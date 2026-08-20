Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?
UFC rahbari Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi uchun aniq sana va raqibni ma'lum qilmadi. Chimayevning nomi 24 oktyabr kuni Abu-Dabida o'tkaziladigan UFC 333 turniri uchun muhokama qilinmoqda, ammo uning ushbu karddagi ishtiroki rasman tasdiqlanmagan. Chimayev may oyida UFC 328 turnirida Shon Striklendga hakamlarning ayri qarori bilan yutqazgan va chempionlik kamaridan mahrum bo'lgan.
UFC rahbari Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi qachon bo‘lishi haqidagi savolga aniq sana aytmadi. Uning so‘zlariga qaraganda, Chimayevning nomi bo‘lajak janglar muhokamasida doim ko‘rib chiqiladi, ammo hozircha uning keyingi raqibi yoki qaytish sanasi rasman ma’lum qilinmagan.
Xamzat Chimayevning qaytishi yana noaniq qoldi
Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi bo‘yicha aniqlik kiritishdan qochdi. UFC rahbari sobiq chempionning nomi UFC 333 uchun muhokama qilinayotganini tasdiqladi, ammo hozircha na raqib, na jang rasman belgilangan.
Chimayev esa jangga tayyor ekanini ochiq bildirib, Dana Uaytga murojaat qildi. U may oyida UFC 328 turnirida Shon Striklendga yaqin kechgan jangda hakamlarning ayri qarori bilan yutqazib, o‘rta vazn chempionlik kamaridan mahrum bo‘lgan edi.
Chimayev oktyabrda oktagonga chiqadimi?
Hozircha eng ko‘p muhokama qilinayotgan variant — 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turniri. Biroq Uaytning bayonotidan kelib chiqsak, Chimayevning ushbu kardda qatnashishi hali kafolatlanmagan.
«Men buni ko‘rmadim. Ha, albatta, janglar haqida gap ketganda, uning nomzodi doimo muhokama qilinadi. Xuddi butun ro‘yxatdagi jangchilar kabi. Ideal dunyoda har bir jangchi yiliga uchta jang o‘tkazishi kerak».
UFC 333 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi Etihad Arena'da o‘tkazilishi rasman belgilangan. Turnirning asosiy qismida Aleksandr Volkanovski — Movsar Yevloyev hamda Petr Yan — Merab Dvalishvili chempionlik bahslari e’lon qilingan.
Striklend bilan revansh masalasi ochiq
Chimayev chempionlik kamarini qaytarib olish uchun Shon Striklend bilan revansh o‘tkazish istagini bildirgan. Ammo amaldagi chempionning tiklanish jarayoni va UFC 333 dasturining shakllanayotganini hisobga olsak, oktyabr oyidagi turnirda aynan shu revansh bo‘lishi hozircha tasdiqlanmagan.
Shuning uchun Chimayev muxlislari hali kutishga majbur: u Abu-Dabida oktagonga qaytishi mumkin, ammo Dana Uayt hozircha bu borada rasmiy va’da bermadi.
Masala
Hozirgi holat
Chimayevning navbatdagi jangi
Rasman e’lon qilinmagan
UFC 333
24 oktyabr, Abu-Dabi
Ehtimoliy ishtirok
Muhokama qilinmoqda
Revansh istagi
Shon Striklendga qarshi
Dana Uaytning javobi
Aniq sana va raqib aytilmadi
Endi asosiy savol — Chimayev kimga qarshi qaytishi mumkin?
Chimayev jang qilish istagini yashirmayapti, UFC rahbariyati esa uning nomzodini ko‘rib chiqmoqda. Ammo hozircha barcha savollarga javob berilmagan.
Agar UFC 333 uchun Chimayevga jang belgilansa, bu oktyabr oyidagi Abu-Dabi turnirining eng katta voqealaridan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Xamzat Chimayevga darhol Shon Striklend bilan revansh berish kerakmi yoki avval boshqa raqib bilan jang o‘tkazishi lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda UFC muxlislari bilan ulashing.
…