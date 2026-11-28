«Endi “orzular jamoasi” — bu sizlarsiz!»: Golovkin o‘zbekistonlik bokschilarga...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- World Boxing tashkiloti rahbari Gennadiy Golovkin Toshkentga tashrifi chog‘ida o‘zbekistonlik bokschilarni Olimpiya tarixidagi eng kuchli jamoalardan biri bo‘lgan «Dream Team»ga qiyosladi.
- Afsonaviy bokschi o‘zbek sportchilarining salohiyatini yuqori baholab, ularni kelajakda katta yutuqlar kutayotganini ta’kidladi.
- Golovkin poytaxtimizga World Boxing shafeligida 28-noyabrdan 3-dekabrgacha o‘tkaziladigan boks bo‘yicha Jahon kubogi final bosqichi munosabati bilan kelgan.
World Boxing tashkiloti rahbari Gennadiy Golovkin Toshkentga tashrifi chog‘ida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari sha’niga yuksak baho va iliq fikrlar bildirdi. Bu haqda Sports.kz nashri xabar bermoqda.
Afsonaviy «Dream Team» bilan qiyoslash
O‘zbekistonlik sportchilar bilan uchrashuv davomida Gennadiy Golovkin o‘zbek boks maktabining bugungi salohiyatini Olimpiya tarixidagi eng kuchli jamoalardan biriga qiyosladi:
«Bugun shu yerga kelib, sizlarning barchangizni yonimda ko‘rib, Monrealda bo‘lib o‘tgan Olimpiada xotiralarim yana jonlandi. O‘shanda Amerika terma jamoasida 35 nafar olimpiya chempioni bor edi. Ana o‘sha jamoani haqiqiy “Dream Team” desa bo‘lardi. Endi esa “orzular jamoasi” — bu sizlarsiz! Har biringizni oldinda shuhrat va katta yutuqlar kutyapti», — deya murojaat qildi Gennadiy Golovkin o‘zbekistonlik sportchilarga.
Toshkentdagi Jahon kubogi final bosqichi tafsilotlari
Golovkin O‘zbekiston poytaxtiga World Boxing homiyligi ostida o‘tkaziladigan boks bo‘yicha Jahon kubogining final bosqichi munosabati bilan tashrif buyurgan:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa nomi
Boks bo‘yicha Jahon kubogi final bosqichi (World Boxing shafeligida)
O‘tkazilish sanalari
28 noyabrdan 3 dekabrgacha
Mezbon shahar
Toshkent shahri, O‘zbekiston
Qo‘shni mamlakat ishtiroki
Ushbu turnirda Qozog‘iston terma jamoasining 11 nafar bokschisi ham ringga ko‘tarilishi rejalashtirilgan
Sizningcha, bugun Toshkentda start olayotgan World Boxing Jahon kubogi final bosqichida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari umumjamoa hisobida nechta oltin medal qo‘lga kirita oladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi hamda jahon sportidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…