«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dana Uaytning «Dana White's Contender Series» shousida to‘rt nafar jangchini tanlab olgani, ulardan biri Qirg‘izistonlik Akbar Abdullayev bo‘lib, u 19 soniyada raqibini nokautga uchratdi.
- Mayton Pereyra, Igor Kavalkanti va Luis Ernandes ham UFC bilan shartnoma imzoladi.
- Teyshon Uilyams esa ochkolar hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, shartnoma ololmadi.
Aralash jang san’ati (MMA) dunyosining eng nufuzli arenasi sanalmish Las-Vegasda navbatdagi tarixiy kecha bo‘lib o‘tdi. UFC prezidentining yangi iste’dodlarni tanlab olishga mo‘ljallangan mashhur Dana White's Contender Series (DWCS) 10-mavsumining oltinchi haftalik janglari mutlaq rekordlar va yorqin nokautlar bilan yakunlandi. Shou yakuniga ko‘ra, Dana Uayt oktagonda chinakam mahorat ko‘rsatgan to‘rt nafar jangchiga elita ligasi bilan orzu qilingan rasmiy shartnomani taqdim etdi. Tunning eng yorqin va shov-shuvli qahramoni esa Markaziy Osiyo, xususan Qirg‘iz Respublikasi vakili, hali faoliyatida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Akbar Abdullayev (14-0) bo‘ldi.
Yengil vazn toifasida oktagonga ko‘tarilgan qirg‘izistonlik nokautchi braziliyalik raqibi Ednilson Santosni atigi 19 soniya ichida shafqatsizlarcha qulatib, zaldagi barchani, shu jumladan Dana Uaytni ham o‘rnidan turib olqishlashga majbur qildi. Undan tashqari, 45 soniyalik nokaut qayd etgan Mayton Pereyra, 1-raunddayoq raqibini yanchib tashlagan Igor Kavalkanti va sabmishn evaziga zafar quchgan Luis Ernandes ham rasman UFC jangchisiga aylandi. Kechaning beshinchi g‘olibi Teyshon Uilyamsga esa ochkolar hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, Uayt tomonidan shartnoma berilmadi.
Xo‘sh, Akbar Abdullayevning 19 soniyalik rekordi UFC yengil vazn reytingiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, Dana Uayt beshinchi g‘olibni nega chetlab o‘tdi va yangi chaqirilgan to‘rtlik ligada qanday shov-shuv ko‘tara oladi?
«19 va 45 soniyalik dahshat»: DWCS 6-haftasining nokautlar xronikasi
Tun davomida muddatidan oldin qayd etilgan shiddatli natijalar:
Akbar Abdullayev (14-0) — 19 soniyalik triumf: Qirg‘izistonlik jangchi bahs bongi chalinishi bilan agressiv hujumga o‘tib, Ednilson Santosni atigi 19 soniya ichida yer tishlatdi va kechaning eng tezkor nokauti sohibiga aylandi;
Mayton Pereyra (9-3) — 45 soniyalik «o‘q zarba»: Yarim o‘rta vaznda Zivan Xantni ilk daqiqadayoq muddatidan oldin mag‘lub etgan Pereyra o‘zining beshafqat zarba kuchini namoyish etdi;
Igor Kavalkanti (14-2) — 1-raunddagi toza TKO: O‘rta vazn toifasida Oskar Ravelloni birinchi raundning 1:38 daqiqasida texnik nokautga uchratib, promoushen rahbariyati e’tiborini qozondi;
Luis Ernandes (8-0) — benuqson sabmishn: O‘rta vaznning yana bir yengilmas vakili ikkinchi raundning 1:01 daqiqasida Ugo Giyonni bo‘g‘ish usuliga solib, taslim bo‘lishga majbur qildi;
Shartnomasiz qolgan g‘olib: Teyshon Uilyams o‘z jangini g‘alaba bilan yakunlagan bo‘lsa-da, to‘liq 3 raundlik zerikarli himoyaviy jang sabab Dana Uayt unga shartnoma taklif qilmaslikka qaror qildi.
UFC rasmiy shartnomasiga ega bo‘lgan 4 nafar yangi yulduz
Dana Uayt tanlovi va ularning divizionlari:
Akbar Abdullayev (Qirg‘iziston, 14-0): Yengil vazn toifasiga (70 kg) kirib kelayotgan mag‘lubiyatsiz to‘xtatib bo‘lmas kuch sifatida baholanmoqda;
Mayton Pereyra (Braziliya, 9-3): Yarim o‘rta vaznda (77 kg) kuchli zarba va nokaut potensialiga ega jangchi;
Igor Kavalkanti (Braziliya, 14-2): O‘rta vazn (84 kg) elitasi safiga qo‘shilgan navbatdagi og‘ir zarbali universal sportchi;
Luis Ernandes (AQSH, 8-0): O‘rta vazn divizionining parterda kuchli va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan greppling ustasi.
Markaziy Osiyo MMA maktabi: Abdullayevdan yangi era
Ushbu g‘alabaning mintaqamiz sporti uchun strategik ahamiyati:
Yengilmas rekord (14-0): Abdullayevning professional faoliyatidagi 14 ta bahsning barchasida g‘alaba qozonishi uning promoushenga tayyor top-da’vogar ekanini ko‘rsatmoqda;
Dana Uaytning shaxsiy e’tirofi: UFC rahbari odatda bunday tezkor va tomoshabop finish qayd etgan sportchilarni darhol katta raqamli kardlarga jalb qilishni yaxshi ko‘radi;
Kuchli divizion sinovi: Yengil vazn toifasi UFC'ning eng raqobatbardosh va yulduzlarga boy bo‘g‘ini bo‘lib, Abdullayevning kuchli o‘ntalik sari yurishi mintaqamiz muxlislari uchun katta voqea bo‘ladi.
Dana White's Contender Series arenasidagi ushbu 19 soniyalik nokaut va yangi imzolangan kelishuvlar Markaziy Osiyo jang san’ati maktabi jahonning eng katta sahnasida tengsiz ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, 19 soniyada dahshatli nokaut qayd etgan Akbar Abdullayev UFC'ning qaynoq yengil vazn toifasida tez orada chempionlik kamariga asosiy da’vogarga aylana oladimi? Dana Uaytning ochkolar hisobida yutgan jangchiga shartnoma bermay, faqat muddatidan oldin yutganlarni tanlashi to‘g‘ri qarormi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamiz MMA olamidagi ushbu quvonchli tarixiy yutuq sharhini barcha jang san’ati ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…