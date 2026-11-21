O‘zbekiston vakili World Boxing rahbariyatiga kirdi: Tillaboyev vitse-prezident bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev World Boxing xalqaro tashkilotining vitse-prezidenti etib saylandi.
- Panama shahrida bo‘lib o‘tgan kongressda 95 ta milliy federatsiya vakillari ishtirok etib, o‘zbekistonlik nomzodni katta ustunlik bilan qo‘llab-quvvatladi.
- Ushbu tayinlov O‘zbekiston boksining xalqaro sport maydonidagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
O‘zbekiston boksining xalqaro maydondagi nufuzini yanada oshiradigan muhim voqea yuz berdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev World Boxing xalqaro tashkiloti vitse-prezidenti lavozimiga saylandi. Ushbu saylovda 95 ta milliy federatsiya vakili ishtirok etgan bo‘lib, O‘zbekiston nomzodi ovoz berish natijalariga ko‘ra katta ustunlik bilan g‘alaba qozondi.
Mirshohid Tillaboyev World Boxing vitse-prezidenti etib saylandi
Panama davlatida World Boxing xalqaro boks tashkilotining navbatdagi kongressi bo‘lib o‘tdi. Kongress kun tartibidagi muhim masalalardan biri tashkilotning vitse-prezidenti lavozimiga nomzodni saylash edi.
Ushbu lavozim uchun nomzodi ilgari surilgan O‘zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev ovoz berish jarayonida raqiblaridan katta ustunlik bilan o‘zib ketdi. Saylovda jahonning 95 ta milliy boks federatsiyasi vakillari ishtirok etdi.
Natijada O‘zbekiston vakili xalqaro boks tashkilotining rahbariyat tarkibidan o‘rin olib, World Boxing vitse-prezidenti lavozimiga saylandi.
O‘zbekiston boksi uchun xalqaro miqyosdagi muhim natija
Mirshohid Tillaboyevning World Boxing rahbariyatiga saylanishi nafaqat uning shaxsiy faoliyati va mehnatiga berilgan yuksak baho, balki O‘zbekiston boksining xalqaro sport maydonidagi mavqei yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beruvchi voqea sifatida ham ahamiyatlidir.
O‘zbekiston boks maktabi yillar davomida Olimpiya o‘yinlari, jahon va Osiyo chempionatlarida yuqori natijalar qayd etib kelmoqda. Mamlakat vakillarining xalqaro boks tashkilotlari rahbariyatidagi ishtiroki esa sport sohasidagi hamkorlik, boshqaruv va strategik qarorlar qabul qilish jarayonlarida O‘zbekistonning o‘rnini kuchaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Mirshohid Tillaboyevning yangi lavozimga saylanishi o‘zbek boksi uchun xalqaro miqyosdagi muhim yutuqlardan biri bo‘lib, mamlakatning boks sohasidagi nufuzini yanada oshirish yo‘lidagi qadam sifatida e’tirof etilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…