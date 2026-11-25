Real Madrid — PSV: tarkiblar va jonli matn
Chempionlar ligasi doirasidagi Real Madrid — PSV uchrashuvi 25 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 3. Eder Militao, 22. Ryudiger A., 17. Kukurelya M., 20. Silva B., 14. Tchuameni O., 15. Gyuler A., 25. Diomande I., 10. Mbappe K., 7. Vinisius Junior.
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 5. Bellingem Dj., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 24. Dyumfris D., 19. Espi K., 4. Xyoysen D., 16. Konate I., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T.
Real Madrid bosh murabbiyi: Tralyao J.
PSV boshlang‘ich tarkibi: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Gertryuyda L., 4. Obispo A., 18. Kostich F., 5. Perishich I. (kapitan), 24. Sano K., 10. Vanner P., 7. van Bommel R., 20. Til G., 21. Meynans S.
PSV zaxiradagilari: 19. Bayraktarevich E., 31. Fernandes N., 6. Flamingo R., 3. Gasiorovski Y., 29. Lammers S., 27. Man D., 1. Oliy N., 9. Pepi R., 35. Santos A., 25. Sildilliya K., 51. Smolenaars T.
PSV bosh murabbiyi: Bos P.
- 90O‘yin yakunlandi. Hisob: Real Madrid 5:1 PSV
- 90+4Espen Eskas soatiga qarab, darhol o‘yinni yakunladi.
- 90+2Bernardu Silva (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida to‘pga ega chiqdi va darhol birinchi urinishdayoq zarba berdi. U to‘pni noto‘g‘ri mo‘ljalladi va u darvoza to‘sinidan yuqoriga uchib ketdi.
- 90O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
- 875-1Gol! Vinisius Junior (Real Madrid) Jud Bellingemning ajoyib uzatmasidan so‘ng jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvoza markaziga yo‘llangan aniq zarba bilan hisobni o‘zgartirdi. Hisob endi 5:1.
- 844-1Kilian Mbappe (Real Madrid) Braim Diasning aqlli uzatmasidan so‘ng oldinga o‘tib ketdi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqdi. U hali ham ishni oxiriga yetkazishi kerak edi, ammo to‘pni darvoza to‘riga aniq joylab qo‘ydi.
- 83Hakam o‘yinga o‘zgartirish kiritish vaqti kelganini bildirdi va Ruben van Bommelga dam berish uchun Ayoni Santos (PSV) maydonga tushdi.
- 81Eduardo Kamavinga (Real Madrid) raqib o‘yinchilaridan birini yiqitgani uchun Espen Eskasdan sariq kartochka oldi.
- 80Joau Tralxau Yan Diomandeni almashtirishga qaror qildi va uning o‘rniga Braim Dias (Real Madrid) maydonga tushdi.
- 80Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va zarba yo‘lladi, ammo himoyachi uni ajoyib tarzda qaytardi.
- 78O‘yin to‘xtatildi, chunki Vinisius Junior (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
- 78Zaxira. Rayan Flamingo (PSV) hakamdan ishora oldi va endi maydonga tushishi mumkin, Koday Sano esa maydonni tark etmoqda.
- 77Kilian Mbappe (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qoldi va zarba berdi, ammo uning urinishini himoyachilardan biri ajoyib tarzda qaytardi.
- 75PSV tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasi yaxshi tayyorgarlik ko‘rgan Tibo Kurtua (Real Madrid) tomonidan bartaraf etildi.
- 74Ruben van Bommel (PSV) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolingani uchun darvozabon uchun katta xavf tug‘dirmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchak zarbasi belgilandi. PSV raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- 72Vaziyat! Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida qulay pozitsiyada edi, ammo uzatma juda kuchli bo‘lgani sababli to‘pga yeta olmadi.
- 71Kilian Mbappe (Real Madrid) o‘z omadini sinab ko‘rib zarba berdi, ammo to‘p darvozaga aniq bormadi.
- 70Bosh murabbiy o‘zgarish qilishga qaror qildi va Arda Guler maydonni tark etmoqda, uning o‘rniga Eduardo Kamavinga (Real Madrid) maydonga tushmoqda.
- 70Peter Bos o‘zgarish qilishga qaror qildi. Filip Kostich o‘rnini Yarek Gasiorovski (PSV) egallaydi.
- 70O‘zgarish. Paul Vanner maydonni tark etmoqda va uning o‘rniga Noa Fernandes (PSV) maydonga tushmoqda.
- 69Arda Gyuler (Real Madrid) to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirona to‘sib qolgani sababli u nishonga yetmadi.
- 69Real Madrid burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘ynadi. To‘p yaqin oradagi jamoadoshga oshirildi.
- 69Vinisius Junior (Real Madrid) to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo darvozabon ajoyib seyv namoyish etdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Real Madrid burchak zarbasini ishlab oldi.
- 66Qanday imkoniyat! Vinisius Junior (Real Madrid) juda qulay vaziyatdan foydalana olmadi, u jarima maydoni ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, ammo to‘pni darvozaning o‘ng ustuniga tegizishga muvaffaq bo‘ldi xolos!
- 643-1Hisob 3:1! Arda Guler jarima maydonchasi ichida Kilian Mbappeni (Real Madrid) to‘p bilan ta’minladi, u himoyachilarsiz qoldi va to‘pni darvozaning chap burchagiga joylab qo‘ydi.
- 63Yan Diomande (Real Madrid) jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p chap ustun yonidan anchagina o‘tib ketdi.
- 602-1Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi tashqarisida o‘ziga bo‘sh joy yaratdi va zarba berdi. Uning aniq zarbasi darvoza ustuniga tegib, to‘rga kirib ketdi va hisob 2:1 ko‘rinishiga keldi.
- 59Kilian Mbappe (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qolib ketdi!
- 59Federiko Valverde (Real Madrid) to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo to‘p darvozaga tegmadi. Keyingi safar u aniqroq nishon olishi kerak. Juda yomon zarba bo‘ldi!
- 58Bosh hakam va uning yordamchilaridan biri Real Madrid foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishmoqda.
- 58Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Matey Kovar to‘pni ushlab oldi.
- 56Real Madrid burchak zarbasini qisqa masofaga o‘ynadi.
- 56Jud Bellingem (Real Madrid) oltin imkoniyatga ega bo‘ldi. U darvozaning qoq markaziga yaqin masofadan zarba berdi, ammo Matey Kovar hushyorlik ko‘rsatib, ajoyib seyv ijro etdi! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Real Madrid burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 55Arda Gyuler (Real Madrid) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng, raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
- 53Darvozabon ajoyib seyv ijro etib, Kilian Mbappening (Real Madrid) zarbasini qaytardi, aks holda to‘p darvozaning o‘ng burchagiga kirib ketishi mumkin edi.
- 52Arda Gyuler (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida aniq uzatmani qabul qilib oldi va to‘pga birinchi urinishdayoq darvoza markazi tomon kuchli zarba berdi. Uning zarbasini Matey Kovar o‘zini tashlab, to‘pni qaytarib qoldi. Qanday seyv!
- 501-1Gol! Federiko Valverde (Real Madrid) o‘z mahoratini namoyish etib, jarima maydoni ichidan to‘pni darvozaning quyi o‘ng burchagiga joylab qo‘ydi. Golli uzatmani Arda Gyuler amalga oshirdi va hisob 1:1 ko‘rinishini oldi.
- 47Kilian Mbappe (Real Madrid) to‘pni ko‘kragi bilan to‘xtatdi va jarima maydonchasi ichidan birinchi urinishdayoq zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan o‘tib ketdi.
- 46Piter Bos tanaffusda o‘zgarish amalga oshirdi. Esmir Bayraktarevich Ivan Perishichning o‘rniga maydonga tushdi (PSV).
- 46Joau Tralxau tanaffus vaqtida o‘zgarish qilishga qaror qildi. Din Xyoysen maydonga tushdi, u Eder Militao (Real Madrid) o‘rnini egalladi.
- 46Orelen Tchuameni uchun o‘yin yakunlandi (Real Madrid). Jud Bellingem ikkinchi bo‘lim uchun maydonga tushmoqda.
- 46Joau Tralxau o‘zgarish amalga oshirdi. Ikkinchi bo‘lim boshida Ibraima Konate Antonio Ryudiger (Real Madrid) o‘rniga maydonga tushmoqda.
- 46Hakam Espen Eskas ikkinchi bo‘limni boshlash uchun hushtagini chaldi.
- 45+4Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirdi va o‘yinning dastlabki 45 daqiqasi o‘z nihoyasiga yetdi.
- 45+3Koday Sano (PSV) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib kelib, yaxshi imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning bosh bilan yo‘llagan zarbasi noaniq chiqdi va to‘p chap darvoza ustunidan anchagina uzoqroqdan o‘tib ketdi.
- 45+2Kilian Mbappe (Real Madrid) jarima maydonchasi ichidan zarba berdi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib qolishdi.
- 45To‘rtinchi hakam o‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berdi.
- 44Bugungi hakam Espen Eskas Antonio Ryudigerni (Real Madrid) qo‘pol o‘yini uchun haqli ravishda ogohlantirish bilan jazolashga qaror qildi.
