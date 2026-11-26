FIFA kiberhujumga uchradi: xakerlar tashkilotning ma’lumotlariga kirishga muvaffaq bo‘ldi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) jinoiy kiberhujum qurboniga aylanganini rasman tasdiqladi. Bu haqda taniqli sport jurnalisti Rob Xarris ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma’lum qildi. Hodisa FIFA prezidentligi uchun navbatdagi saylovlar arafasida yuz bergani bilan yanada katta e’tibor tortmoqda.
Kiberhujum tafsilotlari va FIFA munosabati
Ma’lumotlarga ruxsatsiz kirish: Hujum oqibatida noma’lum shaxslar tashkilotning shaxsiy va xizmat ma’lumotlarining cheklangan qismiga (taxminan 12 GB hajmdagi fayllar — umumiy bazaning 0,1 foizidan kamrog‘i) ruxsatsiz kirishga erishgan.
Tergov harakatlari: FIFA ushbu hodisani shaxsiy ma’lumotlar daxlsizligining jiddiy buzilishi sifatida qoralab, aybdorlarni aniqlash uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda.
FIFA prezidentligi saylovi oldidan vaziyat
Eslatib o‘tamiz, avvalroq FIFA tashkilot prezidentligi uchun bo‘lib o‘tadigan saylovda ishtirok etadigan uch nafar rasmiy nomzod nomini e’lon qilgan edi:
Nomzod
Vakillik qiluvchi mamlakat / Lavozimi
Saylov tafsilotlari
Janni Infantino
Shveysariya — FIFAning amaldagi prezidenti (to‘rtinchi muddatga nomzod)
Saylov 2027 yil 18 mart kuni o‘tkaziladi
Filipp Diallo
Fransiya — Fransiya futbol federatsiyasi prezidenti
Manzil: Rabot shahri, Marokash
Kodzo Tashima
Yaponiya — Yaponiya futbol assotsiatsiyasi faxriy prezidenti va FIFA Kengashi a’zosi
Tadbir: FIFAning 77-kongressi
Sizningcha, saylovlar yaqinlashayotgan bir paytda FIFA tizimlariga uyushtirilgan ushbu kiberhujum tashkilot ichidagi siyosiy jarayonlar bilan bog‘liqmi yoki shunchaki xakerlarning moliyaviy ta’magirlik urinishimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli muxlislariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…