgan shiddatli natijalar:

  • Akbar Abdullayev (14-0) — 19 soniyalik triumf: Qirg‘izistonlik jangchi bahs bongi chalinishi bilan agressiv hujumga o‘tib, Ednilson Santosni atigi 19 soniya ichida yer tishlatdi va kechaning eng tezkor nokauti sohibiga aylandi;

  • Mayton Pereyra (9-3) — 45 soniyalik «o‘q zarba»: Yarim o‘rta vaznda Zivan Xantni ilk daqiqadayoq muddatidan oldin mag‘lub etgan Pereyra o‘zining beshafqat zarba kuchini namoyish etdi;

  • Igor Kavalkanti (14-2) — 1-raunddagi toza TKO: O‘rta vazn toifasida Oskar Ravelloni birinchi raundning 1:38 daqiqasida texnik nokautga uchratib, promoushen rahbariyati e’tiborini qozondi;

  • Luis Ernandes (8-0) — benuqson sabmishn: O‘rta vaznning yana bir yengilmas vakili ikkinchi raundning 1:01 daqiqasida Ugo Giyonni bo‘g‘ish usuliga solib, taslim bo‘lishga majbur qildi;

  • Shartnomasiz qolgan g‘olib: Teyshon Uilyams o‘z jangini g‘alaba bilan yakunlagan bo‘lsa-da, to‘liq 3 raundlik zerikarli himoyaviy jang sabab Dana Uayt unga shartnoma taklif qilmaslikka qaror qildi.

UFC rasmiy shartnomasiga ega bo‘lgan 4 nafar yangi yulduz

Dana Uayt tanlovi va ularning divizionlari:

  • Akbar Abdullayev (Qirg‘iziston, 14-0): Yengil vazn toifasiga (70 kg) kirib kelayotgan mag‘lubiyatsiz to‘xtatib bo‘lmas kuch sifatida baholanmoqda;

  • Mayton Pereyra (Braziliya, 9-3): Yarim o‘rta vaznda (77 kg) kuchli zarba va nokaut potensialiga ega jangchi;

  • Igor Kavalkanti (Braziliya, 14-2): O‘rta vazn (84 kg) elitasi safiga qo‘shilgan navbatdagi og‘ir zarbali universal sportchi;

  • Luis Ernandes (AQSH, 8-0): O‘rta vazn divizionining parterda kuchli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan greppling ustasi.

Markaziy Osiyo MMA maktabi: Abdullayevdan yangi era

Ushbu g‘alabaning mintaqamiz sporti uchun strategik ahamiyati:

  • Yengilmas rekord (14-0): Abdullayevning professional faoliyatidagi 14 ta bahsning barchasida g‘alaba qozonishi uning promoushenga tayyor top-da’vogar ekanini ko‘rsatmoqda;

  • Dana Uaytning shaxsiy e’tirofi: UFC rahbari odatda bunday tezkor va tomoshabop finish qayd etgan sportchilarni darhol katta raqamli kardlarga jalb qilishni yaxshi ko‘radi;

  • Kuchli divizion sinovi: Yengil vazn toifasi UFC'ning eng raqobatbardosh va yulduzlarga boy bo‘g‘ini bo‘lib, Abdullayevning kuchli o‘ntalik sari yurishi mintaqamiz muxlislari uchun katta voqea bo‘ladi.

Dana White's Contender Series arenasidagi ushbu 19 soniyalik nokaut va yangi imzolangan kelishuvlar Markaziy Osiyo jang san’ati maktabi jahonning eng katta sahnasida tengsiz ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, 19 soniyada dahshatli nokaut qayd etgan Akbar Abdullayev UFC'ning qaynoq yengil vazn toifasida tez orada chempionlik kamariga asosiy da’vogarga aylana oladimi? Dana Uaytning ochkolar hisobida yutgan jangchiga shartnoma bermay, faqat muddatidan oldin yutganlarni tanlashi to‘g‘ri qarormi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamiz MMA olamidagi ushbu quvonchli tarixiy yutuq sharhini barcha jang san’ati ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Akbar AbdullayevDana Uayts Kontender SeriyesUFCMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Bugun, 08:58Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaBugun, 08:47«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdiBugun, 08:41Messidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdiMessidan gol+pas: «Inter Mayami» tarixiy Campeones Cup sovrinini qo‘lga kiritdiBugun, 08:38Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiBugun, 06:25Behruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBehruz Karimov debyut golini urdi:«Lugano» raqibini 4:1 hisobida tor-mor etdiBugun, 06:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda