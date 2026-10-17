Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

·45·Sport
Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi EspanolAtl. Madrid uchrashuvi 17 oktyabr, 17:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Espanol boshlang‘ich tarkibi: 1. Fortuno A., 6. Kabrera L., 16. Drkushich V., 23. El-Xilali O., 8. Eksposito, 9. Fernandes R., 28. Ernandes X., 21. Inoxo R., 10. Losano P., 5. Ridel K., 15. Saragosa B.

Espanol bosh murabbiyi: Gonsales M.

Atl. Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Oblak Ya. (kapitan), 8. Barrios P., 15. Devid Dj., 17. Gansko D., 23. Yulmann M., 7. Li Kan In, 11. Lukman A., 30. Martines D., 18. Pubil M., 21. Romero K., 20. Simeone Dj.

Atl. Madrid zaxiradagilari: 19. Alvares X., 10. Baena A., 46. Kastilo X., 27. Dominges X., 22. Grimaldo A., 24. Le Norman R., 14. Lorente M., 4. Mendosa R., 1. Musso X., 16. Ortis A., 9. Syorlot A., 3. Vargas O.

Atl. Madrid bosh murabbiyi: Simeone D.

Jonli reportaj JONLI
27
Atletiko Madrid futbolchilari to‘pni nazorat qilishmoqda va bir-birlariga qisqa paslar bilan uzatmalar berishmoqda. Ular himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutishmoqda.
26
Dani Martines (Atletiko Madrid) yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib o‘yinchisi uni to‘sib qo‘ygani sababli xavfli vaziyat yarata olmadi.
26
Atletiko Madrid ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
25
Espanol futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga uzatishmoqda.
23
Atletiko Madrid burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘ynadi. To‘p yaqin oradagi jamoadoshiga uzatildi.
22
Atletiko Madrid burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, himoyachilar to‘pni maydonning narigi tomoniga uzoqlashtirishdi.
22🟨
O‘yin: Espanol - Atl. Madrid. Hisob: 0-0. Sharh: Morten Yulmand (Atl. Madrid) sariq kartochka oldi.
16
Atletiko Madrid yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun chiroyli paslar seriyasini namoyish etmoqda.
14
Atletiko Madrid o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
13
Xaver Ernandes (Espanol) uzoq masofadan belgilangan jarima zarbasidan to‘pni havolatib uzatdi, ammo to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Atletiko Madrid darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
10
Atletiko Madrid to‘pni nazorat qilmoqda, ular bir-biriga pas uzatib, hujum qilish uchun qulay imkoniyatni kutishmoqda.
8
David Xansko (Atletiko Madrid) va Mark Pubil yana bir bor to‘qnashishdi, maqsad esa bo‘sh qolgan jamoadoshi uchun bo‘sh hudud yaratish edi.
6
Jonatan Devid (Atletiko Madrid) Juliano Simeonening uzatmasiga yaxshi yetib keldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
6
Atletiko Madrid o‘yinchilari raqib himoyasini yorib o‘tish va tezkor qarshi hujum uyushtirish maqsadida qisqa paslar bilan to‘pni bir-biriga oshirishmoqda.
2
Xavfli vaziyat! Kan-In Li (Atletiko Madrid) bo‘sh zonada to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Espanol darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
2
Atletiko Madrid maydon markazida juda yaxshi nazorat va aniq paslar bilan o‘yin ko‘rsatmoqda.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
17:01
O‘yinchilar maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanish arafasida. Espanol o‘yinni boshlab beradi.
17:00
Bugungi o‘yinni Alexandro Ernandes boshqarib boradi.
17:00
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
17:00
Salom, bizning jonli matnli sharhlarimizga xush kelibsiz. Siz o‘yinning barcha qiziqarli vaziyatlarini yozma shaklda kuzatib borishingiz mumkin, shunda hech narsani o‘tkazib yubormaysiz. Qulay o‘rnashib oling va zavqlaning.
EspanolAtl. MadridIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matnAS Roma — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41Union Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matnUnion Berlin — Dortmund: tarkiblar va jonli matnBugun 17:27Elversberg — Augsburg: tarkiblar va jonli matnElversberg — Augsburg: tarkiblar va jonli matnBugun 17:24Shalke — Mayns: tarkiblar va jonli matnShalke — Mayns: tarkiblar va jonli matnBugun 17:17Venetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnVenetsiya — Napoli: tarkiblar va jonli matnBugun 17:10Everton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnEverton — Chelsi: tarkiblar va jonli matnBugun 15:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...