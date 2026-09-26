Buxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldi

·15·Sport
Buxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxorolik Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon terma jamoasi safida Bolgariyaning Sofiya shahrida o‘tkazilgan 2026 yilgi Yevropa chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
  • Finalda u rossiyalik jahon chempioni Ismail Mutsolgovni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Bu Jafarovning xalqaro faoliyatidagi muhim yutuq bo‘lib, u avval 2023 yilgi jahon chempionatida kumush medalni qo‘lga kiritgan edi.

Bolgariya poytaxti Sofiyada yakunlangan 2026 yilgi Yevropa chempionati O‘zbekiston boks muxlislari uchun ham alohida qiziq voqea bilan tarixda qoldi. Asli Buxoroda tug‘ilgan, bir vaqtlar O‘zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qilgan Saidjamshid Jafarov bu safar Ozarbayjon terma jamoasi tarkibida ringga chiqib, 75 kilogramm vazn toifasida Yevropa chempioni bo‘ldi.

Jafarov finalda rossiyalik Ismail Mutsolgovga qarshi jang qildi. Hal qiluvchi bahsda barcha hakamlar o‘zbekistonlik bokschiga ustunlik berdi — 5:0. Beshala hakam ham jangni 29:28 hisobida Jafarov foydasiga baholagan.

Jafarov uchun faoliyatidagi yangi tarixiy bosqich

Saidjamshid Jafarov Buxoroda tug‘ilgan va avval O‘zbekiston terma jamoasi safida katta natijalarga erishgan. U 2023 yilgi jahon chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritgan edi.

Endi esa uning sport faoliyatida yana bir muhim sovrin paydo bo‘ldi — Yevropa chempionligi.

Bu safar Jafarov Ozarbayjon terma jamoasi nomidan ishtirok etdi va Sofiyadagi musobaqani chempion sifatida yakunladi.

Finalgacha ham ishonchli janglar o‘tkazdi

Jafarovning Sofiyadagi chempionlik yo‘li finaldan boshlanmagan. 75 kilogramm vazn toifasida u musobaqaning dastlabki bosqichlaridanoq raqiblarini mag‘lub etib bordi.

Jumladan, 1/8 finalda Germaniya vakili Muksim Abdulayni 5:0 hisobida taslim etgan. Chorak finalda shvetsiyalik Kevin Skott ham xuddi shu hisobda mag‘lub etilgan. Yarim finalda esa angliyalik Kallum Makinga qarshi jangda 4:1 hisobida g‘alaba qozongan.

Shu tariqa Jafarov finalgacha bo‘lgan uchta asosiy jangining barchasida hakamlar qarorlari bilan g‘alaba qozondi va chempionlik uchun hal qiluvchi bahsga yo‘l oldi.

Finalda rossiyalik jahon chempioniga qarshi

Jafarovning finaldagi raqibi Ismail Mutsolgov edi. U musobaqaga Rossiya vakili sifatida qatnashdi.

25 sentyabr kuni o‘tkazilgan final jangidan keyin hakamlar bir ovozdan Jafarovni g‘olib deb topdi. 5:0 hisobidagi g‘alaba unga Yevropa chempionati oltin medalini taqdim etdi.

Qizig‘i, Mutsolgov 2025 yilgi jahon chempioni bo‘lgani qayd etilgan. Shu nuqtayi nazardan, Sofiyadagi final Jafarov uchun jiddiy raqobat sharoitida kechgan.

Saidjamshid Jafarov — 75 kg vaznda 2026 yilgi Yevropa chempioni.

World Boxing tizimidagi ilk Yevropa chempionati

Sofiyadagi musobaqaning yana bir muhim jihati shundaki, bu World Boxing tashkiloti tizimida European Boxing tomonidan o‘tkazilgan ilk Yevropa chempionati bo‘ldi.

Qit’a birinchiligida 43 davlatdan 406 nafar bokschi ishtirok etdi. Musobaqa 17 sentyabrda boshlanib, 25 sentyabrda o‘z yakuniga yetdi. Erkaklar va ayollar o‘rtasida 10 tadan vazn toifasida medallar uchun kurash olib borildi.

Ozarbayjon terma jamoasi chempionatni jami beshta medal bilan yakunladi: ikki oltin, bir kumush va ikki bronza. Jafarovning 75 kg vazndagi chempionligi jamoaga ikkinchi oltinni keltirdi.

O‘zbekistonlik bokschi uchun yangi chempionlik

Saidjamshid Jafarovning Sofiyadagi g‘alabasi uning xalqaro faoliyatidagi navbatdagi muhim natija bo‘ldi.

2023 yilda O‘zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionati kumush medalini qo‘lga kiritgan bokschi endi Ozarbayjon bayrog‘i ostida Yevropa chempionati oltinini ham o‘z kolleksiyasiga qo‘shdi.

Shu tariqa, Buxoroda tug‘ilgan Saidjamshid Jafarov 2026 yilgi Yevropa chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi. Sofiyadagi final esa uning faoliyatidagi yangi chempionlik sahifasini ochdi.

Saidjamshid JafarovYevro chempionat 2026Ozarbayjon terma jamoasiSofiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy zafar: O‘zbekistonlik ko‘zi ojiz shaxmatchi Jahon chempioni bo‘ldi!31 iyul 20:12Qozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldiQozog‘iston OAV O‘zbekiston terma jamoasi tarkibidagi legionerlar ustunligini tan oldi23 sentabr 11:11Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdiYECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdi28 avgust 19:01«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?