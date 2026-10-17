Sevara Mamatova Chernogoriyadagi Jahon chempionatini yorqin g‘alaba bilan boshladi

·49·Sport
Sevara Mamatova Chernogoriyadagi Jahon chempionatini yorqin g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasidagi Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sevara Mamatova 60 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida Yangi Zelandiyalik Bruk Millerni 5:0 hisobida mag'lub etib, ishonchli g'alaba bilan start oldi.
  • Mamatova barcha raundlar davomida raqibini nazorat qilib, aniq zarbalari bilan ustunlik qozondi va keyingi bosqichga yo'l oldi.

Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha 19 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o‘rtasida rasman start olgan nufuzli Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Sevara Mamatova o‘z ishtirokini ishonchli g‘alaba bilan boshlab oldi.

Mazkur mundial xalqaro World Boxing federatsiyasi shafeligida tashkil etilgan bo‘lib, dunyoning eng kuchli yosh charm qo‘lqop ustalarini o‘z bag‘riga jamlagan.

Riface-off va ringdagi ustunlik: 5:0 hisobidagi g‘alaba

60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Mamatova dastlabki saralash bosqichida okeaniyalik raqibga qarshi to‘qnash keldi:

  • Raqib: Yangi Zelandiyalik iqtidor sohibi Bruk Miller;

  • Jang kechishi: O‘zbek qizi barcha raundlar davomida masofani benuqson nazorat qilib, aniq va keskin zarbalari bilan raqibini muttasil qiyin holatga solib qo‘ydi;

  • Hakamlar qarori: Jang yakunida referilar hech qanday shubhasiz, bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining ustunligini e’tirof etdi — 5:0.

Ushbu g‘alaba evaziga Sevara Mamatova keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etib, mundial medallar jamg‘armasi sari navbatdagi qadamni tashladi.

U-19 Budva mundiali: Musobaqa tafsilotlari

Chernogoriya maydonida o‘tkazilayotgan ushbu yirik sport forumi muhim ko‘rsatkichlarga ega:

  • O‘tkazilish muddati: Bahslar 16 oktyabrdan 27 oktyabrga qadar davom etadi;

  • Xalqaro maqom: Turnir Xalqaro World Boxing federatsiyasi nazorati va reglamenti ostida o‘tkazilmoqda;

  • Vaznlar taqsimoti: Musobaqada jami 20 ta vazn toifasida — 10 ta erkaklar va 10 ta ayollar yo‘nalishida dunyo chempioni kamarlari va medallar to‘plami o‘z egalariga topshiriladi.

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining dastlabki kunlardagi bunday yorqin starti terma jamoamizning jahon birinchiligida yuqori o‘rinlarni zabt etishiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi.

Sevara MamatovaU-19 Budva chempioniWorld Boxing FederationBruk Miller
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!15 iyul 19:53O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?15 oktabr 09:0613 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi14 iyul 17:23O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladi30 iyun 14:53Xaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaXaver Tebas «Real»ni natsistlar propagandasida aybladi — Madrid iste’fo talab qilmoqdaBugun 09:00Braim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlarBraim Dias “Real”dagi o‘rnini nega yo‘qotmoqda? Klub ichidagi kutilmagan o‘zgarishlarBugun 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...