O‘zbekiston va Ozarbayjonda o‘tadigan U-20 Jahon chempionati rasmiy brendi taqdim etildi

·72·Sport
O‘zbekiston va Ozarbayjonda o‘tadigan U-20 Jahon chempionati rasmiy brendi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA 2027 yilda O‘zbekiston va Ozarbayjonda bo‘lib o‘tadigan U-20 Jahon chempionatining rasmiy brendi va emblemasini taqdim etdi.
  • Ushbu musobaqa FIFA tarixida ilk bor ikki davlat tomonidan birgalikda mezbonlik qilinadi va ilk U-20 Jahon chempionatining 50 yilligi hamda 25-yubiley mundial sifatida nishonlanadi.

Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) 2027 yilda O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatining (FIFA U-20 World Cup 2027) rasmiy brendi va emblemasini oshkor qildi.

Maxsus ishlab chiqilgan vizual qiyofa har ikki mezbon qardosh mamlakatning betakror milliy madaniyati, qadimiy an’analari hamda millionlab yosh muxlislarning shijoatli kayfiyatini o‘z ichiga olgan.

«U Shape The Game»: Turnirning rasmiy shiori

Musobaqa uchun tanlangan rasmiy shior — «U Shape The Game» («Sen o‘yinni shakllantirasan / O‘yinni siz yaratasiz») deb nomlandi:

  • Shiorning mazmuni: Mazkur chaqiriq bevosita yosh iqtidorlar va muxlislar auditoriyasiga qaratilgan;

  • Kelajak poydevori: FIFA yoshlar o‘rtasidagi mundialni nafaqat sport bellashuvi, balki yangi yulduzlarning kashf etilishi, yoshlar o‘rtasida yangi do‘stlik ko‘priklarini qurish va zamonaviy futbol taraqqiyotiga hissa qo‘shish uchun ulkan maydon deb hisoblaydi.

Vizual konsepsiya: Milliy mozaikalar va «U» ramzi

Brendning grafik elementlari milliy meros va zamonaviy trendlarni o‘zida birlashtirgan:

  • Tarixiy meros va mozaika naqshlari: Dizaynning asosiy g‘oyasi O‘zbekiston va Ozarbayjonning tarixiy obidalaridagi milliy koshinlar, an’anaviy plitka va mozaika naqshlaridan ilhomlanib yaratildi;

  • Markaziy «U» harfi: Rasmiy logotip markazidan dinamik shakldagi «U» harfi joy olgan. U ham musobaqa formatini (U-20), ham ingliz tilidagi «You» (Sen) murojaatini anglatib, yosh futbolchilarning futbol kelajagini belgilash qudratini ifodalaydi;

  • Ranglar uyg‘unligi: Brend palitrasi yorqin va jonli tuslar — biryuza (firuza), yashil, siyohrang hamda qizil ranglarning dinamik gradiyentlari bilan boyitilgan bo‘lib, ikki davlatni yagona turnir atrofida jipslashtirishni nazarda tutadi.

Tarixiy 25-yubiley mundial: Muhim faktlar

2027 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati bir qator tarixiy voqealar bilan esda qoladi:

  • Birgalikdagi mezbonlik: FIFA tarixida ilk marta yoshlar o‘rtasidagi mundial bir vaqtning o‘zida ikki davlat — O‘zbekiston va Ozarbayjonda tashkil etiladi;

  • 50 yillik katta sana: 2027 yilda yoshlar o‘rtasidagi ilk Jahon chempionati o‘tkazilganiga roppa-rosa 50 yil to‘ladi va ushbu 25-musobaqa mazkur oltin to‘yga bag‘ishlanadi;

  • 24 ta terma jamoa: Turnirda qit’alar saralashidan o‘tgan 24 ta eng kuchli milliy terma jamoa ishtirok etadi;

  • O‘tkazilish vaqti: FIFA rasmiy taqvimiga muvofiq, bahslar 2027 yilning may–iyun oylari davomida o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda.

FIFA U-20 Jahon chempionati 2027O‘zbekiston va OzarbayjonU Shape The GameFutbol brendi va emblema
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarJanni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalar30 sentabr 18:58FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiFIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdi19 sentabr 12:51Nike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdiNike bilan xayrlashuv: Mbappe Shveysariyaning ON brendi bilan sensatsion shartnoma tuzdi18 sentabr 21:00Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?6 avgust 17:59Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?27 avgust 21:12Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi14 avgust 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...