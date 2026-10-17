Niko Uilyamsning agenti «Barselona»ga transfer nega amalga oshmaganini oshkor qildi

·56·Sport
Niko Uilyamsning agenti «Barselona»ga transfer nega amalga oshmaganini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niko Uilyamsning agenti Feliks Taynta, «Barselona»ning moliyaviy va ro‘yxatdan o‘tkazishdagi muammolari tufayli 2025-yilda amalga oshmay qolgan transfer tafsilotlarini oshkor qildi.
  • Taynta «Barselona»dan kafolat ololmagani va futbolchining uzluksiz o‘yin amaliyotini ta’minlash muhimligini ta’kidladi.
  • Shu sababli, Niko Uilyams «Atletik» bilan 2035 yilgacha shartnoma imzolashga qaror qildi, unda taxminan 90 million yevrolik tovon puli bandi mavjud.

Bilbaoning «Atletik» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasi yulduzi Niko Uilyamsning agenti Feliks Taynta futbolchining 2025 yil yozida Kataloniyaning «Barselona» klubiga amalga oshmay qolgan shov-shuvli transferi tafsilotlarini ochiqladi.

Goal.com nashriga intervyu bergan futbol agenti muzokaralar qaysi nuqtada boshiberk ko‘chaga kirib qolgani va nima sababdan Kataloniya grandi taklifidan voz kechilganiga aniqlik kiritdi.

«Sizning muammongiz menga ta’sir qilmasligi kerak»

Feliks Taynta muzokaralar jarayoni va «Barselona»ning moliyaviy hamda ro‘yxatdan o‘tkazishdagi muammolari haqida to‘xtalib, quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:

  • Ochiq muloqot va «Atletik»ning xabardorligi: Agent muzokaralarning har bir bosqichi haqida «Atletik» rahbariyatini muntazam xabardor qilib borgan, hatto bu holat Bilbao klubiga yoqmagan paytlarda ham shaffoflik saqlangan;

  • «Formula-1» qiyosi: «Niko shunchaki o‘yin amaliyotisiz qolishga tavakkal qila olmasdi. Bu — “Formula-1”. Agar men sizlarning oldingizga kelsam, muammolaringizga chidashim shart emas. Men “Barselona”ga aynan shuni tushuntirdim», — dedi Taynta;

  • Kafolatlarning yo‘qligi: Kataloniyaliklar tomonidan futbolchini ro‘yxatdan o‘tkazish va uning maydonga tushishi bo‘yicha qat’iy kafolatlar berilmagani bois, kelishuvdan voz kechilgan. «U — professional futbolchi. Agar sizda muammo bo‘lsa, bu menga ta’sir qilmasligi lozim. Bunday kafolat bo‘lmagach, fikrimizni o‘zgartirishga to‘g‘ri keldi».

Nima uchun «Atletik» bilan 2035 yilgacha shartnoma tuzildi?

Agent Niko Uilyamsning kelajakka bo‘lgan qarashlari va shartnomani uzaytirish jarayonini shunday izohladi:

  • Yuqori maqsadlar va imkoniyatlar chegarasi: Niko katta cho‘qqilarni ko‘zlagan futbolchi bo‘lgani uchun ketish variantini jiddiy o‘ylab ko‘rgan. Chunki «Atletik»ning salohiyati cheklangani, ular Chempionlar Ligasida yoki La Ligada g‘olib chiqa olmasligi ma’lum haqiqat;

  • Qarorning o‘zgarishi: Boshqa variantlarning barcha oqibatlari tahlil qilinib, ular mantiqqa to‘g‘ri kelmasligi anglab yetilgach, agent futbolchiga «Atletik» bilan uzoq muddatli bitim imzolashni taklif qilgan va Uilyams bunga rozilik bergan;

  • Shartnoma muddati va tovon puli: Ayni damda Niko Uilyamsning basklar klubi bilan amaldagi bitimi 2035 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Shu bilan birga, shartnomada uni taxminan 90 million yevro evaziga sotib olish (tovon puli) bandi ham saqlanib qolgan.

Bu bayonotlar Niko Uilyamsning faoliyatidagi barqarorlik va uzluksiz o‘yin amaliyotini har qanday noaniq va’dalardan ustun qo‘yganini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Niko UilyamsAtletik BilbaoBarselonaFeliks Taynta
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?1 avgust 12:54Onasining jasorati Niko Uilyamsning muvaffaqiyatiga yo‘l ochdiOnasining jasorati Niko Uilyamsning muvaffaqiyatiga yo‘l ochdi21 iyul 17:58Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?19 iyul 23:10Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...Ispaniya g‘alabadan keyin ikki futbolchisidan xavotirda...27 iyun 11:08Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?20 iyul 20:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...