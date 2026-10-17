Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Espanol — Atl. Madrid uchrashuvi 17 oktyabr, 17:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Espanol boshlang‘ich tarkibi: 1. Fortuno A., 6. Kabrera L., 16. Drkushich V., 23. El-Xilali O., 8. Eksposito, 9. Fernandes R., 28. Ernandes X., 21. Inoxo R., 10. Losano P., 5. Ridel K., 15. Saragosa B.
Espanol bosh murabbiyi: Gonsales M.
Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 8. Barrios P., 15. Devid Dj., 17. Gansko D., 23. Yulmann M., 7. Li Kan In, 11. Lukman A., 30. Martines D., 18. Pubil M., 21. Romero K., 20. Simeone Dj.
Atl. Madrid zaxiradagilari: 19. Alvares X., 10. Baena A., 46. Kastilo X., 27. Dominges X., 22. Grimaldo A., 24. Le Norman R., 14. Lorente M., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.
Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.
Izohlar 0
…