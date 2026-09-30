Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 sentyabr kuni FIFA rahbari Janni Infantinoni qabul qilib, O‘zbekiston va Ozarbayjonda 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini o‘tkazish hamda Toshkentda FIFAning mintaqaviy vakolatxonasini ochish masalalarini muhokama qildi.
- FIFA Kengashi 2025 yil oktyabr oyida 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini O‘zbekiston va Ozarbayjonda birgalikda o‘tkazish haqida qaror qabul qilgan bo‘lib, O‘zbekiston ushbu musobaqaga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
O‘zbekiston futbolida xalqaro hamkorlikning yangi bosqichi muhokama qilindi. 30 sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev FIFA rahbari Janni Infantinoni qabul qildi. Uchrashuvda O‘zbekiston va Ozarbayjonda 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini yuqori darajada o‘tkazish, shuningdek, mamlakatda FIFAning mintaqaviy vakolatxonasini ochish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.
Bu muloqot O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim xalqaro voqea sifatida qayd etildi.
Asosiy mavzu — U-20 jahon chempionati
Uchrashuvning markazida yoshlar o‘rtasidagi futbol bo‘yicha jahon chempionati turdi.
FIFA Kengashi 2025 yil oktyabr oyida 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini O‘zbekiston va Ozarbayjonda birgalikda o‘tkazish haqida qaror qabul qilgan. O‘zbekiston tomonidan musobaqaga tayyorgarlik ishlari uchun maxsus tashkiliy chora-tadbirlar dasturi ham tasdiqlangan.
FIFA ham O‘zbekistonda o‘tkazilgan FIFA Series 2026 musobaqasini 2027 yilgi U-20 jahon chempionati oldidan muhim tashkiliy tayyorgarlik bosqichi sifatida baholagan.
FIFA bilan hamkorlik yanada kengayadi
Suhbat davomida futbolni, ayniqsa, yoshlar orasida ommalashtirishga qaratilgan qo‘shma dasturlarni rivojlantirish masalalari ham muhokama qilindi.
Shuningdek, futbolni tashkil etish va boshqarish tizimini takomillashtirish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning salohiyatini rivojlantirish masalalariga e’tibor qaratildi.
Murabbiylar, hakamlar, menejerlar, sport shifokorlari va texnik mutaxassislarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash bo‘yicha hamkorlikni kengaytirish rejalari ham ko‘rib chiqildi.
Toshkentda FIFA vakolatxonasi ochiladimi?
Uchrashuvdagi yana bir muhim masala — Toshkent shahrida FIFAning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun mintaqaviy vakolatxonasini ochish jarayonini jadallashtirish bo‘ldi.
Bu g‘oya avval ham O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi muzokaralarda ko‘tarilgan. 2025 yil sentyabr oyidagi uchrashuvda ham Toshkentda Markaziy Osiyo uchun FIFA mintaqaviy ofisi ochilishi masalasi muhokama qilingan edi.
Endi ushbu yo‘nalishdagi ishlarni tezlashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.
O‘zbekistonda FIFA turnirlari ko‘payishi mumkin
Muloqotda O‘zbekistonda FIFAning yirik turnirlari va tadbirlarini tashkil etish masalasi ham muhokama qilindi.
So‘nggi yillarda mamlakat xalqaro futbol musobaqalarini qabul qilish bo‘yicha tajribasini kengaytirmoqda. 2024 yilda O‘zbekiston birinchi marta FIFA futzal bo‘yicha jahon chempionatiga mezbonlik qildi. 2026 yilgi FIFA Series esa mamlakatning yirik futbol tadbirlarini tashkil etish salohiyatini yana bir bor namoyish etuvchi musobaqa sifatida baholandi.
Endilikda e’tiborning katta qismi 2027 yildagi U-20 jahon chempionatiga qaratilmoqda.
O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi muloqotning yangi bosqichi nafaqat yirik musobaqalarni qabul qilish, balki yosh futbolchilar, mutaxassislar va futbol infratuzilmasini rivojlantirish masalalarini ham qamrab olmoqda.
Izohlar 0
…