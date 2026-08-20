Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?

·16·Sport
Dana Uayt Chimayevning qachon qaytishi haqidagi savolga qanday javob berdi?
Qisqacha

UFC rahbari Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi uchun aniq sana va raqibni ma'lum qilmadi. Chimayevning nomi 24 oktyabr kuni Abu-Dabida o'tkaziladigan UFC 333 turniri uchun muhokama qilinmoqda, ammo uning ushbu karddagi ishtiroki rasman tasdiqlanmagan. Chimayev may oyida UFC 328 turnirida Shon Striklendga hakamlarning ayri qarori bilan yutqazgan va chempionlik kamaridan mahrum bo'lgan.

UFC rahbari Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi qachon bo‘lishi haqidagi savolga aniq sana aytmadi. Uning so‘zlariga qaraganda, Chimayevning nomi bo‘lajak janglar muhokamasida doim ko‘rib chiqiladi, ammo hozircha uning keyingi raqibi yoki qaytish sanasi rasman ma’lum qilinmagan.

Xamzat Chimayevning qaytishi yana noaniq qoldi

Dana Uayt Xamzat Chimayevning navbatdagi jangi bo‘yicha aniqlik kiritishdan qochdi. UFC rahbari sobiq chempionning nomi UFC 333 uchun muhokama qilinayotganini tasdiqladi, ammo hozircha na raqib, na jang rasman belgilangan.

Chimayev esa jangga tayyor ekanini ochiq bildirib, Dana Uaytga murojaat qildi. U may oyida UFC 328 turnirida Shon Striklendga yaqin kechgan jangda hakamlarning ayri qarori bilan yutqazib, o‘rta vazn chempionlik kamaridan mahrum bo‘lgan edi.

Chimayev oktyabrda oktagonga chiqadimi?

Hozircha eng ko‘p muhokama qilinayotgan variant — 24 oktyabr kuni Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan UFC 333 turniri. Biroq Uaytning bayonotidan kelib chiqsak, Chimayevning ushbu kardda qatnashishi hali kafolatlanmagan.

«Men buni ko‘rmadim. Ha, albatta, janglar haqida gap ketganda, uning nomzodi doimo muhokama qilinadi. Xuddi butun ro‘yxatdagi jangchilar kabi. Ideal dunyoda har bir jangchi yiliga uchta jang o‘tkazishi kerak».

UFC 333 24 oktyabr kuni Abu-Dabidagi Etihad Arena'da o‘tkazilishi rasman belgilangan. Turnirning asosiy qismida Aleksandr Volkanovski — Movsar Yevloyev hamda Petr Yan — Merab Dvalishvili chempionlik bahslari e’lon qilingan.

Striklend bilan revansh masalasi ochiq

Chimayev chempionlik kamarini qaytarib olish uchun Shon Striklend bilan revansh o‘tkazish istagini bildirgan. Ammo amaldagi chempionning tiklanish jarayoni va UFC 333 dasturining shakllanayotganini hisobga olsak, oktyabr oyidagi turnirda aynan shu revansh bo‘lishi hozircha tasdiqlanmagan.

Shuning uchun Chimayev muxlislari hali kutishga majbur: u Abu-Dabida oktagonga qaytishi mumkin, ammo Dana Uayt hozircha bu borada rasmiy va’da bermadi.

Masala

Hozirgi holat

Chimayevning navbatdagi jangi

Rasman e’lon qilinmagan

UFC 333

24 oktyabr, Abu-Dabi

Ehtimoliy ishtirok

Muhokama qilinmoqda

Revansh istagi

Shon Striklendga qarshi

Dana Uaytning javobi

Aniq sana va raqib aytilmadi

Endi asosiy savol — Chimayev kimga qarshi qaytishi mumkin?

Chimayev jang qilish istagini yashirmayapti, UFC rahbariyati esa uning nomzodini ko‘rib chiqmoqda. Ammo hozircha barcha savollarga javob berilmagan.

Agar UFC 333 uchun Chimayevga jang belgilansa, bu oktyabr oyidagi Abu-Dabi turnirining eng katta voqealaridan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Xamzat Chimayevga darhol Shon Striklend bilan revansh berish kerakmi yoki avval boshqa raqib bilan jang o‘tkazishi lozimmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlarda UFC muxlislari bilan ulashing.

Dana WhiteKhamzat ChimaevUFCAbu DhabiSean Strickland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiMaxachevga qarshi jang: Karlos Prates UFC bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 10:07«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldi«Al-Qodisiya» 61 million yevroga Tijani Reyndersni sotib oldiBugun, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi