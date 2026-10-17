Sevara Mamatova Chernogoriyadagi Jahon chempionatini yorqin g‘alaba bilan boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasidagi Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Sevara Mamatova 60 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida Yangi Zelandiyalik Bruk Millerni 5:0 hisobida mag'lub etib, ishonchli g'alaba bilan start oldi.
- Mamatova barcha raundlar davomida raqibini nazorat qilib, aniq zarbalari bilan ustunlik qozondi va keyingi bosqichga yo'l oldi.
Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha 19 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o‘rtasida rasman start olgan nufuzli Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Sevara Mamatova o‘z ishtirokini ishonchli g‘alaba bilan boshlab oldi.
Mazkur mundial xalqaro World Boxing federatsiyasi shafeligida tashkil etilgan bo‘lib, dunyoning eng kuchli yosh charm qo‘lqop ustalarini o‘z bag‘riga jamlagan.
Riface-off va ringdagi ustunlik: 5:0 hisobidagi g‘alaba
60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan Mamatova dastlabki saralash bosqichida okeaniyalik raqibga qarshi to‘qnash keldi:
Raqib: Yangi Zelandiyalik iqtidor sohibi Bruk Miller;
Jang kechishi: O‘zbek qizi barcha raundlar davomida masofani benuqson nazorat qilib, aniq va keskin zarbalari bilan raqibini muttasil qiyin holatga solib qo‘ydi;
Hakamlar qarori: Jang yakunida referilar hech qanday shubhasiz, bir ovozdan o‘zbekistonlik bokschining ustunligini e’tirof etdi — 5:0.
Ushbu g‘alaba evaziga Sevara Mamatova keyingi bosqich masalasini ijobiy hal etib, mundial medallar jamg‘armasi sari navbatdagi qadamni tashladi.
U-19 Budva mundiali: Musobaqa tafsilotlari
Chernogoriya maydonida o‘tkazilayotgan ushbu yirik sport forumi muhim ko‘rsatkichlarga ega:
O‘tkazilish muddati: Bahslar 16 oktyabrdan 27 oktyabrga qadar davom etadi;
Xalqaro maqom: Turnir Xalqaro World Boxing federatsiyasi nazorati va reglamenti ostida o‘tkazilmoqda;
Vaznlar taqsimoti: Musobaqada jami 20 ta vazn toifasida — 10 ta erkaklar va 10 ta ayollar yo‘nalishida dunyo chempioni kamarlari va medallar to‘plami o‘z egalariga topshiriladi.
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining dastlabki kunlardagi bunday yorqin starti terma jamoamizning jahon birinchiligida yuqori o‘rinlarni zabt etishiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlaydi.
Izohlar 0
…