Buxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxorolik Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon terma jamoasi safida Bolgariyaning Sofiya shahrida o‘tkazilgan 2026 yilgi Yevropa chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi.
- Finalda u rossiyalik jahon chempioni Ismail Mutsolgovni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Bu Jafarovning xalqaro faoliyatidagi muhim yutuq bo‘lib, u avval 2023 yilgi jahon chempionatida kumush medalni qo‘lga kiritgan edi.
Bolgariya poytaxti Sofiyada yakunlangan 2026 yilgi Yevropa chempionati O‘zbekiston boks muxlislari uchun ham alohida qiziq voqea bilan tarixda qoldi. Asli Buxoroda tug‘ilgan, bir vaqtlar O‘zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qilgan Saidjamshid Jafarov bu safar Ozarbayjon terma jamoasi tarkibida ringga chiqib, 75 kilogramm vazn toifasida Yevropa chempioni bo‘ldi.
Jafarov finalda rossiyalik Ismail Mutsolgovga qarshi jang qildi. Hal qiluvchi bahsda barcha hakamlar o‘zbekistonlik bokschiga ustunlik berdi — 5:0. Beshala hakam ham jangni 29:28 hisobida Jafarov foydasiga baholagan.
Jafarov uchun faoliyatidagi yangi tarixiy bosqich
Saidjamshid Jafarov Buxoroda tug‘ilgan va avval O‘zbekiston terma jamoasi safida katta natijalarga erishgan. U 2023 yilgi jahon chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritgan edi.
Endi esa uning sport faoliyatida yana bir muhim sovrin paydo bo‘ldi — Yevropa chempionligi.
Bu safar Jafarov Ozarbayjon terma jamoasi nomidan ishtirok etdi va Sofiyadagi musobaqani chempion sifatida yakunladi.
Finalgacha ham ishonchli janglar o‘tkazdi
Jafarovning Sofiyadagi chempionlik yo‘li finaldan boshlanmagan. 75 kilogramm vazn toifasida u musobaqaning dastlabki bosqichlaridanoq raqiblarini mag‘lub etib bordi.
Jumladan, 1/8 finalda Germaniya vakili Muksim Abdulayni 5:0 hisobida taslim etgan. Chorak finalda shvetsiyalik Kevin Skott ham xuddi shu hisobda mag‘lub etilgan. Yarim finalda esa angliyalik Kallum Makinga qarshi jangda 4:1 hisobida g‘alaba qozongan.
Shu tariqa Jafarov finalgacha bo‘lgan uchta asosiy jangining barchasida hakamlar qarorlari bilan g‘alaba qozondi va chempionlik uchun hal qiluvchi bahsga yo‘l oldi.
Finalda rossiyalik jahon chempioniga qarshi
Jafarovning finaldagi raqibi Ismail Mutsolgov edi. U musobaqaga Rossiya vakili sifatida qatnashdi.
25 sentyabr kuni o‘tkazilgan final jangidan keyin hakamlar bir ovozdan Jafarovni g‘olib deb topdi. 5:0 hisobidagi g‘alaba unga Yevropa chempionati oltin medalini taqdim etdi.
Qizig‘i, Mutsolgov 2025 yilgi jahon chempioni bo‘lgani qayd etilgan. Shu nuqtayi nazardan, Sofiyadagi final Jafarov uchun jiddiy raqobat sharoitida kechgan.
Saidjamshid Jafarov — 75 kg vaznda 2026 yilgi Yevropa chempioni.
World Boxing tizimidagi ilk Yevropa chempionati
Sofiyadagi musobaqaning yana bir muhim jihati shundaki, bu World Boxing tashkiloti tizimida European Boxing tomonidan o‘tkazilgan ilk Yevropa chempionati bo‘ldi.
Qit’a birinchiligida 43 davlatdan 406 nafar bokschi ishtirok etdi. Musobaqa 17 sentyabrda boshlanib, 25 sentyabrda o‘z yakuniga yetdi. Erkaklar va ayollar o‘rtasida 10 tadan vazn toifasida medallar uchun kurash olib borildi.
Ozarbayjon terma jamoasi chempionatni jami beshta medal bilan yakunladi: ikki oltin, bir kumush va ikki bronza. Jafarovning 75 kg vazndagi chempionligi jamoaga ikkinchi oltinni keltirdi.
O‘zbekistonlik bokschi uchun yangi chempionlik
Saidjamshid Jafarovning Sofiyadagi g‘alabasi uning xalqaro faoliyatidagi navbatdagi muhim natija bo‘ldi.
2023 yilda O‘zbekiston terma jamoasi bilan jahon chempionati kumush medalini qo‘lga kiritgan bokschi endi Ozarbayjon bayrog‘i ostida Yevropa chempionati oltinini ham o‘z kolleksiyasiga qo‘shdi.
Shu tariqa, Buxoroda tug‘ilgan Saidjamshid Jafarov 2026 yilgi Yevropa chempionatida 75 kilogramm vazn toifasida shohsupaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi. Sofiyadagi final esa uning faoliyatidagi yangi chempionlik sahifasini ochdi.
Izohlar 0
…