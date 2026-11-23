Bahodir Jalolov World Boxing kongressida ishtirok etdi: Golovkin bilan uchrashuv
O‘zbekistonning superog‘ir vazn toifasidagi boks yulduzi Bahodir Jalolov Panama shahrida o‘tkazilayotgan World Boxing kongressida ishtirok etdi. Tadbir doirasida u tashkilot prezidenti, boks bo‘yicha sobiq jahon chempioni Gennadiy Golovkin bilan uchrashib, birgalikda suratga tushdi. Kongressda O‘zbekiston boks federatsiyasi vakili Mirshohid Tillaboyevning yuqori lavozimga saylanishi ham mamlakat boksi uchun muhim voqea bo‘ldi.
Jalolov va Golovkin Panamada uchrashdi
O‘zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov Panama shahrida bo‘lib o‘tayotgan World Boxing kongressida ishtirok etmoqda. U tadbir davomida tashkilot prezidenti Gennadiy Golovkin bilan uchrashdi.
Sports.kz xabar berishicha, Jalolov o‘zining Instagram sahifasida kongressdan olingan surat va videolarni e’lon qildi. Kadrlarda o‘zbekistonlik bokschi va qozog‘istonlik sport rahbari kuluarlarda suhbatlashgani, shuningdek, fotokameralar uchun birgalikda suratga tushgani aks etgan.
Gennadiy Golovkin professional boksda o‘rta vazn toifasidagi eng mashhur jahon chempionlaridan biri bo‘lib, ayni paytda World Boxing tashkilotiga rahbarlik qilmoqda.
Mirshohid Tillaboyev World Boxing vitse-prezidenti bo‘ldi
Panamadagi kongress O‘zbekiston boksi uchun yana bir muhim natija bilan yakunlandi. O‘zbekiston boks federatsiyasi bosh kotibi Mirshohid Tillaboyev World Boxing vitse-prezidenti etib saylandi.
Ushbu lavozim uchun qozog‘istonlik sport rahbari Rauan Igenev ham nomzod sifatida ko‘rsatilgan edi. Saylov natijasida Tillaboyevning vitse-prezidentlik lavozimiga saylanishi O‘zbekistonning xalqaro boks tashkilotidagi vakilligi va institutsional mavqei nuqtayi nazaridan ahamiyatli voqea bo‘ldi.
Golovkin World Boxing tashkilotini boshqarmoqda
Gennadiy Golovkin 2025 yil noyabridan buyon World Boxing prezidenti sifatida faoliyat yuritmoqda. Professional boksdagi muvaffaqiyatli karyerasidan keyin u xalqaro boks boshqaruvida ham muhim vazifani o‘z zimmasiga oldi.
Panamadagi kongressda Bahodir Jalolovning Golovkin bilan uchrashuvi va Mirshohid Tillaboyevning vitse-prezidentlikka saylanishi O‘zbekiston boksining xalqaro maydondagi ishtiroki bilan bog‘liq e’tiborli voqealardan biri bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…