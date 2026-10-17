Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Valensiya — Atletik Bilbao uchrashuvi 18 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Valensiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Dimitriyevski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega K., 18. Pepelu, 12. De Xaas J., 14. Gaya J. (kapitan), 19. Raba D., 8. Gerra J., 2. Rodriges G., 7. Danjuma A., 9. Duro X.
Valensiya zaxiradagilari: 37. Blaskes A., 4. Diakabi M., 15. Deng A., 10. Elliott X., 22. Martines A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioxa L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vaskes J.
Valensiya bosh murabbiyi: Agirre J.
Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 15. Rinkon X., 4. Paredes A., 14. Laport A., 31. Lui-Jan J., 16. Ruis de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Kanales P., 7. Berenger A., 9. Uilyams I.
Atletik Bilbao zaxiradagilari: 5. Alvares Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Yu., 11. Guruseta G., 33. Imga K., 18. Xauregisar M., 13. Padilya A., 6. Prados Dias B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.
Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.
Izohlar 0
…