- 43Ruben van Bommel (PSV) juda qattiqqo‘llik bilan to‘p uchun kurashga kirdi va Espen Eskas qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
- 42Hakam Filip Kostichga (PSV) sariq kartochka ko‘rsatdi.
- 42To‘p yuqoriga ko‘tarildi va Eder Militao (Real Madrid) uni nazorat qila olmagach, qo‘liga tegdi, hakam esa qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
- 41Gus Til (PSV) raqibini ushlab qolgani uchun jarima belgilandi. Espen Eskas standart vaziyatni amalga oshirishni ishora qildi.
- 40Xavfli vaziyat! Sven Meynans (PSV) bo‘sh hududda to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydoni ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
- 39Yon chiziq hakami Vinisius Junior (Real Madrid) boshi bilan zarba berishidan oldin o‘yindan tashqari holatni qayd etib, bayroqchasini ko‘tardi.
- 34Kilian Mbappe (Real Madrid) aldamchi harakatlar bilan jarima maydonchasi chizig‘igacha yetib bordi va darvoza tomon zarba berdi. Darvozabon to‘pni qaytarishga urindi, ammo u chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi.
- 34Ivan Perishich (PSV) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni egallab olishdi.
- 320-1Gol! Ivan Perishich (PSV) ruhiy kurashda ustun keldi va Tibo Kurtuani dog‘da qoldirib, darvozaning o‘ng burchagiga qaytarib bo‘lmas penaltini yo‘lladi.
- 31Ivan Perishich (PSV) penalti nuqtasi tomon yo‘l olmoqda.
- 30Orelen Tchuameni (Real Madrid) sariq kartochka oldi.
- 30Mana VAR qarori: PSV foydasiga PЕNALTI!
- 29VARTo‘xtang! Bosh hakam VAR ishorasini ko‘rsatdi va u avvalroq jarima maydonchasida yuz bergan vaziyatni ko‘rib chiqmoqchi. Bu PSV uchun penalti bo‘lishi mumkin! Keling, u nima qarorga kelishini kuzatamiz.
- 29Yan Diomande (Real Madrid) jarima maydoni ichidan darvozaga zarba berdi, ammo himoyachilar to‘pni yaxshi qaytarishdi.
- 28Sven Meynans (PSV) jarima maydonchasiga yorib kirdi va raqib o‘yinchisi bilan to‘qnashuvdan so‘ng yiqildi, ammo hakam penalti yo‘q deb ishora qildi!
- 28Koday Sano (PSV) gol urishga juda yaqin keldi! U jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida to‘pni qabul qilib oldi va zarba berdi, ammo to‘p chap ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
- 27Sven Meynans (PSV) to‘pni himoya chizig‘i orasidan o‘tkazishga urindi, ammo sheriklaridan birortasini topa olmadi.
- 23Yan Diomande (Real Madrid) oldinga qarab to‘pni uzatdi, ammo himoyachilardan biri uni to‘sib qoldi.
- 20Vinisius Junior (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo uning urinishi bartaraf etildi va to‘p maydondan chiqarib yuborildi.
- 16Serjino Dest (PSV) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘pga yaxshi tegina olmadi va u chap ustun yonidan anchagina chetga o‘tib ketdi.
- 14Himoyachi jarima maydonchasi ichida Yan Diomande (Real Madrid) tomonidan yo‘llangan zarbani jasorat bilan to‘sib qoldi.
- 13Ivan Perishich (PSV) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi.
- 11Vinisius Junior (Real Madrid) jarima maydonchasi tashqarisidan tezkor zarba yo‘llab darvozabonni lol qoldirmoqchi bo‘ldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustunga tegib qaytdi!
- 9Vinisius Junior (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qoldi va yon hakam bayroqchasini ko‘tardi.
- 9Serjino Dest (PSV) jarima maydonchasi ichidan zarba berib, gol urishga yaqin keldi, ammo uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
- 4Ruben van Bommel (PSV) ajoyib imkoniyatga ega bo‘ldi! U jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p chap ustun yonidan biroz o‘tib ketdi!
- 4Sven Miynans (PSV) tomonidan sodir etilgan qoidabuzarlikni Espen Eskas payqab qoldi va hushtak chalishdan ikkilanmadi.
- 3Sven Miynans (PSV) jarima maydonchasi ichida eng baland sakradi va boshi bilan noaniq zarba yo‘llab, to‘pni chap ustundan ancha uzoqqa chiqarib yubordi.
- 1Mana boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
- 03:08Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Real Madrid boshlab beradi.
- 03:08Bugungi o‘yinni Espen Eskas boshqarib boradi.
- 03:08Ushbu o‘yin uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
- 03:07Salom va bizning bo‘lajak o‘yin bo‘yicha daqiqama-daqiqa matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yetkazishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…