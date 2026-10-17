O‘zbekiston va Ozarbayjonda o‘tadigan U-20 Jahon chempionati rasmiy brendi taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA 2027 yilda O‘zbekiston va Ozarbayjonda bo‘lib o‘tadigan U-20 Jahon chempionatining rasmiy brendi va emblemasini taqdim etdi.
- Ushbu musobaqa FIFA tarixida ilk bor ikki davlat tomonidan birgalikda mezbonlik qilinadi va ilk U-20 Jahon chempionatining 50 yilligi hamda 25-yubiley mundial sifatida nishonlanadi.
Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) 2027 yilda O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatining (FIFA U-20 World Cup 2027) rasmiy brendi va emblemasini oshkor qildi.
Maxsus ishlab chiqilgan vizual qiyofa har ikki mezbon qardosh mamlakatning betakror milliy madaniyati, qadimiy an’analari hamda millionlab yosh muxlislarning shijoatli kayfiyatini o‘z ichiga olgan.
«U Shape The Game»: Turnirning rasmiy shiori
Musobaqa uchun tanlangan rasmiy shior — «U Shape The Game» («Sen o‘yinni shakllantirasan / O‘yinni siz yaratasiz») deb nomlandi:
Shiorning mazmuni: Mazkur chaqiriq bevosita yosh iqtidorlar va muxlislar auditoriyasiga qaratilgan;
Kelajak poydevori: FIFA yoshlar o‘rtasidagi mundialni nafaqat sport bellashuvi, balki yangi yulduzlarning kashf etilishi, yoshlar o‘rtasida yangi do‘stlik ko‘priklarini qurish va zamonaviy futbol taraqqiyotiga hissa qo‘shish uchun ulkan maydon deb hisoblaydi.
Vizual konsepsiya: Milliy mozaikalar va «U» ramzi
Brendning grafik elementlari milliy meros va zamonaviy trendlarni o‘zida birlashtirgan:
Tarixiy meros va mozaika naqshlari: Dizaynning asosiy g‘oyasi O‘zbekiston va Ozarbayjonning tarixiy obidalaridagi milliy koshinlar, an’anaviy plitka va mozaika naqshlaridan ilhomlanib yaratildi;
Markaziy «U» harfi: Rasmiy logotip markazidan dinamik shakldagi «U» harfi joy olgan. U ham musobaqa formatini (U-20), ham ingliz tilidagi «You» (Sen) murojaatini anglatib, yosh futbolchilarning futbol kelajagini belgilash qudratini ifodalaydi;
Ranglar uyg‘unligi: Brend palitrasi yorqin va jonli tuslar — biryuza (firuza), yashil, siyohrang hamda qizil ranglarning dinamik gradiyentlari bilan boyitilgan bo‘lib, ikki davlatni yagona turnir atrofida jipslashtirishni nazarda tutadi.
Tarixiy 25-yubiley mundial: Muhim faktlar
2027 yilgi yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati bir qator tarixiy voqealar bilan esda qoladi:
Birgalikdagi mezbonlik: FIFA tarixida ilk marta yoshlar o‘rtasidagi mundial bir vaqtning o‘zida ikki davlat — O‘zbekiston va Ozarbayjonda tashkil etiladi;
50 yillik katta sana: 2027 yilda yoshlar o‘rtasidagi ilk Jahon chempionati o‘tkazilganiga roppa-rosa 50 yil to‘ladi va ushbu 25-musobaqa mazkur oltin to‘yga bag‘ishlanadi;
24 ta terma jamoa: Turnirda qit’alar saralashidan o‘tgan 24 ta eng kuchli milliy terma jamoa ishtirok etadi;
O‘tkazilish vaqti: FIFA rasmiy taqvimiga muvofiq, bahslar 2027 yilning may–iyun oylari davomida o‘tkazilishi rejalashtirilmoqda.
Izohlar 0
…