Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn

·35·Sport
Valensiya — Atletik Bilbao: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi ValensiyaAtletik Bilbao uchrashuvi 18 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Valensiya boshlang‘ich tarkibi: 1. Dimitriyevski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega K., 18. Pepelu, 12. De Xaas J., 14. Gaya J. (kapitan), 19. Raba D., 8. Gerra J., 2. Rodriges G., 7. Danjuma A., 9. Duro X.

Valensiya zaxiradagilari: 37. Blaskes A., 4. Diakabi M., 15. Deng A., 10. Elliott X., 22. Martines A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioxa L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vaskes J.

Valensiya bosh murabbiyi: Agirre J.

Atletik Bilbao boshlang‘ich tarkibi: 1. Simon U., 15. Rinkon X., 4. Paredes A., 14. Laport A., 31. Lui-Jan J., 16. Ruis de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Kanales P., 7. Berenger A., 9. Uilyams I.

Atletik Bilbao zaxiradagilari: 5. Alvares Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Yu., 11. Guruseta G., 33. Imga K., 18. Xauregisar M., 13. Padilya A., 6. Prados Dias B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Atletik Bilbao bosh murabbiyi: Terzich E.

Jonli reportaj JONLI
24
Inyaki Uilyams (Atletik Bilbao) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi noaniq chiqdi va to‘p chap ustundan anchagina uzoqdan o‘tib ketdi.
22
Atletik Bilbao to‘pni maydon bo‘ylab uzatmoqda va nazoratni saqlab turibdi. Biroq, raqib uzatmani to‘sib qoldi va vaziyat o‘zgardi.
19🟨
Bugungi hakam Adrian Kordero Dani Rabaga (Valensiya) qo‘pol o‘yini uchun haqli ravishda sariq kartochka ko‘rsatishga qaror qildi.
18
Joaneko Luis-Jan (Atletik Bilbao) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
15
Arnaut Danjuma (Valensiya) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo Unai Simon o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni egallab oldi.
14
Gvido Rodriges (Valensiya) raqibidan to‘pni olib qo‘yishga urinishda juda qo‘pol harakat qildi va Adrian Kordero fol qayd etib, hushtak chaldi.
12
Inigo Ruis de Galarreta (Atletik Bilbao) raqibidan to‘pni olib qo‘ydi, ammo hakam fol qayd etib hushtagini chaldi. U qarordan norozi!
12
Atletik Bilbao to‘pni yaxshi nazorat qilmoqda va oldinga intilmoqda, ammo raqib to‘pni olib qo‘ydi.
10
Valensiya futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
8
Ugo Duro (Valensiya) qoidabuzarlik uchun jazolandi. Adrian Kordero vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va hushtagini chaldi.
8
Xavi Gerra (Valensiya) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatib beradi.
7
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Valensiya hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
7
Arnaut Danjuma (Valensiya) darvoza tomon olg‘a intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi.
5
Aymerik Lyaport (Atletik Bilbao) qo‘pollik ishlatdi va hakam fol qayd etib, hushtak chaldi.
4
Dani Raba (Valensiya) qo‘pol o‘yin namoyish etdi va Adrian Kordero hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
1
Atletik Bilbao yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar seriyasini amalga oshirmoqda.
1
O‘yin endigina boshlandi.
00:02
O‘yinchilar maydonga chiqishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Atletik Bilbao o‘yinni boshlab beradi.
00:00
Bugungi o‘yinni Adrian Kordero boshqarib boradi.
00:00
Ushbu o‘yin tafsilotlarida ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
00:00
Salom, jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘tirib oling va zavqlaning.
ValensiyaAtletik BilbaoIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niko Uilyamsning agenti «Barselona»ga transfer nega amalga oshmaganini oshkor qildiNiko Uilyamsning agenti «Barselona»ga transfer nega amalga oshmaganini oshkor qildiKecha 11:50Birdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordiBirdaniga ikki iste’fo!: «Valensiya» bosh murabbiy va bosh direktorini haydab yubordi13 sentabr 21:47Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdi6 sentabr 22:42Ispaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildiIspaniyada kutilmagan natija: «Valensiya» safarda tor-mor etildi31 avgust 05:44“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi28 avgust 02:43"Atletiko" dramatik bahsda gʻalaba qozondi: Syorlotning dubli hal qildi"Atletiko" dramatik bahsda gʻalaba qozondi: Syorlotning dubli hal qildi26 aprel 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...