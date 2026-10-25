Atletik Bilbao — Xetafe: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Atletik Bilbao — Xetafe uchrashuvi 25 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 17. Berchiche Yu., 7. Berenger A., 28. Kanales P., 4. Paredes A., 15. Rinkon X., 16. Ruis de Galarreta I., 21. Sannadi M., 3. Vivian D., 9. Uilyams I., 10. Uilyams N.
Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.
Xetafe boshlang‘ich tarkibi: 13. Soriya D., 20. Azon I., 14. Karvaxal D., 16. Francho, 8. Gudel N., 17. Kiko Femeniya, 6. Martin M., 22. Moxika X., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 26. Valu J.
Xetafe bosh murabbiyi: Bordalas Ximenes J.
Jonli reportaj JONLI
18:00
Bugungi o‘yinni Fransisko Maeso boshqarib boradi.
18:00
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
18:00
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning matnli jonli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shunday ekan, bemalol o‘tiring va o‘yinni tomosha qilishga tayyor turing.
Izohlar 0
…