Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalar

·42·Sport
Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev 30 sentyabr kuni FIFA rahbari Janni Infantinoni qabul qilib, O‘zbekiston va Ozarbayjonda 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini o‘tkazish hamda Toshkentda FIFAning mintaqaviy vakolatxonasini ochish masalalarini muhokama qildi.
  • FIFA Kengashi 2025 yil oktyabr oyida 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini O‘zbekiston va Ozarbayjonda birgalikda o‘tkazish haqida qaror qabul qilgan bo‘lib, O‘zbekiston ushbu musobaqaga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

O‘zbekiston futbolida xalqaro hamkorlikning yangi bosqichi muhokama qilindi. 30 sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev FIFA rahbari Janni Infantinoni qabul qildi. Uchrashuvda O‘zbekiston va Ozarbayjonda 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini yuqori darajada o‘tkazish, shuningdek, mamlakatda FIFAning mintaqaviy vakolatxonasini ochish masalalariga alohida e’tibor qaratildi.

Bu muloqot O‘zbekiston futboli uchun yana bir muhim xalqaro voqea sifatida qayd etildi.

Asosiy mavzu — U-20 jahon chempionati

Uchrashuvning markazida yoshlar o‘rtasidagi futbol bo‘yicha jahon chempionati turdi.

FIFA Kengashi 2025 yil oktyabr oyida 2027 yilgi U-20 jahon chempionatini O‘zbekiston va Ozarbayjonda birgalikda o‘tkazish haqida qaror qabul qilgan. O‘zbekiston tomonidan musobaqaga tayyorgarlik ishlari uchun maxsus tashkiliy chora-tadbirlar dasturi ham tasdiqlangan.

FIFA ham O‘zbekistonda o‘tkazilgan FIFA Series 2026 musobaqasini 2027 yilgi U-20 jahon chempionati oldidan muhim tashkiliy tayyorgarlik bosqichi sifatida baholagan.

FIFA bilan hamkorlik yanada kengayadi

Suhbat davomida futbolni, ayniqsa, yoshlar orasida ommalashtirishga qaratilgan qo‘shma dasturlarni rivojlantirish masalalari ham muhokama qilindi.

Shuningdek, futbolni tashkil etish va boshqarish tizimini takomillashtirish, iqtidorli yoshlarni aniqlash va ularning salohiyatini rivojlantirish masalalariga e’tibor qaratildi.

Murabbiylar, hakamlar, menejerlar, sport shifokorlari va texnik mutaxassislarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash bo‘yicha hamkorlikni kengaytirish rejalari ham ko‘rib chiqildi.

Toshkentda FIFA vakolatxonasi ochiladimi?

Uchrashuvdagi yana bir muhim masala — Toshkent shahrida FIFAning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun mintaqaviy vakolatxonasini ochish jarayonini jadallashtirish bo‘ldi.

Bu g‘oya avval ham O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi muzokaralarda ko‘tarilgan. 2025 yil sentyabr oyidagi uchrashuvda ham Toshkentda Markaziy Osiyo uchun FIFA mintaqaviy ofisi ochilishi masalasi muhokama qilingan edi.

Endi ushbu yo‘nalishdagi ishlarni tezlashtirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekistonda FIFA turnirlari ko‘payishi mumkin

Muloqotda O‘zbekistonda FIFAning yirik turnirlari va tadbirlarini tashkil etish masalasi ham muhokama qilindi.

So‘nggi yillarda mamlakat xalqaro futbol musobaqalarini qabul qilish bo‘yicha tajribasini kengaytirmoqda. 2024 yilda O‘zbekiston birinchi marta FIFA futzal bo‘yicha jahon chempionatiga mezbonlik qildi. 2026 yilgi FIFA Series esa mamlakatning yirik futbol tadbirlarini tashkil etish salohiyatini yana bir bor namoyish etuvchi musobaqa sifatida baholandi.

Endilikda e’tiborning katta qismi 2027 yildagi U-20 jahon chempionatiga qaratilmoqda.

O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi muloqotning yangi bosqichi nafaqat yirik musobaqalarni qabul qilish, balki yosh futbolchilar, mutaxassislar va futbol infratuzilmasini rivojlantirish masalalarini ham qamrab olmoqda.

FIFAU-20 jahon chempionati 2027Shavkat MirziyoyevToshkentda FIFA vakolatxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiJanni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiKecha 23:40Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiToshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiBugun 16:21Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi5 avgust 01:58Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...19 iyul 16:22Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!8 avgust 10:07Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"1 avgust 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi