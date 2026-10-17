Niko Uilyamsning agenti «Barselona»ga transfer nega amalga oshmaganini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niko Uilyamsning agenti Feliks Taynta, «Barselona»ning moliyaviy va ro‘yxatdan o‘tkazishdagi muammolari tufayli 2025-yilda amalga oshmay qolgan transfer tafsilotlarini oshkor qildi.
- Taynta «Barselona»dan kafolat ololmagani va futbolchining uzluksiz o‘yin amaliyotini ta’minlash muhimligini ta’kidladi.
- Shu sababli, Niko Uilyams «Atletik» bilan 2035 yilgacha shartnoma imzolashga qaror qildi, unda taxminan 90 million yevrolik tovon puli bandi mavjud.
Bilbaoning «Atletik» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasi yulduzi Niko Uilyamsning agenti Feliks Taynta futbolchining 2025 yil yozida Kataloniyaning «Barselona» klubiga amalga oshmay qolgan shov-shuvli transferi tafsilotlarini ochiqladi.
Goal.com nashriga intervyu bergan futbol agenti muzokaralar qaysi nuqtada boshiberk ko‘chaga kirib qolgani va nima sababdan Kataloniya grandi taklifidan voz kechilganiga aniqlik kiritdi.
«Sizning muammongiz menga ta’sir qilmasligi kerak»
Feliks Taynta muzokaralar jarayoni va «Barselona»ning moliyaviy hamda ro‘yxatdan o‘tkazishdagi muammolari haqida to‘xtalib, quyidagi muhim jihatlarni ta’kidladi:
Ochiq muloqot va «Atletik»ning xabardorligi: Agent muzokaralarning har bir bosqichi haqida «Atletik» rahbariyatini muntazam xabardor qilib borgan, hatto bu holat Bilbao klubiga yoqmagan paytlarda ham shaffoflik saqlangan;
«Formula-1» qiyosi: «Niko shunchaki o‘yin amaliyotisiz qolishga tavakkal qila olmasdi. Bu — “Formula-1”. Agar men sizlarning oldingizga kelsam, muammolaringizga chidashim shart emas. Men “Barselona”ga aynan shuni tushuntirdim», — dedi Taynta;
Kafolatlarning yo‘qligi: Kataloniyaliklar tomonidan futbolchini ro‘yxatdan o‘tkazish va uning maydonga tushishi bo‘yicha qat’iy kafolatlar berilmagani bois, kelishuvdan voz kechilgan. «U — professional futbolchi. Agar sizda muammo bo‘lsa, bu menga ta’sir qilmasligi lozim. Bunday kafolat bo‘lmagach, fikrimizni o‘zgartirishga to‘g‘ri keldi».
Nima uchun «Atletik» bilan 2035 yilgacha shartnoma tuzildi?
Agent Niko Uilyamsning kelajakka bo‘lgan qarashlari va shartnomani uzaytirish jarayonini shunday izohladi:
Yuqori maqsadlar va imkoniyatlar chegarasi: Niko katta cho‘qqilarni ko‘zlagan futbolchi bo‘lgani uchun ketish variantini jiddiy o‘ylab ko‘rgan. Chunki «Atletik»ning salohiyati cheklangani, ular Chempionlar Ligasida yoki La Ligada g‘olib chiqa olmasligi ma’lum haqiqat;
Qarorning o‘zgarishi: Boshqa variantlarning barcha oqibatlari tahlil qilinib, ular mantiqqa to‘g‘ri kelmasligi anglab yetilgach, agent futbolchiga «Atletik» bilan uzoq muddatli bitim imzolashni taklif qilgan va Uilyams bunga rozilik bergan;
Shartnoma muddati va tovon puli: Ayni damda Niko Uilyamsning basklar klubi bilan amaldagi bitimi 2035 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Shu bilan birga, shartnomada uni taxminan 90 million yevro evaziga sotib olish (tovon puli) bandi ham saqlanib qolgan.
Bu bayonotlar Niko Uilyamsning faoliyatidagi barqarorlik va uzluksiz o‘yin amaliyotini har qanday noaniq va’dalardan ustun qo‘yganini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Izohlar 0
…